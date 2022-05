Se sentó junto a un pasajero fastidioso en el avión y terminaron enamorándose

Alexandra Ferguson

(CNN) — La primera vez que Krystina Burton vio a Gabriel Solberg, desvió la mirada en exasperación.

Burton, entonces una bailarina de 30 años que vivía y trabajaba en Los Ángeles, estaba esperando un vuelo en el aeropuerto JFK de Nueva York luego de una audición en la ciudad. Era temprano por la mañana. La terminal estaba prácticamente vacía, por lo que tenía toda la hilera de asientos libre para ella.

Cuando un hombre dejó caer su maleta en el suelo y se sentó junto a ella, Burton se sintió irritada.

Era Solberg, entonces de 34 años, que estaba de regreso de visitar a su familia en Europa. Estaba adormilado tras una escala nocturna en el aeropuerto y sin poner mucha atención a lo que le rodeaba.

“Este tipo no tiene conciencia de su espacio”, recuerda haber pensado Burton. Los dos extraños estaban sentados tan cerca que Burton podía ver el número de asiento del avión en el pasaje de Solberg. Se percató que se sentaría justo a su lado, y se quejó internamente. No estaba de humor para pasar seis horas sentada junto a alguien que no comprendía el concepto de espacio personal.

Era julio de 2018. Visto desde el presente, Solberg no tarda en salir en su defensa y recuerda las cosas ligeramente distinto.

Los extraños que se enamoraron cuando se desvió su vuelo por el 11S

“Esa es su perspectiva”, dijo a CNN Travel, riéndose. “Cuando llegué a la terminal, estaba abarrotada, estaba llena de gente, y simplemente me senté en un asiento vacío. Solo me senté allí por cinco minutos”.

Burton dice que Solberg se sentó unos cuantos minutos porque saltó en el segundo en que anunciaron el abordaje, confirmando sus sospechas sobre su naturaleza arrogante.

“Sabía que, como nos sentaríamos juntos, seguro estaríamos en el mismo grupo de abordaje. Pero él ya había escapado y abordado el avión en un grupo que no le correspondía”, dijo Burton a CNN Travel.

Krystina Burton y Gabriel Solberg se conocieron en una terminal de aeropuerto, un momento que recrearon en esta fotografía. (Crédito: R335istance Photography/Tyler Petit Photography)

Cuando Burton eventualmente abordó el vuelo de Alaska Airlines y vio que Solberg ya estaba en su asiento, intentó ponerse los audífonos rápidamente para evitar cualquier conversación.

“Pero no fui lo suficientemente rápida y de inmediato inició una conversación”.

Solberg no había notado a Burton en la terminal, pero se fijó en ella en cuanto abordó el avión, caminó por el pasillo y se acercó a su fila.

Él dice que se quedó impactado por su sonrisa, y de pronto se dio cuenta de algo.

“Oye, ¿no estabas sentada junto a mí en la terminal?”, dijo, sonriendo.

“Tú te sentaste junto a mí”, respondió Burton, sonriendo.

La primera impresión que tuvo Burton de Solberg como arrogante y egocéntrico se esfumó y comenzaron a conversar.

“Siento que la charla fue inmediata”, recuerda Burton. “Tan pronto como me subí al avión y estaba llegando a mi asiento, sentí que cambió, ya no estaba irritada”.

Romance en el avión

Burton no tuvo la mejor primera impresión de Solberg, pero cambió de opinión una vez que comenzaron a charlar. (Crédito: R335istance Photography/Tyler Petit Photography)

El capitán anunció que el vuelo estaba demorado y probablemente no saldrían en un par de horas. Burton y Solberg estaban en el asiento central y del pasillo. El pasajero que estaba en la ventana se quedó dormido casi de inmediato, así que pronto sintieron que estaban solos.

Mientras el avión estaba en tierra, Solberg y Burton conversaron, fluyendo suavemente de la charla cotidiana a temas más profundos.

“Hablamos de todo”, recuerda Solberg.

Ellos recuerdan haber discutido sobre sus empleos, dónde vivían y por qué estaban viajando hacia Los Ángeles.

También compartieron su amor por los viajes. Solberg es francoestadounidense y creció en Alemania, así que pasó toda su vida viajando. El empleo de Burton como bailarina la llevó por todo el mundo, desde temporadas bailando en cruceros hasta tours por Estados Unidos.

Cuando por fin despegó el vuelo, Solberg y Burton sentían como si se conocieran desde hacía años. Vieron un par de películas seguidas, pero conversaron y rieron todo el camino.

“Le dije que tenía un gusto terrible en películas”, dice Solberg.

“Estábamos intentando ver ‘Planet of the Apes’, que creo que es una gran película”, dijo Burton. “Pero él estaba como ‘esta es la película más ridícula que he visto'”.

Amigos de preescolar se reencontraron 12 años después, se enamoraron y se casaron

Burton estaba encantada por la franqueza y el sentido del humor de Solberg. Era obvio que era amable más allá de las bromas.

A lo largo de las seis horas de vuelo, también hubo espacio para conversaciones más serias. Burton y Solberg hablaron de espiritualidad y religión, y de sus respectivas visiones de la vida.

Fue, dice Solberg, “una conversación realmente natural”.

Cuando el vuelo aterrizó, su vecino de asiento se despertó con una sorpresa.

“Evidentemente, cuando todos abordamos, nadie se conocía. Y luego el tipo se quedó dormido durante todo el vuelo. Y al final del vuelo, estábamos básicamente sentados uno encima del otro y este tipo se despierta al final del vuelo como ‘¿Qué está pasando aquí?'”, recuerda Solberg, riendo.

La conexión no solo estaba clara para el hombre del asiento de la ventanilla. También era evidente para Solberg y Burton.

Aun así, se mostraron recelosos, cada uno por razones diferentes. Solberg había roto con una pareja de muchos años hacía unos cinco meses. Había pasado el verano visitando a sus seres queridos en Europa, y cuando conoció a Burton estaba de camino a Seattle para visitar a su familia. Un romance era lo último que tenía en mente.

“Mi postura ante las relaciones era que no eran para mí. Básicamente decía: ‘No busco, no me interesa'”, recuerda.

Burton dice que tampoco estaba buscando nada.

“Nunca había salido con nadie”, dice. “Estaba bien viviendo mi vida de soltera con mi mejor amigo en Los Ángeles”.

La “cita” de ocho horas en avión de Burton y Solberg fue una sorpresa para ambos. No fue, dicen, un enamoramiento instantáneo. Simplemente se sintió natural y fácil estar en la compañía del otro.

“Fue más bien una sensación de calma, como si tuviera sentido, algo muy diferente a lo que había experimentado en el pasado”, dice Solberg.

Cuando el vuelo aterrizó y los pasajeros desembarcaron en el aeropuerto de Los Ángeles, Solberg y Burton se prepararon para seguir caminos distintos.

“Le dije: ‘Oye, aquí pasa algo. Así que voy a volver en una semana y luego vamos a ver de qué se trata'”, recuerda Solberg.

“Personalmente, no pensé que fuera a suceder”, dice Burton. “Sabía que teníamos algún tipo de conexión porque podía sentirlo, pero era como, ‘Oh, claro, ¿vas a volver a Los Ángeles y pasar el rato conmigo? Eso no va a pasar’. No estaba convencida”.

Cuando el auto de Burton se detuvo, Solberg le dio un abrazo y un rápido beso en la mejilla de despedida. Y aunque Burton pensó que quizá no volvería a ver a Solberg, inmediatamente envió un mensaje de texto a su hermana y a sus amigos para informarles.

“Esto es un encuentro fortuito”, recuerda que pensó.

“Sabía que iba a volver”, dice Solberg. Envió un mensaje de texto a su hermano mientras se alejaba. “Conocí a la chica de mis sueños”, le escribió.

Ellas se enamoraron en un autobús de Greyhound hace 35 años. Desde entonces no se han separado

Cabaña en el bosque

Esta es una de las primeras fotos de Solberg y Burton juntos, en su viaje de regreso a California.(Crédito: Krystina Burton y Gabriel Solberg (Swirl Through The World)

Pasó una semana y Solberg volvió a Los Ángeles. En los días intermedios, llamó a Burton para hacer planes.

“Pasamos como dos o tres horas en esa llamada”, dice.

Solberg recuerda que pensó en lo extraño de la situación: acababa de hablar por teléfono con alguien que seguía siendo esencialmente una extraña, con la facilidad de alguien que conocía desde hacía años.

Y ahora estaba a punto de cruzar el país para visitarla.

“Es muy extraño, es como si nos conociéramos desde siempre”, recuerda.

“Normalmente no me gusta hablar por teléfono. Pero fue muy cómodo”, coincide Burton.

Durante la llamada, reflexionaron sobre lo que podrían hacer cuando Solberg volviera a la ciudad.

Burton sugirió una cena y una película. Solberg dijo que debían hacer algo más emocionante, sobre todo si iba a cruzar el país en avión. Sugirió que alquilaran una cabaña en Topanga Canyon, en las montañas de Santa Mónica, California.

“Me dije: ‘Oh, esto es bonito. Podemos pasar el rato aquí y no está muy lejos de la playa, y no es demasiado difícil llegar a Los Ángeles'”.

Burton, por su parte, dice que no le convencía la idea de una “cabaña de asesinos”. Estaba emocionada por volver a ver a Solberg, pero sus amigos y familiares estaban realmente preocupados ante la idea de que viajara a un lugar aislado con un hombre que acababa de conocer.

Antes de viajar, un amigo le dio un juego de nudillos de latón para que se lo llevara, por si Solberg tenía malas intenciones.

A pesar de que el alojamiento era más rústico de lo que Solberg había previsto, los dos pasaron muy buen rato en Topanga. Retomaron con facilidad lo que habían comenzado en el avión, disfrutando de paseos por la costa, comiendo fuera y manteniendo profundas conversaciones.

Burton y Solberg comparten su amor por los viajes y la aventura.(Crédito: Krystina Burton y Gabriel Solberg/ Swirl Through The World)

El día en que Solberg debía volar de vuelta a Nueva York, los dos salieron a almorzar y discutieron el rumbo que tomarían las cosas a partir de entonces. La perspectiva de volver a separarse era difícil de digerir.

“Los dos nos sentíamos mal”, recuerda Solberg. Los dos decidieron que, en lugar de despedirse, Burton volaría con Solberg a Nueva York para continuar la aventura allí.

“Quedaba un asiento vacío a mi lado, en un vuelo que ya había reservado, así que lo reservó y se vino conmigo a Nueva York durante un par de semanas”, dice Solberg.

En medio de la emoción y el romance, Burton se olvidó por completo de los nudillos de metal que llevaba en su bolsa.

“Todo parecía un verdadero cuento de hadas, pero como todos sabemos, toda historia necesita un poco de drama”, dice ahora.

Mientras pasaba por el control de seguridad del aeropuerto, su bolsa hizo saltar la alarma. El agente de la TSA sacó los nudillos de latón e inmediatamente se llevó a Burton a un lado.

“Fue terrible y vergonzoso. Y yo no soy, o no era, una persona muy emotiva, y especialmente al conocerlo, me sentí tan avergonzada”, dice Burton.

Llamaron a la policía y amenazaron a Burton con una posible comparecencia ante el tribunal. Solberg pudo ver cómo Burton se estaba alejando de él.

“La saqué de ahí, logré que compartiera conmigo su situación”, dice ahora.

“No voy a dejar que te cierres”, recuerda que le dijo. “Así no se comunica, no funciona”.

Animó a Burton a que fuera sincera con él sobre lo disgustada que estaba. La situación se resolvió, y a Burton y Solberg se les permitió salir del control de seguridad, abordar su vuelo, y ella nunca tuvo que comparecer ante el tribunal.

Dos extraños se conocieron en una pista de baile en Nueva York hace 24 años. Esto es lo que pasó después

Burton dice que, incluso sin esta tensión adicional, el romance relámpago fue a la vez emocionante y un poco abrumador.

“Estaba muy ansiosa porque soy una persona muy equilibrada, soy muy lógica con mis decisiones y con todo lo que hago, y esto era muy esporádico y fuera de lo normal, así que me daba ansiedad porque me decía: ‘¿Por qué estoy haciendo esto? Me siento bien, pero no tengo un plan para esto”, recuerda.

En cuanto a Solberg, admite que mientras decía que su incipiente conexión con Burton era solo casual, sus acciones “no reflejaban realmente esas palabras”.

Burton dice que pudo ver a través de esa fachada.

“Me dije: ‘Vale, volaste para verme. Ahora los dos volamos a Nueva York. Pero no es nada serio’. Vale, vamos a fingir”, dice Burton.

Aun así, Burton dejó claro que su carrera como bailarina era lo primero. Cuando su agente se puso en contacto con ella para informarle de una interesante oportunidad de audición, acortó el viaje a Nueva York y voló de vuelta a Los Ángeles antes de tiempo.

Sin embargo, Burton y Solberg hablaron de la flexibilidad que le daba su carrera para vivir en cualquier lugar. Al final, los dos pasaron un par de meses volando de un lado a otro para verse antes de que Burton decidiera mudarse con Solberg a Nueva York.

Fue un gran paso, pero Burton dice que se sintió bien. Sabía que ella y Solberg estaban en sintonía.

Y su carrera seguía siendo una prioridad: justo después de mudarse a Nueva York, se fue de gira durante tres meses.

“La segunda vez que vino a Los Ángeles, ya estábamos hablando de cómo íbamos a criar a nuestros hijos y cosas así. Pero a los dos nos encanta viajar. Así que sabíamos que viajar sería una cosa importante. Y también debido a mi carrera, que es tan cambiante. Así que creo que la constante era que íbamos a estar juntos y a casarnos en algún momento”, dice Burton.

Una sesión de fotos en el aeropuerto

La pareja se comprometió durante sus vacaciones en Italia en 2019.(Crédito: Krystina Burton y Gabriel Solberg / Swirl Through The World)

En octubre de 2019, alrededor de un año después de que se conocieran en el avión, Burton y Solberg se comprometieron estando de vacaciones en la costa italiana.

Solberg casi se olvidó de llevar el anillo con él, y la madre de Burton tuvo que encontrarse con él en el aeropuerto para entregárselo a escondidas sin que Burton se diera cuenta.

La pedida de mano tuvo lugar en una azotea, con unas vistas impresionantes de la costa.

Cuando los dos decidieron reservar una sesión de fotos de compromiso, el lugar era obvio: un aeropuerto.

Más concretamente la Terminal A del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, un centro de transportes con una terminal amplia e histórica que se convirtió en el escenario perfecto.

Su encuentro también se reflejó en las invitaciones de boda, que se diseñaron para que parecieran pasajes de avión. Burton y Solberg planearon una glamurosa boda en Santa Lucía.

Desgraciadamente, la pandemia del covid-19 paralizó los planes, pero en los últimos meses ambos han vuelto a planificar la boda. Los preparativos se complican por el hecho de que Burton está trabajando actualmente en Alemania, protagonizando una producción de “Aladino”.

La larga distancia no es fácil, dicen Burton y Solberg, pero ambos disfrutan viendo al otro prosperar en sus carreras. Y saben que están en la misma página sobre sus objetivos y ambiciones a largo plazo.

“En los próximos años, queremos viajar mucho. Y veremos a dónde la lleva su carrera, porque podemos vivir en diferentes países, me encantaría vivir en diferentes ciudades”, dice Solberg. “Y luego sí queremos encontrar en algún momento la ciudad de base, sí queremos tener una base de operaciones, solo que no sabemos dónde es”.

“Nos gusta mucho ser nómadas”, dice Burton.

Burton y Solberg posaron para las fotos de compromiso en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington.(Crédito: R335istance Photography/Tyler Petit Photography)

Aunque Burton y Solberg dicen que su relación comenzó con relativa facilidad, eso no significa que sea siempre fácil.

Tienen mucho en común, pero también son personalidades diferentes: Burton dice que ella es más lógica, mientras que Solberg se deja llevar por las emociones. También tienen orígenes diferentes: Solberg creció en Europa, mientras que Burton lo hizo en Estados Unidos. Solberg procede de un entorno judío ortodoxo y Burton es católica. Y Burton es negra y Solberg es blanco.

Desde el principio, la pareja dice haber tenido conversaciones francas sobre su relación interracial.

“Hemos tenido incidentes en los que yo los he visto como persona blanca, y ella los ha vivido como persona negra, y tengo que entender por lo que está pasando”, dice Solberg. “Me gustaría poder decir que puedo captar eso sin tener que tener la conversación, pero no estaba allí. Así que ha habido muchas conversaciones en torno a eso, que han sido buenas”.

El amor ante el racismo: la familia interracial

“Creo que solo al principio fue un reto, porque siempre digo que no sabes lo que no sabes; si no es tu experiencia, no eres consciente de estas cosas”, dice Burton. “Y siento que está más en tu cara… porque si me pasa algo, estamos juntos todo el tiempo. Así que hay una diferencia entre ver lo que ocurre en tiempo real y oírlo o leerlo. No es la misma sensación porque… estás demasiado distanciado de ello”.

Solberg y Burton comparten sus aventuras de viaje en su cuenta de Instagram @swirlthroughtheworld. También tienen un canal de YouTube y un blog, donde hablan con franqueza sobre cómo se conocieron y cómo navegan juntos por el mundo.

Una base sólida

Burton y Solberg, que aparecen en la foto en Grecia, no pueden esperar a vivir futuras aventuras juntos.(Crédito: Krystina Burton y Gabriel Solberg – Swirl Through The World)

Solberg y Burton creen que la franqueza y la comunicación en la relación provienen del hecho de que ambos estaban contentos con quienes eran cuando se encontraron por casualidad.

“Es como el cliché: deja de buscar, deja de intentar ser alguien que no eres, simplemente tienes que estar bien contigo mismo, encuéntrate primero”, dice Solberg.

“Me dije: ‘Estoy contenta. Me gusta lo que hago. Estoy viviendo mi sueño’. Y creo que eso es lo que me permitió ser abierta”, dice Burton.

“La gente va a poner caras por eso”, añade riendo. “Pero eso es lo que pasó”.

Y para Burton y Solberg, una primera cita prolongada en el avión de Nueva York a Los Ángeles fue el escalón perfecto para llegar a donde están hoy.

“Debido a la base que sentamos en el avión, hablando de tantas cosas, y especialmente de todas las cosas que hablamos al principio, creo que eso es lo que preparó el camino o sentó la base para lo que son las expectativas, o lo que somos como personas y cómo coincidimos con eso”, dice Burton.

