Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania: “Venceremos”, dice Zelensky en su propio mensaje del Día de la Victoria

(CNN) — Mientras el presidente Vladimir Putin pronunciaba el lunes su discurso del Día de la Victoria en Moscú, su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó su propio mensaje en video.

“Estamos luchando por la libertad de nuestros hijos, y por eso ganaremos”, dijo.

“Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron más de ocho millones de ucranianos. Muy pronto habrá dos Días de la Victoria en Ucrania. Y alguien no tendrá ninguno. Ganamos entonces. Ganaremos ahora. Feliz Día de la Victoria sobre el nazismo”, afirmó Zelensky.

Casi al mismo momento, Putin dio un discurso durante el desfile anual del Día de la Victoria en Moscú y les dijo a las tropas que “hoy están defendiendo por lo que lucharon sus abuelos y bisabuelos”.

¿Dónde y por qué se celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi?

“Nuestro deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Putin dijo que la intervención en Ucrania era necesaria porque Occidente estaba creando “amenazas junto a nuestras fronteras” y “preparándose para la invasión de nuestra tierra”.

También dijo que Occidente no quería escuchar las propuestas de diálogo de Rusia.

“Los países de la OTAN no quisieron escucharnos”, dijo Putin. Y agregó que eso significa que “tenían planes muy diferentes y pudimos verlo”.

El presidente ruso Vladimir Putin pronuncia un discurso durante un desfile militar en el Día de la Victoria, que marca el 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja en el centro de Moscú, Rusia, el 9 de mayo. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

Las autoridades ucranianas dicen que no hubo desfile en Mariúpol

Un asesor del alcalde de Mariúpol, Petro Andriushchenko, dijo que no había habido ningún desfile, pero que se habían depositado flores en un monumento conmemorativo recientemente reformado por los separatistas apoyados por Rusia.

Para celebrar el 9 de mayo, los ocupantes encendieron un fuego eterno en el Savur Mohyla [monumento de guerra en la provincia de Donetsk] con una antorcha procedente del fuego eterno de Moscú. La grotesca combinación de las tradiciones de las Olimpiadas y la Ascensión del Fuego Bendito en Semana Santa es la mejor demostración de la esencia del Día de la Victoria para los rusos”, dijo Andriushchenko.

El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, encendió la llama eterna en Mariúpol para conmemorar el Día de la Victoria, según un vídeo publicado por el canal de Telegram de la RPD “PRO_República”.

Por otra parte, el ayuntamiento de Mariúpol dijo: “Los ocupantes celebran el Día de la Victoria sobre los huesos de los residentes de Mariúpol. Cientos de ciudadanos asesinados por el ejército ruso siguen siendo llevados a la fosa común cerca del pueblo de Vynohradne”.

Los medios de comunicación prorrusos difunden videos de los eventos en la Ucrania ocupada para celebrar el Día de la Victoria

Los videos de las redes sociales subidos por los medios de comunicación prorrusos mostraron desfiles y ceremonias en varias ciudades ucranianas ocupadas por Rusia para celebrar el Día de la Victoria.

Una procesión en la ciudad de Enerhodar, en Zaporiyia, que está en manos rusas desde principios de marzo, parece haber contado con la participación de varios cientos de personas.

Embajada de EE.UU. en Moscú advierte a estadounidenses ante cercanía del Día de la Victoria en Rusia

Otra manifestación en Nova Kakhovka, en la región de Jersón, filmada por el medio estatal ruso RIA Novosti, parece haber tenido una escasa asistencia.

El medio de comunicación oficial de la autoproclamada República Popular de Donetsk informó de una concentración en la ciudad de Jersón, diciendo: “Los ciudadanos acudieron en familias, llevando los retratos de sus abuelos y bisabuelos que lucharon durante la Gran Guerra Patria y que liberaron la región de Jersón de los fascistas”.

También hubo una concentración en Berdiansk y actos en otras ciudades. A ninguno parecen haber asistido más de unas pocas docenas de personas, según los vídeos subidos por el canal separatista de Donetsk República PRO.

En uno de los actos, se vio a unas pocas personas sentadas en una plaza mientras se retransmitía en pantallas gigantes el discurso del presidente ruso Vladimir Putin.

Pequeños actos prorrusos en la región ucraniana de Jersón en el Día de la Victoria

En las redes sociales prorrusas comenzó a circular un video grabado este lunes en la región ucraniana de Jersón que muestra las celebraciones del Día de la Victoria.

Los actos parecen haber atraído a pequeñas multitudes que ondean banderas rojas y llevan flores.

Activistas ucranianos en Jersón han afirmado que Rusia ha traído gente de Crimea para aumentar el número de asistentes.

Los medios de comunicación estatales rusos se han apresurado a informar sobre las celebraciones del Día de la Victoria en las zonas ocupadas de Ucrania.

La agencia estatal de noticias RIA Novosti informó que en Jersón se celebraba por primera vez una procesión en memoria de los héroes de la Gran Guerra Patria.

Vladimir Saldo, jefe de la administración de la ciudad, felicitó a los residentes que se reunieron en el Parque de la Gloria con retratos de sus familiares que participaron en la guerra, dijo la agencia de noticias.

Russian servicemen ride military vehicles during the Victory Day military parade at Red Square in central Moscow on May 9, 2022. – Russia celebrates the 77th anniversary of the victory over Nazi Germany during World War II. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

Personas con banderas rusas y una gran pancarta con la inscripción “Regimiento Inmortal” caminan desde el parque por las calles de la ciudad, según RIA Novosti.

Los videos disponibles hasta ahora sugieren una modesta participación en la manifestación.

Este lunes, Kirill Stremousov, vicepresidente de la administración civil-militar de la región nombrado por Rusia, declaró a RIA Novosti que la región de Jersón se esforzará por integrarse en Rusia.

“No tenemos previsto celebrar un referéndum y crear una república”, dijo a la agencia.

“En la actualidad, basándonos en las oportunidades que tenemos, nos integraremos lo máximo posible en la Federación Rusa”.

Se disparan misiles contra la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según un funcionario

Las fuerzas rusas han disparado cuatro misiles de crucero Onyx contra la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según el portavoz de la administración militar de la región de Odesa, Serhiy Bratchuk.

“Los misiles llegaron desde el territorio de la Crimea temporalmente ocupada”, dijo. Las fuerzas rusas se anexionaron ilegalmente la península ucraniana de Crimea en 2014.

Bratchuk no dio detalles de dónde habían impactado los misiles.

La costa ucraniana del Mar Negro ha visto un aumento significativo de los ataques con misiles por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

