Los CDC monitorean a 6 personas en EE.UU. por posible viruela del mono; dicen que el público “no debería preocuparse”

(CNN) — Funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) siguen de cerca los grupos recientes de infecciones de viruela del mono en todo el mundo y los posibles casos en Estados Unidos.

Actualmente, los CDC están monitoreando a seis personas en Estados Unidos por posibles infecciones de viruela del mono después de que se sentaron cerca de un viajero infectado que tenía síntomas durante un vuelo de Nigeria al Reino Unido a principios de mayo.

Por otra parte, funcionarios de los CDC también están investigando un caso de viruela del mono confirmado en un hombre de Massachusetts que había viajado recientemente a Canadá. Y el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York está investigando una posible infección en un paciente que actualmente se encuentra en el Hospital Bellevue.

“El Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud llevará a cabo pruebas preliminares que, si son positivas, se enviarán a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. para pruebas de confirmación”, dijo el departamento en un comunicado este jueves.

Mientras tanto, se han identificado infecciones recientes de viruela del mono en varias otras regiones del mundo donde el virus no suele ser común, incluidos Canadá, Gran Bretaña, Italia, Irlanda del Norte y España.

“Tenemos un nivel de preocupación científica sobre lo que estamos viendo porque esta es una situación muy inusual. La viruela del mono normalmente solo se informa en África Occidental o África Central, y no la vemos en Estados Unidos o en Europa, y la cantidad de casos que se informan está definitivamente fuera del nivel normal de lo que veríamos”, dijo este jueves a CNN Jennifer McQuiston, subdirectora de la División de Patógenos y Patología de Altas Consecuencias del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los CDC.

“Al mismo tiempo, realmente no hay tantos casos que se estén reportando, creo que tal vez una docena, un par de docenas, por lo tanto, el público en general no debería preocuparse por el riesgo inmediato de contraer la viruela del mono”, agregó. “Estamos trabajando en las investigaciones”.

En general, “tenemos personas que están siendo monitoreadas por enfermedades todo el tiempo”, escribió la portavoz de los CDC, Christine Pearson, en un correo electrónico este jueves. Eso significa que si alguien pudo haber estado expuesto a un patógeno, se controla su salud y debe consultar a los médicos si presenta síntomas.

En cuanto a las seis personas que actualmente están siendo monitoreadas por posible viruela del mono en el país, Pearson escribió que todas “están sanas, no presentan síntomas y se consideran de bajo riesgo de contraer la viruela del mono”. La funcionaria agregó que ninguna estaba sentada junto al pasajero enfermo y ninguna tuvo contacto directo.

A medida que continúa la investigación de los CDC, las discusiones han comenzado a incluir el tema de las vacunas.

Los CDC “discuten y evalúan” la vacuna contra la viruela del mono

Funcionarios de los CDC están evaluando si se debe ofrecer la vacuna contra la viruela a los trabajadores de la salud que tratan a pacientes con viruela del mono y otras personas que pueden tener un “alto riesgo” de exposición a la viruela del mono, dijo McQuiston.

“Definitivamente es algo que estamos discutiendo y evaluando, si ofrecer la vacuna contra la viruela tiene sentido en el entorno actual”, dijo. “Estaremos más cerca de hacer recomendaciones para eso en los próximos días”.

El virus de la viruela que causa la viruela y el virus de la viruela del mono están algo relacionados, ya que ambos son miembros del género Orthopoxvirus, que pertenece a la familia científica de los virus de la “varicela”. Por lo tanto, algunas de las mismas vacunas administradas para prevenir la viruela también han demostrado prevenir la viruela del mono. Aunque los virus están relacionados, la viruela del mono es menos contagiosa que la viruela y causa una enfermedad menos grave.

“Tenemos vacunas almacenadas y disponibles para usar, y si se considera que son una forma de ayudar a controlar este brote, tenemos la disponibilidad para usarlas”, dijo McQuiston.

“Diría que estamos en los primeros días de comprender qué está causando este brote, y el hecho de que estemos viendo casos reportados en varios lugares del mundo sugiere que tal vez ha estado ocurriendo durante un par de semanas”, dijo McQuiston. “Mientras trabajamos para completar nuestras investigaciones y ponernos manos a la obra, con suerte tendremos recomendaciones mucho más sólidas para la gente”.

La viruela del mono, una enfermedad viral, es rara en Estados Unidos y el virus no ocurre naturalmente en la nación, según los CDC. Pero se han identificado casos que estaban asociados con viajes internacionales o la importación de animales de áreas donde la enfermedad es más común. Después de que el virus salta de un animal a un humano, la transmisión de la viruela del mono de persona a persona puede ocurrir cuando una persona se encuentra con el virus a través del contacto directo con: gotas respiratorias grandes, fluidos corporales o lesiones en la piel.

Los síntomas de la viruela del mono pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares e inflamación de los ganglios linfáticos. Una característica de la enfermedad es que puede causar lesiones y erupciones en el cuerpo, incluidas las palmas de las manos y las plantas de los pies.

“Esta no es una enfermedad que se extenderá por todo el país”, dijo a CNN el jueves el Dr. Daniel Bausch, presidente de la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene.

“Desde el punto de vista de la salud pública, por supuesto, debemos investigar y responder, creo que la población en general debería ser consciente de esto, pero ciertamente no hay razón para entrar en pánico y creo que es muy, muy, muy poco probable que tendremos algún tipo de gran brote de esto”, dijo.

“Y si no has tenido contacto en Massachusetts y no estás relacionado con la persona que tuvo la enfermedad o en ese vínculo, hasta que tengamos alguna otra razón para esperar o comprender cómo esta enfermedad llegó a Estados Unidos, el riesgo de contraer la viruela del mono es realmente bajo”.

El misterio de los contagios de casos de viruela del mono

En Massachusetts, los médicos que usan el mismo equipo de protección personal que usan para los pacientes con covid-19 han estado tratando al paciente de viruela del mono de EE.UU. en una unidad especial de patógenos dentro del Hospital General de Massachusetts, donde fue diagnosticado originalmente.

“Se estaba sometiendo a un examen relacionado con los síntomas y el médico de enfermedades infecciosas que atendió al paciente, al enterarse de algunos de los casos en el Reino Unido, decidió que el paciente posiblemente podría tener viruela del mono”, dijo a CNN la Dra. Erica Shenoy, directora médica del Regional Centro de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes y jefe asociada de la unidad de control de infecciones en el Hospital General de Massachusetts, este jueves.

“Luego tuvimos conversaciones con los funcionarios de salud pública de nuestro estado. Se tomó la decisión de que sí, cumplió con los criterios para la prueba”, dijo Shenoy. El paciente dio positivo.

“Creo que para el público en general, realmente no hay un riesgo claro en este momento”, dijo Shenoy. “Esta es una situación en evolución que estamos tratando de comprender mejor: por qué están ocurriendo estos grupos que también se informaron en el Reino Unido y en Portugal y España, y para comprender mejor la epidemiología”.

Tanto en el Reino Unido como en Canadá, las autoridades sanitarias han notado que muchos de los casos de viruela del mono se identificaron en hombres que tienen sexo con hombres, pero el virus no suele describirse como una infección de transmisión sexual y continúan las investigaciones sobre estos casos recientes.

La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958 cuando se observaron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos que se mantuvieron para la investigación, lo que llevó al nombre de “viruela del mono”, según los CDC. El primer caso humano de viruela del mono se informó años después, en 1970, en la República Democrática del Congo, durante una época en que se estaban realizando intensos esfuerzos para eliminar la viruela.

En Estados Unidos, el último brote de viruela del mono registrado fue en 2003, cuando se informaron 47 casos confirmados y probables en seis estados: Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio y Wisconsin. “Ningún caso de infección por viruela del mono se atribuyó exclusivamente al contacto de persona a persona”, según los CDC.

Todas las personas infectadas con viruela del mono durante ese brote se enfermaron después de tener contacto con perros de las praderas como mascotas, encontraron los CDC. Esas mascotas estaban alojadas en las instalaciones de un vendedor de animales en Illinois, donde pueden haber sido infectadas con el virus. Las instalaciones albergaban a otros pequeños mamíferos importados de Ghana que dieron positivo por el virus de la viruela del mono: dos ratas gigantes africanas, nueve lirones y tres ardillas de cuerda.

“Los perros de las praderas contrajeron la viruela del mono de los animales importados y luego se la transmitieron a los humanos”, dijo Bausch. “Es un nombre un poco inapropiado llamarlo viruela del mono. El reservorio de este virus, el reservorio natural en la naturaleza, es probablemente ciertos tipos de roedores”.

El director general de Sanidad de EE.UU., el Dr. Vivek Murthy, dijo este jueves que las personas no deberían preocuparse por la viruela del mono en este momento, pero que deberían ser conscientes de los síntomas y cuándo buscar ayuda.

Murthy explicó en New Day de CNN que la viruela del mono es poco común en los humanos, “pero cuando surge, es grave y debemos investigar, y debemos asegurarnos de que entendemos si se está propagando de una persona a otra y cómo se propaga”.

Los síntomas generalmente son similares a los de la gripe, dijo a John Berman y Erica Hill de CNN.

“La buena noticia es que solo tenemos un caso confirmado en este momento. Pero siempre debemos estar atentos a más casos”, dijo.

“En este momento, no queremos que la gente se preocupe. En este punto, nuevamente, estos números aún son pequeños; queremos que estén al tanto de estos síntomas y, si tienen alguna inquietud, que se comuniquen con su médico”.

