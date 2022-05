Visa para estudiar en España: cómo tramitarla y si te permite trabajar

Verónica Ojeda

(CNN Español) – Andrés, de 27 años, lleva desde 2020 ilusionado por venir a estudiar a España, pero, debido a la pandemia, no pudo hasta el año pasado. Obtuvo la licenciatura en Literatura en su país, Colombia, y quiso especializarse en el ámbito cinematográfico. Por eso decidió cursar el Máster en Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual de la Universidad de Sevilla, y solicitar una visa de estudiante en España. Ahora está finalizando su posgrado y espera poder obtener un permiso de residencia.

España ofrece a estudiantes de todo el mundo la oportunidad de venir a estudiar. Pero en el caso de aquellos que no son ciudadanos de la Unión Europea, como Andrés, es necesario solicitar una visa de estudiante, a no ser que tus estudios duren menos de 90 días.

Según Martina Mastrantoni, abogada especialista en Derecho Internacional Privado, Civil, Derecho de Familia y Extranjería, conseguir una visa “es fácil” y “rápido de tramitar”. “Si ya tienes una carta de aceptación del centro en el que quieres estudiar, las oficinas de Extranjería no suelen poner problemas”, indica.

Se trata de una autorización que te permite estar en el país para realizar o ampliar tus estudios en un centro de enseñanza autorizado (ya sea público o privado) con el objetivo de obtener un título o un certificado de estudios. Es decir, puedes realizar cualquier grado, máster, posgrado, formación profesional o doctorado en España.

“Una de las dudas más frecuentes de los estudiantes es si le vale un curso de idiomas y sí, cualquier curso en un centro acreditado sería aceptado en la visa de estudiantes”, dice Mastrantoni a CNN en Español.

Esta visa puede ser de corta duración —entre 90 y 180 días— o de larga duración —para estar hasta dos años en el país con la opción de ampliar el tiempo en función de lo que dure tu formación—, y te permite trabajar con una autorización previa.

¿Cómo la solicito?

Puedes solicitar esta visa fuera o dentro de España.

Si la solicitas fuera de España, puedes hacerlo en cualquier consulado español que se encuentre donde resides. Y si la solicitas desde España —siempre que estés de forma regular en el país, como con una visa de turista—, puedes hacerlo a través de la plataforma de Extranjería o bien, mediante cita previa en la oficina de Extranjería de la provincia en la que esté situado el centro de enseñanza.

Una vez entregues la documentación, te notificarán la resolución en el plazo de un mes y el visado podrá recogerse en dos meses desde la notificación.

Andrés explica que le dieron la visa en 15 días aproximadamente. “Fue bastante rápido”, indica. Sin embargo, para obtener una cita tardó hasta 3 meses. “Coger una cita es lo más preocupante del trámite”, dice.

En este sentido, tanto los estudiantes consultados en este artículo como la abogada Martina Mastrantoni inciden en la importancia de estar pendiente de las fechas de las citas.

“Recomiendo que estén pendientes de las citas y de las fechas. Conozco casos de compañeros que han llegado tres semanas tarde al país porque no cogieron la cita a tiempo. Y una vez estés en España, estate pendiente de la que tengas que pedir con la policía y la toma de huellas para solicitar el NIE”, dice Andrés.

“Las citas son un caos hasta para nosotros que manejamos bastante los portales de citas. No es fácil coger cita, por lo que hay que estar muy pendiente”, explica Mastrantoni.

¿Cuáles son los requisitos?

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, los requisitos que debes cumplir para estudiar en España son:

Ser admitido en el centro de enseñanza en el que piensas estudiar. No ser ciudadano de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza. Tener medios económicos suficientes para los gastos de la estancia y el regreso a tu país. Según Andrés, este suele ser el trámite más complicado para los estudiantes: “Tengo compañeros que recurren a préstamos bastante numerosos y tienen que esperar a que se lo acepten. Son unos 550 euros al mes, pero si lo conviertes es bastante, al menos en Colombia”. Abonar las tasas de tramitación del procedimiento. Tener un seguro médico público o privado en España. Autorización de tus padres o tutores si eres menor de edad. Y si la duración de la estancia supera los seis meses, será necesario no tener antecedentes penales durante los últimos cinco años y no padecer ninguna enfermedad que pueda tener “repercusiones de salud pública graves”. También tienes que solicitar la tarjeta de residencia (conocida como NIE) en el plazo de un mes desde que entras a España.

¿Puedo trabajar mientras estudio?

Debes tener en cuenta que puedes trabajar o hacer prácticas siempre que sea compatible con tus estudios y los ingresos obtenidos no sean el recurso que necesitas para pagar tu estancia en España. En ambos casos, no se puede trabajar más de 20 horas por semana, que no cotizarán en la Seguridad Social.

Mastrantoni explica que “aunque se puede trabajar, no es el objetivo principal de esta visa. Se exige que la persona estudie, vaya a clases y apruebe los exámenes”.

Prácticas

Hay dos tipos de prácticas: curriculares y extracurriculares.

Las prácticas curriculares se contemplan dentro del plan de estudios e, incluso, pueden ser obligatorias en tu centro. No es necesario solicitar ninguna autorización para realizarlas, mientras que en las prácticas extracurriculares sí es necesario que tu empleador solicite una autorización de trabajo en la oficina de inmigración.

Trabajar

Para trabajar, se debe formalizar el contrato por escrito y la jornada puede ser a tiempo parcial.

Si es a jornada completa, su duración no puede superar los tres meses ni coincidir con los periodos que se realicen los estudios y, además, será necesario que el empleador solicite una autorización. Según Mastrantoni, “suelen darla siempre sin poner limitaciones”.

Aquí puedes consultar la documentación que te exigen y el procedimiento que debes seguir.

También puedes trabajar por cuenta propia —siendo autónomo—, pero Mastrantoni explica que no es habitual que te concedan una autorización.

En este caso, te piden que poseas la cualificación profesional que se exige o tener experiencia para la actividad profesional, además de acreditar que la inversión prevista sea suficiente y contar con recursos económicos suficientes para tu manutención y alojamiento.

Visa de trabajo para España: cómo solicitar, precio, requisitos y duración

¿Puedo obtener un permiso de residencia tras mis estudios?

Mastrantoni explica que, si cumples con todos los requisitos generales y de estudios —completar el curso, aprobar todos los exámenes y acreditar los resultados—, se puede solicitar una modificación de la situación de estancia por estudios a una situación de residencia para poder seguir en España. Para ello, hay que estar en el país entre uno y tres años.

“De todas formas, recomiendo que el estudiante que vaya a un país extranjero, como en este caso España, acuda a un profesional que le informe de cómo son los trámites para no incurrir en errores y no perder oportunidades”, añade Mastrantoni.

