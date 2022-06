Los Boston Celtics en datos: origen, anillos de campeón, jugadores históricos, escudo

urielblanco

(CNN Español) — ¡Llegó el día, amantes del deporte ráfaga! Este jueves comienza el máximo evento para los aficionados (y jugadores, por supuesto) del baloncesto: las finales de la NBA. La edición 2022 de las finales NBA inician con el juego 1, a las 9 p. m. ET, entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics, equipos que vencieron en los campeonatos de conferencia a los Dallas Mavericks y al Miami Heat, respectivamente.

A diferencia de los Warriors (que jugaron sus últimas finales de NBA en la temporada 2018-2019), los Celtics llevan más de una década sin llegar a la máxima instancia de la liga: específicamente, desde la temporada 2009-2010 (hace 12 años), cuando perdieron las finales ante Los Angeles Lakers, en la que la fallecida leyenda Kobe Bryant consiguió su quinto y último anillo de NBA.

Y la espera de los Celtics ha sido aún mayor en lo que se refiere al campeonato de la NBA, pues no lo consiguen desde la temporada 2007-2008, cuando los liderados por Paul Pierce y Kevin Garnett vencieron a los Lakers.

Es por eso que los Celtics, ahora comandados por la joven estrella de 24 años Jayson Tatum, quieren volver a ganar y con ello retomar el título del equipo más ganador en la historia de la NBA (actualmente empatan con los Lakers con 17 campeonatos cada uno).

El entrenador es Ime Udoka, quien fue asistente en los Spurs, 76ers y Nets y se convirtió en el director técnico de los Celtics en 2021.

A continuación, te presentamos los datos más importantes de los Boston Celtics para que los conozcas a fondo.

Origen de los Boston Celtics

El equipo fue fundado en 1946 por Walter Brown, de acuerdo con la enciclopedia Britannica. Desde entonces y hasta la fecha, siempre han sido los Boston Celtics, señala la NBA. Jugaron en la Basketball Association of America (BAA) desde 1946 (año en que se creó dicha liga) hasta 1949. Los Celtics fueron uno de los fundadores de la liga que ahora conocemos, la National Basketball Association (NBA), que se inició en la temporada 1949-1950 luego de que la BAA absorbiera a los equipos sobrevivientes de la National Basketball League (NBL). En sus primeras temporadas en la NBA, los Celtics fueron un equipo con récord perdedor, pero desde la década de 1950, con la llegada del entrenador Red Auerbach, comenzó la dinastía de los verdiblancos. El equipo jugó en el Boston Garden hasta la temporada 1995-1996, cuando se mudó a una nueva arena: el TD Garden. Los Celtics pertenecen a la Conferencia Este de la NBA.

Campeonatos

La dinastía de los Boston Celtics comenzó con el campeonato en la temporada 1956-1957. Desde entonces y hasta 1968-1969, el equipo ganó 11 campeonatos, lo que significa que solamente no ganaron dos temporadas en ese periodo.

Entre las décadas de 1970 y 1980, el conjunto de Boston ganó otros cinco títulos. El campeonato número 17 llegó hasta la década de los 2000.

Aquí todos sus campeonatos, según datos de la NBA:

1956-57 (contra St. Louis Hawks) 1958-59 (vs. Minneapolis Lakers) 1959-60 (vs. St. Louis Hawks) 1960-61 (vs. St. Louis Hawks) 1961-62 (vs. Los Angeles Lakers) 1962-63 (vs. Los Angeles Lakers) 1963-64 (vs. San Francisco Warriors) 1964-65 (vs. Los Angeles Lakers) 1965-66 (vs. Los Angeles Lakers) 1967-68 (vs. Los Angeles Lakers) 1968-69 (vs. Los Angeles Lakers) 1973-74 (vs. Milwaukee Bucks) 1975-76 (vs. Phoenix Suns) 1980-81 (vs. Houston Rockets) 1983-84 (vs. Los Angeles Lakers) 1985-86 (vs. Houston Rockets) 2007-08 (vs. Los Angeles Lakers)

Jugadores históricos del equipo

John Havlicek, miembro de los equipos campeones de los Boston Celtics de 1966 a 1976, es homenajeado en el medio tiempo del partido entre los Celtics y el Miami Heat en el TD Garden, el 13 de abril de 2016 en Boston, Massachusetts. (Foto: Mike Lawrie/Getty Images)

Los nombres históricos más destacados de la franquicia son John Havlicek, Bob Cousy, Bill Russell, Dave Cowens y Larry Bird (los últimos cuatro ganaron el premio al Jugador Más Valioso de la NBA, el MVP). En años recientes se destacan Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray allen, el “Big Three” de la primera década de este siglo bajo el mando de Doc Rivers.

Mayor cantidad de juegos: John Havlicek Más minutos: John Havlicek Más puntos: John Havlicek, con 26.395 Más puntos en promedio por partido: Larry Bird, con 24,3 Más tiros de campo encestados: John Havlicek, con 10.513 Más tiros libres encestados: Paul Pierce, con 5.808 Más asistencias: Bob Cousy, con 6.945 Más rebotes: Bill Russell, con 21.620 Más triples: Paul Pierce, con 1.578 en 4.273 intentos Mejor porcentaje de triples: Eddie House, quien encestó el 41,5% de sus intentos (261 triples de 629) Más puntos en un sola temporada: John Havlicek, con 2.338 en 1970-1971 Más puntos en un solo juego: Larry Bird, con 60 ante los Atlanta el 12 de marzo de 1985.

Escudo de los Celtics

El escudo de los Boston Celtics en el TD Garden en 2010. (Foto: Jim Rogash/Getty Images)

El logo de los Boston Celtics fue creado por Zang Auerbach, hermano del legendario entrenador Red Auerbach al inicio de la década de 1950. “Zang era un hombre creativo y artístico que ensambló al conocido duende con las palabras Boston Celtics arqueadas alrededor de él en un círculo”, señala la NBA.

