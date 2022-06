Así ha cambiado la narrativa de las autoridades sobre la matanza de Uvalde

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Desde que 19 niños y dos maestras fueron asesinados en Uvalde, Texas, las autoridades han cambiado repetidamente su versión sobre lo que sucedió antes, durante y después del sangriento tiroteo en dos aulas contiguas.

La masacre del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb marcó al menos el tiroteo número 30 en una escuela de educación primaria, secundaria y preparatoria en lo que va del año y fue el tiroteo escolar más mortífero en casi una década.

Profesora de Uvalde se había resignado a la idea de que iba a morir, dice abogado

Ahora, los dolientes sufren por la cambiante narrativa de la policía y el horror de saber que las víctimas quedaron atrapadas con un hombre armado durante más de una hora, a pesar de las repetidas llamadas al 911 pidiendo ayuda desde el interior de las aulas.

Estos son algunos de los detalles clave que han cambiado desde el tiroteo mortal:

¿El atacante se enfrentó con alguien fuera de la escuela?

ANTES: Se “enfrentó” con un agente escolar

Las autoridades inicialmente dijeron que después de que el hombre armado le disparó a su abuela y estrelló una camioneta en una zanja cerca de la Escuela Primaria Robb, un agente de recursos escolares se enfrentó al sospechoso y lo “atacó” antes de que ingresara a la escuela.

“Infortunadamente, pudo ingresar a las instalaciones y luego, desde allí, ingresó a varias aulas y comenzó a disparar su arma de fuego”, dijo el sargento del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Erick Estrada, el 24 de mayo.

AHORA: Él “entró sin obstáculos”

Un día después del tiroteo, el director regional del DPS de Texas, Victor Escalon, dijo que cuando el atacante llegó a la escuela, “inicialmente entró sin obstáculos”.

“Así que de la casa de la abuela, a la (zanja) de la escuela, a la escuela, nadie lo confrontó”, dijo Escalon.

El 27 de mayo, el director del DPS de Texas, el coronel Steven McCraw, señaló que no había ningún agente de recursos escolares en la escuela primaria Robb cuando el atacante llegó al campus.

“El Distrito Escolar Independiente Consolidado (de Uvalde) tiene seis agentes, y no tenían uno en ese lugar”, dijo McCraw.

También dijo que ningún agente de recursos escolares se enfrentó al atacante antes de que ingresara a la escuela, aunque “ciertamente se dijo en las entrevistas preliminares”. Indicó que un agente de policía del distrito escolar escuchó una llamada al 911 sobre un hombre con un arma. El agente condujo hasta la Escuela Primaria Robb y corrió hacia la parte trasera de la escuela hacia una persona que pensó que era el sospechoso. Pero esa persona resultó ser un maestro.

“Al hacerlo, (el agente de recursos escolares) pasó junto al sospechoso, que estaba agachado detrás de un vehículo, donde comenzó a disparar contra la escuela” antes de entrar, dijo McCraw.

¿Cómo entró el atacante a la escuela?

Los dolientes se reúnen fuera de la Escuela Primaria Robb. (Crédito: REUTERS/Nuri Vallbona)

ANTES: Entró por una puerta que una maestra dejó abierta

En la mañana del tiroteo, una maestra dejó una puerta de la escuela abierta, dijo McCraw el 27 de mayo.

“Esa puerta trasera estaba abierta. No se suponía que debía estar abierta; se suponía que estaba cerrada”, aseguró McCraw tres días después del tiroteo. “Así que ese fue un punto de acceso que usó el sujeto”.

AHORA: La maestra cerró la puerta, pero no cerró con seguro

El 31 de mayo, el vocero del DPS de Texas, Travis Considine, le dijo a The Associated Press que una maestra abrió la puerta, pero luego la cerró cuando se dio cuenta de que había un atacante en el campus. Pero la puerta no se cerró con seguro.

Un secretario de prensa del DPS confirmó a CNN que el informe de AP era exacto.

¿Publicó el atacante sus planes en línea?

Una foto de dos rifles estilo AR15 apareció en una cuenta de Instagram vinculada al presunto atacante de Uvalde solo tres días antes de la masacre del martes en la escuela primaria Robb. CNN ocultó parte de la imagen para eliminar el nombre de un tercero. (De Instagram)

ANTES: Publicó mensajes en Facebook

El 25 de mayo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a los periodistas que el atacante compartió sus planes en Facebook unos 30 minutos antes de que comenzara la matanza.

Abbott dijo que el atacante escribió los siguientes tres mensajes y los describió como publicaciones:

“Voy a dispararle a mi abuela”.

“Le disparé a mi abuela”.

“Voy a disparar en una escuela primaria”.

AHORA: Envió mensajes privados, no realizó publicaciones en Facebook

Poco después de los comentarios de Abbott, un portavoz de Meta —la empresa matriz de Facebook— dijo que los mensajes eran “mensajes de texto privados uno a uno que se descubrieron después de que ocurrió la terrible tragedia” y no eran publicaciones públicas en Facebook.

El 27 de mayo, el director del DPS, McCraw, dijo a los periodistas que quería “corregir algo que se dijo al principio de la investigación: que él (el atacante) publicó en Facebook, públicamente, que iba a dispararle a su abuela y, en segundo lugar, que él le había disparado, y el tercero que iba a ir a disparar a una escuela. Eso no sucedió”.

Horas más tarde, Abbott dijo que estaba “furioso” porque le dieron información incorrecta antes de hablar en la conferencia de prensa del 25 de mayo.

“Escribí notas a mano en detalle sobre lo que todos en esa sala me dijeron en orden secuencial sobre lo que sucedió. Y cuando salí a este escenario y le conté al público lo que sucedió, fue una recitación de lo que me dijeron las personas en esa sala, ya fueran funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o no, comentó Abbott.

“Y como todos han aprendido, la información que me dieron resultó ser en parte inexacta. Y estoy absolutamente furioso por eso”.

¿Cuánto tiempo tardó la policía en matar al atacante?

Los estudiantes corren hacia un lugar seguro después de escapar por una ventana en la Escuela Primaria Robb el martes.

ANTES: Menos de una hora

El miércoles 25 de mayo, el director del DPS de Texas, McCraw, le dijo a CNN que el atacante estuvo en los terrenos de la escuela máximo una hora antes de que la policía ingresara al salón de clases en el que se encontraba y lo matara.

“Sería de 40 minutos o algo así, [hasta] una hora”, le dijo a CNN.

AHORA: Más de una hora

El 27 de mayo, McCraw indicó que el atacante estuvo en los terrenos de la escuela durante más de una hora.

McCraw dijo que el atacante ingresó a la escuela a las 11:33 a.m. y una unidad táctica de la Patrulla Fronteriza le disparó y lo mató a las 12:50 p.m.

En total, habían pasado alrededor de 75 minutos entre el momento en que los primeros agentes de la ley llegaron a la escuela y los agentes tácticos de la Patrulla Fronteriza irrumpieron en el salón de clases y mataron al atacante.

Mientras el atacante permanecía en el salón de clases, los padres esperaban afuera de la escuela cada vez más frustrados, instando a las fuerzas del orden público a tomar más medidas.

Dentro del salón de clases, los estudiantes aterrorizados llamaron al 911 para pedir ayuda, mientras que hasta 19 agentes se pararon en el pasillo fuera del salón de clases.

¿Por qué la policía no entró antes en el salón de clases?

Steven McCraw, director y coronel del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que la decisión de no enfrentarse antes al atacante fue un error.

ANTES: El sospechoso fue “atrapado”

En una conferencia de prensa el 25 de mayo, el director del DPS de Texas, McCraw, dice que los agentes se enfrentaron a Ramos mientras estaba en el salón de clases y “continuaron manteniéndolo inmovilizado en ese lugar” al tiempo que se reunía un equipo táctico para irrumpir en el salón de clases, lo que implica que la decisión de mantener a Ramos confinado en un salón de clases fue una táctica estratégica.

Más tarde señaló que los agentes que respondieron “salvaron a otros niños” al optar por mantener al atacante “inmovilizado”.

Pero en una entrevista con CNN, el teniente Chris Olivarez, otro vocero del DPS, contradijo esas declaraciones. Le dijo a CNN que los agentes estaban en “desventaja porque el pistolero pudo ingresar a un salón de clases [y] atrincherarse dentro de ese salón de clases”.

AHORA: Fue “la decisión equivocada”

El 27 de mayo, McCraw dijo que el salón de clases no fue allanado de inmediato porque el comandante del incidente pensó que la escena era una “situación de sujeto con barricadas”, no una situación de atacante activo. Dijo que el comandante del incidente, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, creía que “había tiempo para recuperar las llaves y esperar a que un equipo táctico con el equipo avanzara, rompiera la puerta y se hiciera cargo del sujeto”.

McCraw criticó la decisión de no irrumpir antes en el aula. “Desde el punto de vista retrospectivo donde estoy sentado ahora, por supuesto que no fue la decisión correcta”, agregó. “Fue la decisión equivocada, punto. No hay excusa para eso”.

El equipo táctico finalmente ingresó a la habitación usando las llaves de un conserje.

¿El jefe de policía del distrito escolar está cooperando con los investigadores estatales?

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde es Pedro “Pete” Arredondo.

ANTES: El jefe de policía no respondió a la solicitud de entrevista con el DPS

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pedro “Pete” Arredondo —el comandante de incidentes a cargo de la respuesta policial durante el tiroteo— no respondió a una solicitud de una entrevista de seguimiento, dijo a CNN el 31 de mayo el portavoz del DPS de Texas, Travis Considine.

La entrevista de seguimiento sería con los Texas Rangers, una rama de investigación del DPS.

AHORA: Arredondo dice que está en contacto con las autoridades

“Estoy en contacto con DPS todos los días”, dijo Arredondo a CNN el 1 de junio.

El jefe de policía se negó a proporcionar información adicional, citando los funerales en curso para las víctimas.

“Vamos a ser respetuosos con las (familias)”, afirmó Arredondo. “Cuando sea que esto concluya y las familias dejen el luto, entonces lo haremos, obviamente”.

Más de una semana después de la masacre, muchas preguntas siguen sin respuesta

Las autoridades no han dicho si las llamadas al 911 hechas por niños dentro de las aulas fueron transmitidas al comandante de incidentes mientras la policía esperaba afuera.

Tampoco está claro cuántas de las 21 víctimas que murieron habrían sobrevivido si la policía hubiera entrado antes al salón de clases.

Los Texas Rangers ahora investigan la matanza y la respuesta de las fuerzas del orden. El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que también revisará la respuesta de las fuerzas del orden al ataque mortal.

Un portavoz del Departamento de Justicia explicó que la revisión tiene como objetivo “proporcionar un relato independiente de las acciones y respuestas de las fuerzas del orden ese día, e identificar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para ayudar a los socorristas a prepararse y responder a los eventos de atacantes activos”.

