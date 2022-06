Carlos Vives continúa con “Cumbiana II”, un viaje antropológico por el mestizaje de la música colombiana

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Carlos Vives publicó “Cumbiana II” hace casi un mes, la segunda parte de un disco que lo llevó a descubrir el origen –anfibio– de la cumbia colombiana. En esta oportunidad y tomando como base ese primer volumen, el samario explora el mestizaje de la música de su tierra. Con la producción, también rinde tributo a tierras, ritmos y colegas muy queridos por el cantante.

“Sabíamos que queríamos un volumen dos de Cumbiana porque se nos empezaron a quedar canciones. Hay un límite para un álbum, entonces se me empezaron a quedar canciones y tuve la oportunidad de Cumbiana I, de hablar del origen prehispánico netamente americano, de la cumbia”, dijo Vives a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

En esta segunda parte, el colombiano de alguna manera se mete dentro de la cumbia y hace un viaje antropológico por las melodías que tejen la sonoridad musical de Colombia, para encontrar influencias de los colonizadores españoles y de la influencia del continente africano en la música, no solo de su país, sino de Latinoamérica entera.

“Cumbiana II me permite contar todo lo que pasó en ese territorio original. Cuando llega la Nueva Andalucía, la Castilla del Oro, que llega a España con sus tradiciones, con la religión, con su forma de vestir. Y de ahí tomamos muchos de esos elementos para nuestras cumbias. Y luego llega nuestra madre África, de diferentes vertientes y como todo empieza como a cruzarse, a unirse tambores venidos de África con tambores originales de América, instrumentos que llegaban del norte de África, no sabemos si en edades prehispánicas o con la llegada de nuestros ancestros españoles y ver cómo se empezó a mezclar todo. Eso es lo que cuenta Cumbiana II”, explica el intérprete a Zona Pop CNN.

Los tributos que Carlos Vives quiso rendir en “Cumbiana II”

En la producción reinan las colaboraciones y, como lo dijimos, los tributos. Uno de ellos fue el que le hizo a la cantante colombiana Shakira. En el videoclip de “Currambera”, Vives recrea las raíces de la barranquillera y nos hace un repaso de su carrera, desde el disco “Pies descalzos” hasta su internacionalización.

“Es importante hacer ese homenaje a Shakira, a todo lo que ella representa, a ese territorio donde ella nació, a la mujer barranquillera. Era como una deuda y quería hacer una canción muy original que la sorprendiera a ella en principio”, comentó Vives.

“Era como ese sueño, y bueno está Currambera en Cumbiana II que, además de hablar de ella, también sabes que trabajábamos en ese territorio, en el delta del río, con todas las poblaciones, toda esa región del río que surte al carnaval con tanta cultura y tanta música”, explica.

Una de las sorpresas para Carlos Vives fue contar con la estrella del rock argentino Fito Páez, una colaboración soñada y que confiesa no se imaginaba que el cantante se subiría a esta embarcación llamada “Cumbiana II”.

Lo que lo une con Argentina y Puerto Rico

“Por supuesto empezaba a hacer canciones y yo decía quiero hacer un homenaje al rock argentino. No aspiraba a tener a Fito [Páez] y terminó Fito en la canción, que es un honor para nosotros y una gran felicidad”, dijo Vives a Zona Pop CNN.

Con Puerto Rico ocurrió algo similar. No solo hizo el tema “Canción Bonita” junto a Ricky Martin, en el que nombra a San Juan, sino que también rindió tributo a las playas de la Isla del Encanto de la mano de Pedro Capó en “Pagamento”.

“Estaba haciendo una canción muy playera de este Cumbiana y pensaba en Puerto Rico, pensaba en Puerto Rico y decía esto a Pedro Capó seguramente le va a encantar. Y bueno, envía uno la canción y le devuelven a uno pues la canción definitiva, porque al final es como esos matrimonios. Y así hicimos con Dread Mar I y con nuestra Guitarra enamorada. Vas a encontrar en el álbum muchas conexiones que nacen de la canción que estoy haciendo, con quien me conecta, seguramente con quien me voy a querer conectar. Y así está hecho el álbum”, explicó Vives a Zona Pop CNN.

La diosa Cumbiana: así descubrieron a la modelo venezolana de la portada del disco

Un elemento que une a esta producción es lo que Vives denominó la “diosa Cumbiana”, que es esa madre que une a todos estos ritmos, estas influencias, en un solo espíritu. Esa diosa, esa madre, esa hermosa mulata está en la portada del disco, protegiendo de alguna manera a Carlos Vives. Esta mujer, cuenta el cantante a Zona Pop CNN, representa el mestizaje musical.

“Has visto de pronto esa carátula donde está la diosa Cumbiana, que es todo el tipo de nuestro mestizaje, de donde se genera toda la música nuestra y esa naturaleza de nuestra música tiene que ver con eso, eso es Cumbiana II”.

La modelo es una venezolana esposa de uno de los trabajadores de la hacienda Papare, a las afueras de Santa Marta, propiedad de un amigo de Vives, en donde se refugió durante la cuarentena. Fue descubierta por el fotógrafo encargado de todo el arte visual del disco, Andrés Oyuela.

“Llegamos con Andrés Oyuela, que es el fotógrafo encargado de toda la parte de la fotografía del álbum, y le llamó la atención ver las casas más humildes de los trabajadores y se fue a buscar como un set allí… y aparece esta mujer con su hijo. Era esposa de uno de los trabajadores y había venido de Venezuela. Cuando Andrés la vio, como que se enamoró. Dijo ¡No, no, no, no, no… esta es la diosa Cumbiana!”, dijo.

“Se había diseñado una ropa para la diosa Cumbiana muy especial y terminó siendo ella la protagonista de esas fotografías, aparece conmigo en un vídeo. La verdad es que representaba todo lo que estábamos buscando buscar esa diosa Cumbiana, que representara todo el mestizaje que tiene nuestra música. Toda la mezcla de esa diversidad, de todo lo que somos. Ella… [tiene] una magia y una energía en esa cara, esa mirada es increíble. Y bueno, ¡fíjate!”, dice Vives a Zona Pop CNN.

“Cumbiana II” está disponible en todas las plataformas de streaming.

