¿Por qué los precios de la gasolina alcanzan récords en EE.UU. y por qué seguirán así mucho tiempo?

(CNN Business) –– La invasión rusa de Ucrania es una de las principales razones por las que los conductores en Estados Unidos ahora pagan un precio récord en la gasolina. Pero no es el único motivo.

Numerosos factores han disparado los costos, al punto que la gasolina regular alcanzó un récord de US$ 4,87 por galón el lunes según la encuesta de AAA. Esta cifra representa un aumento de 25 centavos por galón solo en la última semana.

Ya se anticipaba que los precios de la gasolina iban a superar la marca de los US$ 4 el galón por primera vez desde 2008, con o sin disparos en Europa del Este o las sanciones económicas que se impusieron contra Rusia. Pero ahora se espera que el promedio nacional alcance los US$ 5 por galón en las próximas dos semanas, advirtió Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS, que rastrea los precios de la gasolina para AAA.

“Creo que alcanzaremos los US$ 5 en algún punto entre este fin de semana y el fin de semana del Juneteenth o del Día del Padre”, dijo.

Un aumento constante en los precios de la gasolina

En marzo, los precios superaron por primera vez el récord de US$ 4,11 por galón, que se había mantenido desde 2008. Esa cifra ahora parece haberse quedado en los buenos viejos tiempos: el promedio nacional ha aumentado constantemente durante el último mes, estableciendo 27 récords en los últimos 28 días.

Más de una en cada cinco estaciones de servicio en todo el país ahora cobra más de US$ 5 por galón regular, y solo más de la mitad cobra US$ 4,75.

Hay 10 estados, además la ciudad de Washington, donde el precio promedio ya es de US$ 5 o más: Alaska, Arizona, California, Hawai, Indiana, Michigan, Illinois, Nevada, Oregon y Washington. Varios más están a solo un centavo de US$ 5, por lo que es probable que a los precios en esos lugares les falten uno o dos días como máximo para cruzar la marca.

Eso se debe a que hay varias razones, además de la interrupción de las exportaciones de petróleo ruso, para que los precios estén al alza, según Kloza. Y hacer predicciones sobre cuál será el comportamiento de los precios ha resultado difícil. A medida que terminan las clases y se reanudan los viajes de verano, también lo hará la demanda y el precio de la gasolina, señaló.

“Todo vale desde el 20 de junio hasta el Día del Trabajo”, dijo Kloza. “Ciertamente podríamos ver que el promedio nacional se acerque a US$ 6”.

Estos son los motivos detrás del aumento récord de precios:

La invasión de Rusia a Ucrania

Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del planeta. En diciembre, envió cerca de 8 millones de barriles de petróleo y otros derivados a los mercados mundiales. Cinco millones de ese total fueron de crudo.

Pero, muy poco de eso llegó a Estados Unidos. Europa obtuvo el 60% del petróleo y el 20% fue para China, en 2021. Pero, el precio del petróleo se cotiza en los mercados mundiales de productos básicos, por lo que la pérdida del petróleo ruso afecta los precios del petróleo en todo el mundo, sin importar dónde se use.

Las preocupaciones sobre el impacto a los mercados globales llevaron a que las naciones de Occidente inicialmente eximieran al petróleo y al gas natural rusos de las sanciones que impusieron para protestar por la invasión.

Pero en marzo, Estados Unidos anunció una prohibición formal de todas las importaciones de energéticos provenientes de Rusia. Y la semana pasada, la Unión Europea anunció una prohibición a las importaciones de petróleo ruso por barco. Lo que representa alrededor de dos tercios del petróleo que las naciones europeas importaban de Rusia. El petróleo ruso está siendo retirado lenta y constantemente de los mercados globales.

Terminan los confinamientos en China

Un factor que ha mantenido los precios del petróleo bajo control ha sido el aumento de los casos de covid-19 y las estrictas reglas de confinamiento en gran parte del país. Eso fue un gran lastre para la demanda de petróleo.

Pero, a medida que el aumento del covid-19 ha comenzado a retroceder, los confinamientos se están suspendiendo en las principales ciudades como Shanghái. Y más demanda sin mayor oferta solo puede hacer que los precios suban.

Menos petróleo y gasolina de otras fuentes golpean el precio

Los precios del petróleo se desplomaron cuando las órdenes de confinamiento relacionadas a la pandemia en todo el mundo hundieron la demanda de petróleo en la primavera de 2020. Incluso, se negoció brevemente a cifras negativas. En respuesta, la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, acordaron recortar la producción como una forma de respaldar los precios. Incluso cuando la demanda volvió antes de lo esperado, mantuvieron bajas las metas de producción.

Las compañías petroleras estadounidenses no siguen ese tipo de objetivos de producción obligatorios a nivel nacional. Pero se han mostrado reacias o incapaces de reanudar la producción de petróleo a los niveles previos a la pandemia, en medio de preocupaciones sobre la perspectiva de normas ambientales más estrictas que podrían reducir la demanda futura. Muchas de esas reglas más estrictas se han reducido o no se han convertido en ley.

“La administración Biden de repente está interesada en más perforación, no menos”, dijo Robert McNally, presidente de la firma consultora Rapidan Energy Group. “La gente está más preocupada por los altos precios del petróleo que por cualquier otra cosa”, explicó.

Se necesita tiempo para aumentar la producción. Especialmente, cuando las compañías petroleras enfrentan la misma cadena de suministro y los mismos desafíos de contratación que miles de otras empresas estadounidenses.

“No pueden encontrar personas ni equipos”, agregó McNally. “No es que estén disponibles a un precio superior. Simplemente no están disponibles”.

En general, las acciones petroleras se han quedado rezagadas en el mercado más amplio durante los últimos dos años, al menos hasta el reciente aumento de los precios. Los ejecutivos de las empresas petroleras querían redirigir el efectivo a la recompra de acciones y otras formas de ayudar al precio de sus acciones en lugar de aumentar la producción.

“Las compañías de petróleo y gas no quieren perforar más”, sostuvo Pavel Molchanov, analista de Raymond James. “Están bajo la presión de la comunidad financiera para pagar más dividendos, para hacer más recompras de acciones en lugar del proverbial ‘perfora, perfora’, que es la forma en que habrían hecho las cosas hace 10 años. La estrategia corporativa ha cambiado fundamentalmente”, completó.

Uno de los ejemplos más claros: ExxonMobil anunció el mes pasado ganancias del primer trimestre de US$ 8.800 millones, más del triple del nivel de hace un año, cuando se excluyen artículos especiales. También anunció un plan de recompra de acciones de US$ 30.000 millones, mucho más que de los US$ 21.000 millones a US$ 24.000 millones que espera gastar en todas las inversiones de capital, incluida la búsqueda de nuevo petróleo.

No solo la producción de petróleo está rezagada con respecto a los niveles previos a la pandemia, también hay menos capacidad de refinación en EE.UU. Hoy, alrededor de 1 millón menos de barriles de petróleo por día están disponibles para dividirse en gasolina, diesel, combustible para aviones y otros productos derivados del petróleo.

Las normas ambientales estatales y federales están impulsando a algunas refinerías a cambiar del petróleo a combustibles renovables con menos carbono. Y algunas empresas están cerrando refinerías más antiguas, en lugar de invertir el dinero que costaría mantenerlas en funcionamiento. Especialmente, con refinerías nuevas masivas que se abrirán en el extranjero en Asia, Medio Oriente y África en 2023.

Además, el hecho de que los precios del diésel y del combustible para aviones hayan subido mucho más que los precios de la gasolina revela que las refinerías están trasladando una mayor parte de su trabajo a esos productos.

“La economía exige que se produzca más combustible para aviones y diesel en detrimento de la gasolina”, indicó Kloza.

Y con los precios en Europa incluso más altos que en Estados Unidos, los productores de petróleo canadienses y estadounidenses han incrementado las exportaciones de petróleo y gasolina al continente. Eso también limita la oferta en EE.UU..

Fuerte demanda de gasolina

Pero la oferta es solo una parte de la ecuación en el aumento de precios. La demanda es la otra clave. Y, aunque es muy fuerte en este momento, todavía no ha regresado a los niveles previos a la pandemia.

La economía de EE.UU. registró un crecimiento laboral récord en 2021. Y, aunque esas ganancias se han desacelerado, siguen siendo históricamente sólidas. La demanda está recibiendo otro impulso a medida que muchos empleados que trabajaron desde casa durante gran parte de los últimos dos años regresan a la oficina.

El comienzo de la temporada de viajes de verano en el fin de semana del Día de los Caídos probablemente provocó los aumentos anuales típicos en la demanda de gasolina y combustible para aviones. Todas las aerolíneas estadounidenses reportan tener reservas sólidas para los viajes de verano, incluso con tarifas aéreas que superan los niveles previos a la pandemia.

El fin de la oleada de la variante ómicron y la eliminación de muchas restricciones por el covid-19 animan a las personas a salir de casa para realizar más compras, entretenerse y viajar.

“Llueva, truene o suban los precios de la gasolina, las personas van a tomar vacaciones”, dijo Kloza.

Los traslados al trabajo pueden permanecer levemente bajos. Muchos de los que planean volver a la oficina estarán allí solo tres o cuatro días a la semana. Además, la cantidad total de trabajos aún está un poco por debajo de los niveles de 2019. Pero habrá períodos, muy probablemente este verano, con una mayor demanda de gasolina que durante períodos comparables antes de la pandemia, predice Kloza.

“Incluso antes de Ucrania, esperaba romper el récord”, dijo Kloza. “Ahora es una cuestión de cuánto batimos ese récord”.

