Tiger Woods no jugará el US Open: “El cuerpo necesita más tiempo”

(CNN) — Tiger Woods no jugará en el US Open la próxima semana en The Country Club en Brookline, Massachusetts, según anunció a través de su cuenta de Twitter.

“Informé previamente a la USGA que no competiré en el US Open ya que mi cuerpo necesita más tiempo para fortalecerse para el golf de los grandes campeonatos”, tuiteó Woods.

“Sí espero y planeo estar listo para jugar en Irlanda en el JP McManus Pro-Am y en el Open Championship el próximo mes. Estoy emocionado por volver a salir ahí fuera pronto!”, añadió.

Woods se retiró del Campeonato de la PGA de 2022 el mes pasado después de tener problemas en su tercera ronda, registrando la peor puntuación de su carrera en el evento.

El JP McManus Pro-Am está programado para el 4 y 5 de julio en Adare, Irlanda, y el Open Championship —el último major del calendario de golf— se jugará del 14 al 17 de julio en el Old Course de St. Andrews, Escocia.

