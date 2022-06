Día de los Océanos: cuál es su origen y por qué se celebra el 8 de junio

urielblanco

(CNN Español) — Los océanos ayudan a filtrar el aire que respiramos, proporcionan parte de los alimentos que comemos y el combustible que alimenta nuestro mundo.

Por estas razones y con el fin de concientizar sobre su cuidado, es que existe el Día Mundial de los Océanos, el cual se conmemora cada 8 de junio.

Los océanos experimentaron su temperatura más alta jamás registrada este 2021, advierte estudio

A continuación, te contamos cuál es el origen de este día y por qué se eligió el 8 de junio para su realización.

Origen del Día Mundial de los Océanos y por qué es el 8 de junio

De acuerdo con la página oficial de esta iniciativa, tiene su origen en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, cuando Canadá propone el concepto “Día Mundial de los Océanos”. Fue hasta 2002 que The Ocean Project comienza con la promoción y coordinación global de este día en colaboración con socios a nivel mundial. En 2003, se lanza el sitio worldoceanday.org para ayudar a los organizadores de 25 eventos en 15 países. Asimismo, también se lanza una campaña plurianual para “involucrar a todos los sectores y promover oportunidades de acción en torno al Día Mundial de los Océanos”, dice el sitio web. Tras una campaña de petición que duró cuatro años, en 2008 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos, para empezar a conmemorarse en 2009. Aquí fue el reconocimiento oficial, pero a partir de 1992 varios países ya lo conmemoraban, señala la ONU. Se eligió el 8 de junio como la fecha de conmemoración porque, en ese día de 1992, el Instituto de los Océanos de Canadá, apoyado por el Gobierno canadiense, organizó el evento “OCEANS DAY AT GLOBAL FORUM – THE BLUE PLANET”, que es el origen de todo.

