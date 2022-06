Justin Bieber afirma que padece de parálisis facial a causa del síndrome de Ramsay Hunt

Alexandra Ferguson

(CNN) — Justin Bieber anunció este viernes que se tomará un descanso de las presentaciones porque sufre una parálisis en un lado de la cara.

En un video publicado en su cuenta verificada de Instagram, el cantante explicó que padece el síndrome de Ramsay Hunt, que le ha dejado sin poder mover la mitad de la cara y sin poder subirse al escenario.

“Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis”, dijo en el video. “Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”.

Según la Clínica Mayo, el síndrome de Ramsay Hunt “se produce cuando un brote de herpes zóster afecta al nervio facial cercano a una de las orejas. Además de la dolorosa erupción del herpes zóster, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida de audición en el oído afectado”.

Bieber se dirigió a quienes se han sentido frustrados por las recientes cancelaciones de sus conciertos y dijo que “físicamente, obviamente, no soy capaz de hacerlos”.

“Esto es bastante serio, como pueden ver. Me gustaría que no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo”, dijo. “Espero que lo entiendan. Aprovecharé este tiempo para descansar y relajarme y volver a estar al cien para poder hacer aquello para lo que nací”.

Agradeció a sus fans por ser pacientes y dijo que ha estado haciendo ejercicios faciales para ayudar a su condición. Bieber dijo que no sabe cuánto tiempo tardará en recuperarse, pero a principios de esta semana se anunció el aplazamiento de tres de sus próximas presentaciones.

“Todo va a salir bien”, dijo. “Tengo esperanza y confío en Dios”.

En marzo, su esposa Hailey Bieber fue hospitalizada debido a un pequeño coágulo de sangre en su cerebro.

La modelo explicó más tarde que había sufrido un mini accidente cerebrovascular debido a un pequeño agujero en su corazón desde el que el coágulo viajó a su cerebro.

Fue operada para cerrar el agujero que, según ella, tenía entre 12 y 13 milímetros.

