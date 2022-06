La Policía estaba al tanto de que había personas atrapadas en la Escuela Primaria Robb antes de que entraran en el salón de clases, dice The New York Times

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la escena del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, el mes pasado, sabían que había personas heridas atrapadas dentro de las aulas antes de que las autoridades decidieran forzar la entrada a los salones de clase, según una revisión de The New York Times de documentos de la investigación y videos de las autoridades.

“La gente va a preguntar por qué tardamos tanto”, se podía escuchar decir a un agente de la ley en la escena del tiroteo, según The New York Times, que citó una transcripción de las imágenes de la cámara corporal de la policía.

“Estamos tratando de preservar el resto de las vidas”, dice la transcripción, según el diario.

Más de dos semanas después del ataque, quedan dudas sobre cómo se desarrolló la masacre y cómo respondió la Policía. Las autoridades han cambiado repetidamente sus explicaciones sobre los hechos del 24 de mayo, frustrando tanto al público como a los funcionarios.

“Estamos listos para entrar, pero esa puerta está cerrada”, dijo Pedro “Pete” Arredondo, jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, alrededor de las 12:30 p.m., informó The New York Times, citando una transcripción. Arredondo ha sido identificado por las autoridades como el agente que lideró la defectuosa respuesta policial al tiroteo.

El diario informó que los agentes se habían impacientado y estaban expresando sus preocupaciones.

“Si hay niños allí, tenemos que entrar”, se escuchó decir a un agente, según el diario, que citó documentos de investigación.

“Quien esté a cargo determinará eso”, respondió otro agente, según el diario.

Según la cronología de los eventos de CNN, los primeros agentes ingresaron al edificio de la escuela aproximadamente a las 11:35 a.m., momentos después del atacante de 18 años, quien mató a 19 jóvenes estudiantes y dos maestras ese día.

Aproximadamente a las 11:44 a. m., los agentes en el lugar pedían recursos adicionales, equipos, chalecos antibalas y negociadores y evacuaban a estudiantes y maestros, dijeron los funcionarios anteriormente.

Para las 12:03 p.m., había “hasta 19 agentes” reunidos en el pasillo de la escuela, mientras el atacante estaba dentro de las aulas contiguas donde ocurrió la masacre.

Al mismo tiempo, una estudiante desde el interior de una de las aulas contiguas llamó al 911 identificándose a sí misma y al aula en la que se encontraba, dijeron las autoridades. Llamó nuevamente a las 12:13 p. m. y luego nuevamente varios minutos después, y les dijo a los despachadores que de ocho a nueve estudiantes seguían con vida, según las autoridades.

La policía abrió una brecha en la puerta del salón de clases a las 12:50 pm, usando las llaves de un conserje, y disparó y mató al sospechoso.

En una conferencia de prensa el 27 de mayo, el director del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Steven McCraw, dijo que el salón de clases no fue violado de inmediato porque el comandante del incidente, Arredondo, pensó que la escena era una “situación de un sujeto atrincherado” y no una situación de un atacante activo. Dijo que el jefe de policía del distrito creía que “había tiempo para recuperar las llaves y esperar a que un grupo táctico con el equipo adecuado avanzara, rompiera la puerta y se hiciera cargo del sujeto”.

“En retrospectiva, donde estoy sentado ahora, por supuesto que no fue la decisión correcta”, dijo McCraw en ese momento sobre la llamada del supervisor para no confrontar al atacante. “Fue la decisión equivocada. Punto. No hay excusa para eso”.

CNN se comunicó con el DPS y la oficina de la fiscal de distrito del condado de Uvalde, Christina Mitchell Busbee, para obtener comentarios.

Más investigaciones sobre el tiroteo y los funcionarios

En un intento por obtener más respuestas sobre la tragedia, una comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Texas celebró este jueves su primera audiencia en la misión y podría producir un informe preliminar a finales de mes.

Una fuente cercana a la comisión dijo que se espera que el informe se centre solo en los hechos e incluya una secuencia cronológica de eventos, una línea de tiempo y detalles sobre el atacante. La comisión es casi judicial y tiene poder de citación, y todos los testimonios de los testigos serán bajo juramento, dijo la fuente.

Los Texas Rangers, una rama de investigación del Departamento de Seguridad Pública del estado, también están investigando la masacre y la respuesta de las fuerzas del orden. El Departamento de Justicia de EE.UU. también está revisando la respuesta de las fuerzas del orden público a pedido del alcalde de Uvalde, Don McLaughlin.

En una declaración de este jueves en respuesta al artículo de The New York Times, la secretaria de Prensa del gobernador de Texas Greg Abbott, Renae Eze, dijo: “Las investigaciones que llevan a cabo los Texas Rangers y el FBI están en curso, y esperamos que los resultados completos se compartan con el las familias de las víctimas y el público, quienes merecen toda la verdad de lo que sucedió ese trágico día”.

— Christina Maxouris y Rosa Flores de CNN contribuyeron a este informe.

