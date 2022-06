Cómo la psilocibina, el psicodélico de los hongos, puede reconfigurar el cerebro para aliviar la depresión, la ansiedad y más

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Shrooms, Alice, tweezes, mushies, hongos, ingredientes para pizza, hongos mágicos: la jerga cotidiana para los hongos psicodélicos parece crecer con cada generación. Sin embargo, el destacado micólogo Paul Stamets cree que es hora de que los fanáticos de los hongos con psilocibina dejen atrás esa jerga infantil.

“Seamos adultos sobre esto. Estos ya no son ‘hongos’. Estas ya no son drogas de fiesta para los jóvenes”, dijo Stamets a CNN. “Los hongos de psilocibina son sustancias no adictivas que cambian la vida”.

Pequeños ensayos clínicos que han demostrado que una o dos dosis de psilocibina, administradas en un entorno terapéutico, pueden lograr cambios drásticos y duraderos en personas que padecen un trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, que generalmente no responde a los antidepresivos tradicionales.

Con base en esta investigación, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha descrito a la psilocibina como un medicamento innovador, “lo cual es fenomenal”, dijo Stamets.

La psilocibina, que los intestinos convierten en psilocina, una sustancia química con propiedades psicoactivas, también se muestra prometedora para combatir los dolores de cabeza, la ansiedad, la anorexia, el trastorno obsesivo-compulsivo y diversas formas de abuso de sustanciashttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25563446/.

“Los datos son sólidos, desde la depresión hasta el trastorno de estrés postraumático y los dolores de cabeza (cluster headaches en inglés), que es una de las afecciones más dolorosas que conozco”, señaló el neurólogo Richard Isaacson, director de la Clínica de Prevención del Alzheimer en el Centro para la Salud Cerebral de la Florida Atlantic University.

“Estoy entusiasmado con el futuro de los psicodélicos debido al perfil de seguridad relativamente bueno y porque estos agentes ahora se pueden estudiar en rigurosos ensayos clínicos”, dijo Isaacson. “Entonces podemos pasar de informes anecdóticos de ‘Me tropecé con esto y me sentí mejor’ a ‘Prueba esto y serás significativamente mejor estadísticamente'”.

Tu cerebro en hongos

Los psicodélicos clásicos como la psilocibina y el LSD ingresan al cerebro a través de los mismos receptores que la serotonina, la hormona del cuerpo para “sentirse bien”. La serotonina ayuda a controlar funciones corporales como el sueño, el deseo sexual y estados psicológicos como la satisfacción, la felicidad y el optimismo.

Las personas con depresión o ansiedad a menudo tienen niveles bajos de serotonina, al igual que las personas con trastorno de estrés postraumático, dolores de cabeza en racimos o brotes, anorexia, adicción al tabaco y abuso de sustancias. El tratamiento generalmente implica inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS, que aumentan los niveles de serotonina disponibles para las células cerebrales. Sin embargo, pueden pasar semanas hasta que se produzca una mejoría, dicen los expertos, si los medicamentos funcionan.

No obstante, con psicodélicos como la psilocibina y el LSD, los científicos pueden ver cambios en la conectividad de las neuronas cerebrales en el laboratorio “en 30 minutos”, indicó el farmacólogo Brian Roth, profesor de psiquiatría y farmacología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“Una de las cosas más interesantes que hemos aprendido sobre los psicodélicos clásicos es que tienen un efecto dramático en la forma en que los sistemas cerebrales se sincronizan, o se mueven y se mueven juntos”, dijo Matthew Johnson, profesor de psicodélicos y conciencia en Johns Hopkins Medicine.

“Cuando alguien toma psilocibina, vemos un aumento general en la conectividad entre las áreas del cerebro que normalmente no se comunican bien”, dijo Johnson. “También ves lo contrario de eso: las redes locales en el cerebro que normalmente interactúan entre sí un poco, de repente se comunican menos”.

Crea un “cerebro muy, muy desorganizado”, que finalmente rompe los límites normales entre las secciones de la mente auditiva, visual, ejecutiva y del sentido de sí mismo, creando así un estado de “conciencia alterada”, explicó David Nutt, director de la Unidad de Neuropsicofarmacología de la División de Ciencias del Cerebro del Imperial College de Londres.

Y es esa desorganización la que, en última instancia, es terapéutica, según Nutt: “Las personas deprimidas son continuamente autocríticas y siguen rumiando, repasando una y otra vez los mismos pensamientos negativos, ansiosos o temerosos”.

“Los psicodélicos interrumpen eso, por lo que la gente de repente puede ver una salida a su depresión durante el viaje”, agregó. “Los pensamientos críticos son más fáciles de controlar y el pensamiento es más flexible. Es por eso que la droga es un tratamiento efectivo para la depresión”.

El crecimiento de las células cerebrales

Hay más. Los investigadores dicen que las drogas psicodélicas en realidad ayudan a las neuronas en el cerebro a producir nuevas dendritas, que parecen ramas de un árbol, para aumentar la comunicación entre las células.

“Estos medicamentos pueden aumentar el crecimiento neuronal, pueden aumentar esta ramificación de neuronas, pueden aumentar las sinapsis. Eso se llama neuroplasticidad”, dijo Nutt.

Eso es diferente de la neurogénesis, que es el desarrollo de nuevas células cerebrales, generalmente a partir de células madre del cuerpo. El crecimiento de las dendritas ayuda a construir y luego solidificar nuevos circuitos en el cerebro, permitiéndonos, por ejemplo, establecer caminos más positivos mientras practicamos la gratitud.

“Ahora, nuestro pensamiento actual es que este crecimiento neuronal probablemente no contribuya a una mayor conectividad en el cerebro, pero es casi seguro que ayuda a las personas que tienen conocimientos sobre su depresión mientras toman psilocibina a mantener esos conocimientos”, afirmó Nutt.

“Sacudes el cerebro, ves las cosas de una manera más positiva y luego estableces esos circuitos positivos con la neuroplasticidad”, agregó. “Es un doble golpe”.

Curiosamente, los ISRS también aumentan la neuroplasticidad, un hecho que la ciencia sabe desde hace algún tiempo. Pero en un ensayo controlado aleatorio de fase 2 de 2022 que comparó la psilocibina con el escitalopram, un ISRS tradicional, Nutt descubrió que este último no generaba la misma magia.

“El ISRS no aumentó la conectividad cerebral y, de hecho, no mejoró el bienestar tanto como la psilocibina”, dijo Nutt. “Ahora, por primera vez, la ciencia del cerebro se alinea con lo que los pacientes dicen después de un viaje: ‘Me siento más conectado. Puedo pensar más libremente. Puedo escapar de los pensamientos negativos y no quedarme atrapado en a ellos'”.

Johnson enfatizó que tomar un psicodélico no funciona para todos, “pero cuando funciona realmente bien es como, ‘Oh, Dios mío, es una cura para el TEPT (trastorno por estrés postraumático) o para la depresión'”. Si las personas realmente han cambiado la forma en que su cerebro se conecta automáticamente para responder a los desencadenantes de la ansiedad, la depresión, el tabaquismo, eso es algo real”.

¿Cuánto tiempo duran los resultados? En estudios en los que a los pacientes se les dio solo una dosis de un psicodélico, “un par de personas mejoraron ocho años después, pero para la mayoría de las personas con depresión crónica, la depresión regresa después de cuatro o cinco meses”, aseguró Nutt.

“Se desconoce qué hacemos con esas personas”, agregó. “Una posibilidad es darles otra dosis del psicodélico; no sabemos si eso funcionaría o no, pero podría funcionar. O podríamos darles un ISRS tan pronto como mejoren su estado de ánimo y ver si que puede mantener a raya la depresión.

“Hay todo tipo de formas en que podríamos tratar de abordar esa pregunta”, dijo Nutt, “pero aún no sabemos la respuesta”.

¿Qué pasa con la microdosificación de hongos?

Stamets, quien en los últimos 40 años descubrió cuatro nuevas especies de hongos psicodélicos y escribió siete libros sobre el tema, dijo que cree que la microdosificación es una solución. Esa es la práctica de tomar pequeñas cantidades de un hongo de psilocibina varias veces a la semana para mantener la salud del cerebro y una perspectiva creativa de la vida.

Una microdosis típica es de 0,01 a 0,03 gramos de hongos de psilocibina secos, en comparación con la píldora de 25 miligramos de psilocibina que crea la experiencia psicodélica completa.

Stamets practica la microdosificación y se ha centrado en un proceso llamado “apilamiento”, en el que se toma una microdosis de hongos con sustancias adicionales que se cree aumentan los beneficios de los hongos. Su famosa “pila de estambres” incluye niacina, o vitamina B3, y el micelio, o estructura similar a una raíz, de un hongo inusual llamado melena de león.

Las encuestas de microdosificadores obtenidas en su sitio web han mostrado beneficios significativamente positivos de la práctica de tomar pequeñas dosis.

“Estos son proyectos de científicos ciudadanos autoinformados y ahora tenemos alrededor de 14.000 personas en nuestra aplicación donde se registran y reportan su microdosis”, dijo Stamets a una audiencia en la conferencia Life Itself de 2022, un evento de salud y bienestar presentado en asociación con CNN.

“Voy a decir algo provocador, pero lo creo hasta la médula: la psilocibina hace que las personas sean más agradables”, dijo Stamets a la audiencia. “La psilocibina nos hará más inteligentes y mejores ciudadanos”.

Hasta el momento, los estudios científicos no han logrado encontrar ningún beneficio de la microdosificación, lo que deja a muchos investigadores escépticos. “A la gente le gusta tomarlo, pero eso no valida las afirmaciones de las microdosis”, señaló Johnson. “A la gente también le gusta estar con un poco de cocaína”.

La psicóloga experimental Harriet de Wit, profesora de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Chicago, estaba emocionada de estudiar la microdosificación porque resuelve un problema clave de la investigación científica en el campo: es difícil ocultar a las personas lo que están tomando si empiezan a ‘viajar’. La microdosificación resuelve ese problema porque las personas no sienten el efecto de la pequeña dosis.

De Wit se especializa en determinar si el impacto de un fármaco se debe al fármaco o a lo que los científicos llaman el “efecto placebo”, una expectativa positiva que puede provocar una mejora sin el fármaco.

Publicó un estudio a principios de 2022 que imitaba la microdosis de LSD del mundo real, excepto que ni los participantes ni los investigadores sabían qué había en las píldoras que tomaron los sujetos.

“Medimos todo tipo de respuestas conductuales y psicológicas diferentes, y lo único que vimos es que el LSD en dosis muy bajas produjo algunos efectos similares a los estimulantes al principio, que luego se desvanecieron”, afirmó de Wit.

El efecto placebo es poderoso, agregó, lo que podría explicar por qué los pocos estudios adicionales realizados al respecto tampoco han logrado encontrar resultados positivos.

“Sospecho que las microdosis podrían tener un efecto sobre el estado de ánimo y, con el tiempo, podrían aumentar la resiliencia o mejorar el bienestar”, dijo Nutt. “Pero no creo que fragmente rápidamente la depresión como una macrodosis e irse de viaje”.

Una necesidad de precaución

Obviamente, no todas las experiencias alucinógenas son positivas, por lo que casi todos los estudios sobre drogas psicodélicas han incluido terapeutas capacitados para interceder si un viaje sale mal y maximizar el resultado si el viaje es bueno.

“Se trata de permitir que alguien acceda a un nivel más profundo de sus propios procesos mentales, con suerte con una mayor comprensión. Si bien otros pueden estar en desacuerdo, parece muy claro que necesita terapia para maximizar los beneficios”, dijo Johnson.

También hay efectos secundarios de los psicodélicos que van más allá de un mal viaje. El LSD, la mescalina y el DMT, que es el ingrediente activo del té de ayahuasca, pueden aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. El té de ayahuasca también puede inducir el vómito. El LSD puede causar temblores, entumecimiento y debilidad, mientras que el uso de mescalina puede provocar movimientos descoordinados. Las personas que buscan hongos psicodélicos pueden confundir fácilmente una especie tóxica con una con psilocibina, “lo que lleva a un envenenamiento fatal e involuntario”.

Otro problema: no todos son candidatos para el tratamiento psicodélico. No funcionará en personas que actualmente toman ISRS: los receptores en sus cerebros ya están inundados con serotonina. Las personas diagnosticadas con trastorno bipolar o esquizofrenia, o que tienen antecedentes familiares de psicosis, siempre son descartadas de los ensayos clínicos, dijo Frederick Barrett, director asociado del Centro de Investigación Psicodélica y de la Conciencia de Johns Hopkins.

“Si tiene una vulnerabilidad a la psicosis, podría ser que exponerlo a un psicodélico podría desenmascarar esa psicosis o podría conducir a un evento psicótico”, explicó Barnes.

Luego están las miles de personas con problemas de salud mental que nunca aceptarán someterse a un viaje psicodélico. Para esas personas, científicos como Roth intentan encontrar un enfoque alternativo. Él y su equipo identificaron recientemente los mecanismos por los cuales los psicodélicos se unen a los receptores de serotonina del cerebro y utilizan el conocimiento para identificar nuevos compuestos.

“Nuestra esperanza es que podamos usar esta información para finalmente fabricar drogas que imiten los beneficios de las drogas psicodélicas sin la experiencia psicodélica”, dijo Roth.

“¿Qué pasaría si pudiéramos dar un medicamento a las personas que están deprimidas o sufren de TEPT o ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo, y pudieran despertarse al día siguiente y estar bien sin ningún efecto secundario? Eso sería transformador”.

