¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, el virus que le causa parálisis facial a Justin Bieber?

(CNN) — La estrella del pop Justin Bieber anunció que su rostro está parcialmente paralizado por una condición viral llamada síndrome de Ramsay Hunt, causada por el mismo virus, varicela-zoster, que causa la varicela y el herpes zóster.

El viernes les dijo a los fanáticos en un video de YouTube que el virus había atacado “el nervio” en su oído, los nervios faciales y que causó que su rostro tenga parálisis. “Pueden ver que este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se moverá”, dijo.

El síndrome de Ramsay Hunt es un trastorno neurológico raro que ocurre cuando el virus varicela-zoster infecta un nervio en la cabeza cerca del oído interno. Después de tener varicela de niño o culebrilla de adulto, el virus puede permanecer latente en el cuerpo. No se sabe por qué el virus se reactiva y produce los síntomas de Ramsay Hunt.

Los síntomas pueden incluir una erupción dolorosa dentro del canal auditivo y fuera del oído, que a veces ataca la lengua y el paladar, según la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai. Debido a la afectación del oído interno, las personas con la afección también pueden sufrir vértigo (la sensación de mareo o cosas que giran a su alrededor) o tinnitus, un zumbido en el oído.

El síndrome de Ramsay Hunt también puede causar pérdida de audición en el lado de la cara afectado. Al igual que Bieber, también puede causar debilidad, caída facial o parálisis en el lado de la cara que ha sido atacado por el virus.

Esa debilidad puede causar dificultad para cerrar un ojo, hacer expresiones faciales y comer, ya que la comida puede caerse por un lado de la boca debilitada.

El tratamiento consiste en esteroides como la prednisona para reducir la inflamación y analgésicos. En ocasiones, se pueden recetar medicamentos antivirales que ayudan con la familia del herpes, como aciclovir o valaciclovir.

Bierber aseguró a los fanáticos que “va a mejorar” y que estaba haciendo “ejercicios faciales” para que su cara vuelva “a la normalidad”.

“Volverá a la normalidad, es solo el tiempo y no sabemos cuánto tiempo, pero todo estará bien”, dijo en el video. “Obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad. Espero que entiendan y usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100%”.

Según Mount Sinai, la recuperación total no es segura. Sin embargo, algunos se recuperan en unos pocos meses. Cuanto antes se detecte, mayores serán las posibilidades de recuperación.

