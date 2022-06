7 conclusiones de la audiencia de este lunes sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021

Alexandra Ferguson

(CNN) — La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos detalló este lunes cómo quienes rodeaban al entonces presidente Donald Trump le dijeron que había perdido las elecciones de 2020, pero él se negó a escuchar, recurriendo en cambio a su abogado Rudy Giuliani para abrazar las falsas afirmaciones de que le habían robado las elecciones.

La audiencia del lunes tuvo un testigo menos de lo planeado, pero el panel escuchó el testimonio de un exeditor de política digital de Fox News, un abogado conservador, un abogado de Estados Unidos y un funcionario electoral republicano, que sostuvieron que estaba claro que el presidente Joe Biden ganó las elecciones y que las afirmaciones de Trump sobre el fraude no tenían sentido.

Aquí están los puntos clave de la segunda audiencia del panel este mes sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 y la violencia en el Capitolio el 6 de enero.

La sorpresa de Stepien desencadena un revuelo, pero la comisión se adapta rápidamente

La comisión sorprendió a muchos observadores el domingo cuando anunció que el director de la campaña de Trump, Bill Stepien, testificaría en persona en la audiencia del lunes. Pero Stepien tuvo su propia sorpresa el lunes por la mañana, cuando se enteró de que su esposa entró en labor de parto, por lo que se retiró de la audiencia.

Este torbellino de acontecimientos obligó a la comisión a reorganizarse, y lo hicieron con habilidad, aunque con un retraso de 45 minutos.

Los legisladores y el personal de la comisión estaban obviamente preparados con videos de la declaración privada de Stepien. Y reprodujeron muchas imágenes de su testimonio del lunes, que revelaron nuevos detalles sobre sus conversaciones con Trump y cómo aconsejó al presidente que no declarara prematuramente la victoria en la noche electoral.

En cierto modo, el resultado dio a la comisión dirigida por los demócratas más poder para controlar lo que el público escuchó de Stepien. Él no estaba en la sala para decir su parte, que podría haber incluido algunas defensas a Trump y algunas críticas contra la comisión. En cambio, el panel pudo elegir los clips de las declaraciones que reprodujo, y se centraron como un láser en el material más perjudicial para Trump.

Las 4 formas en las que William Barr pasó de ser de incondicional a crítico de Donald Trump

Sustituyen testimonios con largas declaraciones

El testimonio de Stepien no fue el único uso del comité de las declaraciones este lunes. El panel reprodujo largas porciones de la declaración del secretario de Justicia de Trump William Barr ante la comisión, donde describió en detalle por qué las afirmaciones de fraude de Trump eran “falsas” y por qué no ha visto nada desde entonces que lo convenza de que hubo fraude.

“Nunca hubo una indicación de interés en cuáles eran los hechos reales”, dijo Barr en el video de su declaración reproducido el lunes. “Me sentí algo desmoralizado, porque pensé: ‘Oye, si realmente cree estas cosas, ha perdido el contacto con… se ha alejado de la realidad si realmente cree estas cosas'”.

La comisión no invitó a Barr a testificar públicamente en la audiencia del lunes, pero las actas de su declaración que se reprodujeron hicieron que por momentos pareciera que estaba allí.

Las declaraciones en video también dieron a la comisión la oportunidad de mostrar el testimonio de otros miembros del círculo íntimo de Trump, incluyendo a la hija de Trump, Ivanka Trump, y a su yerno, Jared Kushner, sin tener que traerlos a declarar. Y al mostrar solo las declaraciones en video, la comisión controla qué fragmentos se emiten.

La audiencia está ilustrando el papel clave que desempeñó Barr para marcar el tono del llamado “Equipo Normal”, el grupo de funcionarios de la campaña y de la Casa Blanca que estaban tratando de aconsejar a Trump que las afirmaciones de que hubo fraude eran falsas.

No es por falta de intentos de encontrar el fraude. Barr había emitido semanas antes un polémico memorando que permite a los fiscales examinar las denuncias de delitos electorales incluso antes de la certificación de los votos. La medida de Barr había provocado la dimisión de un alto funcionario de integridad pública del Departamento de Justicia. Barr buscó el fraude y no lo encontró.

El expresidente Donald Trump aparece en una pantalla durante la audiencia de la comisión selecta que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Barr se convierte en el “desacreditador por excelencia”

Los demócratas injuriaron a Barr mientras estaba en el cargo, acusándolo de ejercer los poderes del Departamento de Justicia para hacer la voluntad de Trump, de socavar la investigación sobre Rusia y de impulsar las teorías de conspiración de la derecha. Pero en las últimas dos semanas, Barr se ha convertido en una especie de nuevo héroe para los liberales, por desacreditar y condenar agresivamente las mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020.

La comisión dirigida por los demócratas ha presentado más clips de la declaración de Barr que de cualquier otro testigo hasta ahora, y entrevistaron a más de 1.000 personas como parte de su investigación de un año. Estos clips han establecido a Barr como el funcionario de más alto rango de la administración de Trump en afirmar la legitimidad de los resultados de las elecciones y desmentir el esfuerzo implacable de Trump para afirmar que la elección fue manchada por el fraude.

Durante la audiencia del lunes, Barr desmontó afirmaciones específicas respaldadas por Trump sobre “siembra de votos” ilegales en Detroit, manipulación de votos a nivel nacional por parte de Dominion con sus máquinas electorales y otras teorías conspirativas.

Sin que nadie se lo pidiera, Barr incluso se esforzó por criticar “2.000 Mules”, la película creada por el activista de derecha Dinesh D’Souza, un delincuente convicto que afirma que las elecciones de 2020 fueron robadas. (En un fragmento de declaración reproducido el lunes, Barr se rió de la película y dijo que “carece completamente” de pruebas).

Barr dijo que las teorías que apoyaba Trump eran “idiotas” y “amateurs” y “alejadas de la realidad”. Esta retórica es sorprendentemente cercana a lo que los principales demócratas han dicho todo el tiempo sobre las afirmaciones de fraude de Trump.

Para ser claros, Barr sigue siendo un conservador de línea dura. Hace apenas unas semanas, hizo varias afirmaciones falsas en una entrevista de Fox News sobre la investigación Trump-Rusia, y respaldó las afirmaciones infundadas de Trump de que toda la investigación era un “engaño” fabricado por los operativos demócratas y el FBI.

La comisión argumenta que Trump difundió las afirmaciones de fraude de mala fe después de que se le dijera personalmente que no eran legítimas

Una de las principales áreas de interés de la audiencia del lunes fue subrayar la idea de que Trump y algunos de sus aliados continuaron difundiendo falsas afirmaciones de fraude electoral después de que se les dijera personalmente que no eran legítimas.

La comisión argumentó que sus propios funcionarios de alto nivel, incluidos Barr y Stepien, le dijeron repetidamente a Trump que la miríada de afirmaciones de fraude que estaba impulsando carecían de fundamento y que ciertamente no eran pruebas de que las elecciones hubieran sido robadas.

ANÁLISIS | La investigación del 6 de enero enfrenta un eterno dilema: cómo hacer que Trump rinda cuentas

“En concreto, hablé de las máquinas de votación de Dominion, que me pareció una de las acusaciones más inquietantes, inquietantes en el sentido de que no vi absolutamente ninguna base para las acusaciones, pero se hicieron de una manera tan sensacionalista que obviamente estaban influyendo en mucha gente, en miembros del público”, dijo Barr durante su declaración, según un video reproducido este lunes.

Sin embargo, Trump y algunos de sus aliados continuaron impulsando estas falsas afirmaciones hasta enero, en lo que la comisión intentó demostrar que era un esfuerzo de mala fe para anular las elecciones, a pesar de que se les dijo constantemente que esas afirmaciones no eran válidas.

Durante su enfrentamiento en el Despacho Oval en diciembre de 2020, Barr dijo que Trump le dio un informe que afirmaba que era “prueba absoluta” de que las máquinas de votación del Dominio habían sido manipuladas. Barr dijo que el informe “me pareció muy amateur”, y que “no vio ninguna información de apoyo” para las afirmaciones de fraude.

Barr dimitiría en diciembre de 2020 poco después de su última reunión con Trump y fue sustituido por el secretario de Justicia en funciones Jeffrey Rosen, que también se enfrentó a un aluvión de presiones similares por parte del expresidente para que investigara las mismas denuncias de fraude electoral sin fundamento de las que Barr le había advertido.

Cronología del golpe de Estado: cómo Trump trató de utilizar al Departamento de Justicia como arma para anular las elecciones de 2020

En última instancia, Trump consideró la posibilidad de sustituir a Rosen por un abogado ambientalista relativamente oscuro, Jeffrey Clark, que había demostrado una voluntad de perseguir las denuncias de fraude que otros altos funcionarios del Departamento no querían.

Clark redactó un “memorando de prueba de concepto” para anular las elecciones de 2020 y lo envió a los altos funcionarios del Departamento de Justicia el 28 de diciembre de 2020, dos semanas después de la renuncia de Barr. Ese memorándum se basaba en gran medida en muchas de las mismas afirmaciones de fraude desacreditadas que ya se le había dicho a Trump que no tenían mérito.

Al mismo tiempo, los aliados de Trump estaban presionando al Departamento de Justicia para que llevara las falsas afirmaciones de Trump sobre el robo de las elecciones a la Corte Suprema en un esfuerzo por evitar que se contaran los resultados de varios estados clave. El escrito enviado a Rosen y a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia por el asistente personal de Trump en la Casa Blanca citaba el mismo informe sobre las irregularidades en las máquinas de votación de Michigan que Barr había dicho a Trump que era “amateur” y que no incluía ninguna información de apoyo.

La comisión escucha un video del ex secretario de Justicia William Barr en una reunión de la comisión selecta de la Cámara de Representantes para revelar sus hallazgos de una investigación de un año.

La comisión se centra en el “Equipo Normal” frente al enfrentamiento con Rudy

La comisión se centró este lunes en un testimonio que distinguía entre dos grupos que asesoraban a Trump en los días posteriores a las elecciones: el llamado “Equipo Normal” y los que estaban con Rudy Giuliani impulsando afirmaciones infundadas de fraude electoral.

“Los llamábamos más o menos mi equipo y el equipo de Rudy”, dijo Stepien en el video de la declaración reproducido por la comisión. “No me importaba que me caracterizaran como parte del Equipo Normal”.

La comisión remontó la división a la noche de las elecciones, cuando Stepien y otros le decían a Trump que era demasiado pronto para declarar la victoria, mientras que Giuliani le decía que lo hiciera.

“El presidente no estaba de acuerdo con eso. No recuerdo las palabras concretas. Pensó que estaba equivocado. Me lo dijo”, dijo Stepien sobre una conversación con Trump en la noche electoral. “Y que iba a ir en una dirección diferente”.

La comisión se esforzó por socavar las descabelladas afirmaciones que Giuliani y Sidney Powell hacían sobre el cambio de votos y la injerencia de países extranjeros, todo lo cual era falso. Mostraron videos de las declaraciones de Giuliani y Powell yuxtapuestos con funcionarios como Barr y Stepien que decían que las afirmaciones no tenían sentido.

La comisión incluso se burló de Giuliani y de su estado mental en la noche de las elecciones, reproduciendo un video de la declaración del portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller, en el que decía que Giuliani “había bebido demasiado”.

“Es decir, el alcalde estaba definitivamente intoxicado”, dijo Miller. “Pero no sabía su nivel de intoxicación cuando habló con el presidente, por ejemplo”.

La comisión revela detalles de la investigación sobre las finanzas de la campaña

Uno de los detalles clave que reveló la comisión del 6 de enero reveló durante la audiencia del lunes fue cómo las mentiras de Trump sobre las elecciones se convirtieron en millones de dólares en recaudación de fondos para la campaña de Trump y el Comité de Acción Política que creó después de las elecciones.

El panel presentó el argumento de que las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral encajaron con el esfuerzo de recaudación de fondos de su campaña, lo que resultó en donaciones de US$ 250 millones a Trump y sus aliados, incluyendo solicitudes de un “fondo oficial de defensa de las elecciones”, que no existía.

“La ‘Gran Mentira’ también fue una gran estafa”, dijo la representante Zoe Lofgren, demócrata de California, durante la audiencia del lunes.

Durante la investigación de la comisión, acudió a los tribunales para tratar de sacar documentos financieros, como registros bancarios, relacionados con el 6 de enero. La audiencia del lunes fue el primer indicio de cómo el panel planea utilizar esos registros en sus audiencias.

Sin embargo, la comisión no mostró muchos detalles sobre los documentos financieros que había obtenido, y podrían desvelarse más en las próximas audiencias.

La comisión relaciona el fraude con la violencia

Después de una audiencia de dos horas centrada en desmentir los dichos de Trump sobre las elecciones, la comisión terminó su segunda audiencia volviendo a la violencia ocurrida en el Capitolio el 6 de enero.

El presidente del comité, Bennie Thompson, presentó un video en el que se muestra que quienes acudieron a Washington el 6 de enero e irrumpieron en el Capitolio lo hicieron convencidos de las mentiras electorales.

“Sabemos que estaban allí por Donald Trump. Ahora escuchamos algunas de las cosas que creyeron”, dijo Thompson, demócrata de Mississippi.

En el video, los partidarios de Trump dijeron que creían las afirmaciones infundadas sobre el software Dominion y sobre cómo no se contaron los votos de Trump.

“Hice mi voto anticipado, salió bien excepto porque no se puede confiar realmente en el software, el software de Dominion por todas partes”, dijo una persona.

El regreso a la violencia en el Capitolio es un tema que probablemente continuará a través de la serie de audiencias iniciales que detallan cómo Trump intentó anular su pérdida electoral en el período previo al 6 de enero, incluyendo las audiencias previstas para esta semana sobre la campaña de presión de Trump contra el Departamento de Justicia y su vicepresidente Mike Pence.

Trump reaccionó con aprobación a los cánticos de “cuelguen a Mike Pence” hechos por los agitadores el 6 de enero

