Amber Heard “no culpa” al jurado por ponerse del lado de Johnny Depp

Alexandra Ferguson

(CNN) — Amber Heard concedió su primera entrevista desde el juicio por difamación que la enfrentó con su exesposo, Johnny Depp.

La estrella de Aquaman habló con Savannah Guthrie, de NBC News, en un avance que se publicó este lunes.

Tanto a Heard como Depp los declararon responsables de difamación. El jurado, sin embargo, concedió una indemnización significativamente mayor para el actor.

Amber Heard le dijo a Guthrie que entendía esta decisión.

“No los culpo. De hecho, lo entiendo”, comentó. “Él es una persona muy querida y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

Heard también dijo que no le “importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada”.

“No asumo que la persona promedio deba saber esas cosas”, agregó.

“No me lo tomo como algo personal”, continuó. “Pero incluso si alguien está seguro de que me merezco todo este odio e insultos, incluso si cree que estoy mintiendo, aún así no podría mirarme a los ojos y decirme que considera que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que crees que esto ha sido justo”, añadió.

“El equipo legal de Johnny Depp envolvió los medios de comunicación durante días después del veredicto con numerosas declaraciones y entrevistas en televisión. Y el propio Depp hizo lo mismo en las redes sociales”, dijo un portavoz de Heard en un comunicado a CNN. “La señora Heard simplemente pretendía responder a lo que ellos hicieron agresivamente la semana pasada. Lo hizo expresando sus pensamientos y sentimientos, mucho de lo cual no se le permitió hacer en el estrado”, añadió.

CNN se puso en contacto con los representantes de Depp para obtener comentarios.

La entrevista de la NBC se emitirá en “Today” el martes y el miércoles, así como en “Dateline” el viernes.

