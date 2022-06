Prisión preventiva para el acusado de matar Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente de República Dominicana

macamilarincon

(CNN Español) –– Un juez de República Dominicana le dictó este sábado prisión preventiva por un año a Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de matar al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, según informa Noticias SIN, afiliada de CNN.

CNN intentó hablar con el abogado del detenido este sábado a la salida de la audiencia, pero no dio ninguna declaración. Desde entonces ha tratado comunicarse con él pero no ha logrado contactarlo. El jueves había dicho que no se opondría a la medida por razones de seguridad y sostiene que su cliente es inocente del crimen.

Despiden los restos del ministro de Medio Ambiente asesinado en República Dominicana

El Ministerio Público considera que Cruz de la Mota planificó el homicidio del ministro y luego escapó del despacho. Por su parte, Miguel Valerio, abogado de la familia Jorge Villegas, afirmó que confía en las pesquisas que realiza el Ministerio Público para darle continuidad al proceso investigativo.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Olrnado Jorge Mera murió por seis de los 14 disparos que supuestamente le propinó el acusado.

