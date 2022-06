Amber Heard asegura que mantendrá hasta el “día de su muerte” el testimonio contra Johnny Depp

macamilarincon

(CNN) –– Amber Heard lo ha dicho todo: desde el trato que recibió del público durante el juicio por difamación que la enfrentó con su exesposo Johnny Depp hasta su verdad sobre el supuesto abuso de él.

Heard se sentó en una entrevista exclusiva, la primera que da desde el juicio, con Savannah Guthrie, de NBC News, y una parte de la conversación se emitió este martes en “Today”.

La actriz no se retractó de las acusaciones de que Depp la abusó física y emocionalmente durante su matrimonio.

“Hasta el día de mi muerte, mantendré cada palabra de mi testimonio”, le dijo a Guthrie.

Heard también reconoció la imagen negativa que el caso arroja sobre ella y su exmarido.

“No culparía a una persona normal por ver esto, y cómo se ha cubierto, y considerar que son mocosos de Hollywood en su peor versión”, le dijo a Guthrie. “Pero lo que la gente no entiende es que en realidad es mucho más grave que eso”, insistió.

Heard señaló además que creía que “la gran mayoría de este juicio se desarrolló en las redes sociales”, justamente haciendo referencia a la cantidad de memes y parodias sobre el caso que circularon en TikTok y otras plataformas. Además sostuvo que el jurado “no era inmune” a esas representaciones, poco halagadoras, que hicieron de ella.

“Creo que incluso a un jurado con las mejores intenciones le habría sido imposible evitar esto”, sostuvo.

Guthrie presionó a Heard acerca de si había agredido a Depp después de que la actriz señalara que nunca comenzó una pelea física con su exesposo, a pesar de un audio que se reprodujo durante el juicio y que parecía mostrar que sí lo había hecho.

Guthrie señaló que la supuesta agresión de Heard quedó “tan clara como blanco o negro” en una transcripción judicial.

“Como testifiqué en el estrado acerca de esto, se trata de que cuando tu vida está en riesgo no solo asumirás la culpa por cosas de las que no deberías responsabilizarte”, dijo.

“Sino que también cuando estás en una dinámica abusiva psicológica, emocional y físicamente, no tienes los recursos que, digamos, tú o yo tenemos para darnos el lujo de decir ‘Oye, esto es blanco o negro’, porque es cualquier cosa cuando vives en eso”, completó.

Heard admitió que ella “hizo y dijo cosas horribles a lo largo de mi relación”.

“Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí misma”, reconoció. “Tengo tanto arrepentimiento”.

Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares, señalándola de haberlo difamado en un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post en 2018, y en el que relató su experiencia con la violencia doméstica.

El nombre de Depp no ​​aparece en el artículo de Heard, pero el actor sostuvo que perdió trabajos por esa razón. Heard lo contrademandó por 100 millones de dólares.

Tanto a Heard como a Depp un jurado los declaró culpables de difamarse entre ellos. Sin embargo, otorgó significativamente más daños a Depp.

Heard dijo durante su entrevista que en los días previos al juicio tuvo que pasar entre grupos de simpatizantes de Depp durante su camino a la corte, quienes sostenían carteles que la menospreciaban con frases como “Muerte a Amber”.

La corte estuvo repleta de admiradores “vociferantes y llenos de energía” del personaje de “Piratas del Caribe” de Depp, dijo.

“Esta fue la cosa más humillante y horrible por la que he pasado”, añadió Heard. “Nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad. Me sentí menos que humana”, expresó.

Heard dijo que cree que el veredicto pudo haber sido diferente si se hubiera permitido que se presentaran en su caso.

Cuando se le preguntó si consideraba que los abogados de Depp eran mejores que los de ella, la actriz dijo que el equipo legal de su exesposo “hizo un mejor trabajo en distraer al jurado de los problemas reales”.

Los abogados de Heard han dicho que tienen la intención de apelar el veredicto.

Guthrie señaló que entrevistó a Heard más de una semana después de que terminó el juicio.

Antes de emitir una entrevista anterior con dos de los abogados de Depp, Benjamin Chew y Camille Vasquez, Guthrie reveló que su esposo, el consultor de relaciones públicas Michael Feldman, había brindado servicios de consultoría a Depp y su equipo, pero no en relación con su entrevista.

