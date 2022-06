El mundo de las criptomonedas se enfría: el auge y caída de las monedas virtuales

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — “La fortuna favorece a los valientes”, decía Matt Damon en un video publicitario, lanzado a finales de 2021, en el que invitaba a la gente a invertir en criptomonedas. Las monedas virtuales estaban en pleno auge y tras años de escepticismo finalmente comenzaban a ganar credibilidad. Ahora su valor va en caída libre: en los últimos dos años pasó de ser un mercado millonario a hundirse considerablemente.

El bitcoin se hunde por debajo de los US$ 24.000 y el colapso de las criptomonedas se cobra otra víctima

A principios de esta semana el bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, ha perdido alrededor del 70% de su valor desde su máximo histórico en noviembre de 2021, cuando cotizaba en torno a los US$ 69.000, según datos de Coinbase. Pero no ha sido la única. Ethereum, la segunda moneda virtual más valiosa, ha perdido alrededor del 75% de su valor. Cardano y Solana también han experimentado bajas.

Es miércoles y el mundo de las criptomonedas seguía desplomándose, después del complicado inicio de semana que experimentó por el bloqueo de retiros y transacciones en Binance y Celsius, dos de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes.

Así que mientras los principales bancos centrales del mundo han subido los tipos de interés para frenar la espiral de inflación, muchos inversionistas han decidido retirarse de los activos de alto riesgo.

¿Cómo ha sido el auge y caída de las criptomonedas?

El invierno se acabó y salió el sol

Esta no es la primera vez que el mercado de las criptomonedas sufre una caída estrepitosa. En diciembre de 2017, ocho años después de que el alias Satoshi Nakamoto creara Bitcoin, su precio alcanzó los US$ 17.000, un aumento del 1.5000% respecto al año anterior. Pero ¿qué pasó después? Cayó en picada y en diciembre de 2018 se cotizaba por debajo de los US$ 3.400, una caída del 80%.

Fue entonces cuando se empezó a hablar del “criptoinvierno”, como apunta el medio especializado NextAdvisor, un concepto que se refiere a la baja sostenida en el precio de las criptomonedas, o dicho de otra manera, “se enfría su precio”.

Se han perdido US$ 1.000 millones en estafas con criptomonedas desde 2021, advierte la FTC

El furor por el bitcoin y otras criptomonedas volvió a mediados de 2019. El invierno se acabó, salió el sol, y la criptomoneda comenzó a ganar terreno, aunque con subidas y bajadas.

Mientras tanto, los gobiernos y los economistas del mundo debatían cada vez más la regulación de las monedas virtuales ante su creciente popularidad.

La pandemia del coronavirus

El precio de las criptomonedas está determinado por la cantidad de personas interesadas en comprar por lo que cuando a nadie le interesa el precio baja.

Pero entre más personas quieran comprar, su precio sube. En 2020, durante el año más crítico de la pandemia del coronavirus, el valor del bitcoin se disparó un 175% desde el final de 2019, alcanzando los US$ 19.860.

Diferencias entre criptomonedas: bitcoin, dogecoin, ethereum y binance coin

La adopción generalizada de las criptomonedas creció y en parte, se aceleró gracias a la pandemia de covid-19, ya que eran vistas como una inversión para protegerse contra la inflación en tiempos de incertidumbre económica a pesar de su naturaleza volátil.

Las instituciones financieras, Elon Musk y las celebridades

Para noviembre de 2021 el bitcoin ya había superado su máximo histórico y se cotizaba en torno a los US$ 69.000.

A principios de ese año, Mastercard y Visa anunciaron que en un futuro cercano permitirían a sus clientes pagar con algunas criptomonedas. Unos meses después, Venmo —plataforma de pago de PayPal— también anunció que sus más de 70 millones de clientes podrían comprar criptomonedas como bitcoin, ethereum, litecoin dentro de su plataforma.

Elon Musk dice que ha invertido mucho en bitcoin y quiere “verlo tener éxito”

El multimillonario y fundador de Tesla Elon Musk se ha convertido en el principal impulsor de las criptomonedas pero también es el que más sacude su mercado.

En marzo de 2021 dijo que su compañía de autos eléctricos aceptaría bitcoins como pago y su precio subió casi un 3% para llegar a los US$ 56.242. Sin embargo, dos meses después Musk se retractó y dijo que finalmente no aceptaría el pago de criptomonedas debido a la enorme cantidad de energía necesaria para extraer bitcoins y sus precios se desplomaron un 12%.

Para junio el multimillonario volvió a lanzar al bitcoin a un nuevo viaje volátil cuando tuiteó que Tesla comenzaría a aceptar la criptomoneda nuevamente una vez que al menos la mitad se pueda extraer con energía limpia. Entonces el precio de la criptomoneda subió a más de US$ 39.400, aproximadamente un aumento del 12,5% desde el día anterior, según Coinbase. Ethereum subió más del 7,7%, y Dogecoin subió aproximadamente un 5%.

Gucci aceptará criptomonedas en algunas tiendas 1:03

Musk no ha sido el único promotor de las criptomonedas. Una docena de reconocidas celebridades entre las que se encuentran Matt Damon, Kim Kardashian, Tom Brady o Reese Witherspoon publicitaron a la controversial industria en auge. Lo hicieron a través de sus redes sociales o de videos promocionales donde animaban a sus seguidores a invertir. Esto les valió críticas debido a que no hablaban sobre los riesgos que implica invertir en una moneda virtual que no solo es volátil sino que además no está regulada.

Las cosas se vuelven a enfriar

Los expertos aseguran que el clima de incertidumbre global influye en la caída masiva de los precios de las criptomonedas. Con las tasas de interés en aumento, el desplome de las acciones y la inflación disparada, los inversionistas le dan la espalda a estos activos de alto riesgo.

El bitcoin no detiene su caída y cotiza justo por encima de los US$ 20.000 este miércoles 15 de junio, ya que la venta de criptomonedas muestra pocas señales de disminuir. Su masiva caída ha sido calificada por el proveedor de datos e inteligencia especializado en blockchain Glassnoode como “el momento más profundo y oscuro”.

Además, la turbulencia ha disparado las alarmas entre los inversionistas de criptomonedas no solamente por su volatilidad, también por los problemas estructurales que hacen imposible que retiren su dinero de las plataformas de intercambio y transacciones.

Gates lanza duras críticas a las criptomonedas y los NFT 0:45

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, detuvo los retiros durante unas horas este lunes, bajo el argumento de que algunas transacciones se habían “atascado”. Celsius Network, que tiene 1,7 millones de usuarios, detuvo temporalmente los retiros debido a las “condiciones extremas del mercado”. No dijeron cuándo reabrirían los intercambios y se limitaron a decir que “tomaría tiempo”.

Coinbase, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos por volumen de operaciones, anunció este martes que despediría a alrededor del 18% de su fuerza laboral, debido a una recesión que “podría conducir a otro criptoinvierno y podría durar un período prolongado”.

Aumentan los despidos en pleno “criptoinvierno”

Un número cada vez mayor de emprendimientos tecnológicos o startups, como Coinbase han hecho recortes de personal para sobrellevar una posible caída extensa del mercado de las criptomonedas y de la economía.

Las empresas han enmarcado los recortes como medidas necesarias para hacer frente a un cambio en las condiciones económicas, en medio de la preocupación por el aumento de los tipos de interés y la inflación. Las acciones estadounidenses se hundieron en un mercado bajista esta semana. El temor a la recesión crece dentro y fuera del sector. Y las criptodivisas, que en su día se consideraron una protección contra el mercado de valores y la inflación, también se desplomaron.

Anna Cooban, Jennifer Korn, Jeanne Sahadi, Nicole Goodkind, Paul R. La Monica, Ramishah Maruf, Allison Morrow y Alejandra Ramos contribuyeron a este reporte

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.