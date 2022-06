Kim Kardashian no dañó el vestido de Marilyn Monroe, según Ripley

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Kim Kardashian no arruinó el icónico vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala.

Ripley’s Believe It Or Not!, la compañía propietaria del vestido de Monroe y que se lo prestó a Kardashian para el evento de mayo, dijo en un comunicado este jueves que, a pesar de las afirmaciones, Kardashian “no dañó de ninguna manera la prenda en el corto período de tiempo que se usó en la Met Gala”.

Amanda Joiner, vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley, acompañó el vestido mientras se transportaba de Florida a Nueva York y también mientras Kardashian lo llevaba puesto. Dijo que el vestido seguía siendo el mismo “desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde lo devolvieron”.

Ripley’s dijo que el vestido estaba levemente dañado cuando la compañía lo adquirió a través de una subasta en 2016, con “varias costuras tiradas y gastadas” y “arrugadas en la parte posterior por los ganchos y los ojos”.

Monroe hizo famoso el vestido cuando lo usó para cantar “Feliz cumpleaños” al presidente Kennedy en 1962. Kardashian solo usó el vestido para las fotos de la alfombra roja antes de cambiarse a una réplica que había hecho para el resto del evento.

El vestido está ahora en exhibición en Ripley’s Believe It or Not! Hollywood durante el otoño.

