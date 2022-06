50 años del Watergate: una guía de películas y series para recordar el escándalo que condujo a la renuncia de Richard Nixon

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El Watergate está teniendo otro momento hecho para la televisión, en concierto con el aniversario número 50 del escándalo que finalmente condujo a la renuncia del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Combina eso con una nueva ronda de audiencias televisadas sobre un caso de presunta corrupción en la Casa Blanca (del presidente Donald Trump), y todo lo viejo realmente parece nuevo otra vez.

Sin embargo, ver algunas de las producciones nuevas y recientes dedicadas a esa historia, y revisar las anteriores, ofrece algunas ideas sobre esos años y un recordatorio de que los escándalos de Nixon fueron mucho más allá de enviar a algunos ladrones desafortunados a la sede del Comité Nacional Demócrata.

Para aquellos que puedan ver Watergate como historia antigua, estos proyectos, que presentan a quienes participaron y cubrieron la historia en el pasado, también subrayan que esta amenaza constitucional anterior estaba mucho más cerca de lo que parece en el espejo retrovisor.

En cuanto a los cursos de actualización, aquí hay algunas opciones, incluidas algunas que se califican como adyacentes al Watergate en términos de ayudar a comprender o recordar lo que sucedió.

Estas son algunas producciones de televisión o cine sobre el Watergate

“Watergate: High Crimes in the White House” (CBS, 17 de junio)

El presidente Richard Nixon se despide desde los escalones de su helicóptero frente a la Casa Blanca, luego de su renuncia en 1974. (Crédito: AP Photo/Chick Harrity)

Aunque los reporteros de The Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein están entre los entrevistados, hay un poco más de sesgo en este documental hacia el papel de la CBS como uno de los pocos medios de noticias de televisión que cubrieron el escándalo, incluidos los recuerdos de Lesley Stahl sobre la historia, imágenes de Walter Cronkite interviniendo en el escándalo y el majestuoso reportero Daniel Schorr descubriendo en el aire que se había ganado un lugar en la lista de enemigos de Nixon mientras leía los nombres.

Incorporando entrevistas antiguas y nuevas, el proyecto también captura el gran “éxito” que fueron las audiencias televisadas del Watergate, en los días en que había tres cadenas y no muchas alternativas para seguirlo.

“Watergate: Blueprint for a Scandal”

Una docuserie de cuatro partes que se transmite actualmente en CNN, el proyecto presenta entrevistas con John Dean, entre otros.

“Watergate” (History, 17 de junio)

El History Channel repetirá su docuserie de seis partes, que se estrenó originalmente en 2018.

“Gaslit” (Starz)

Sean Penn y Julia Roberts en Gaslit.

Esta dramatización de ocho partes del Watergate acaba de terminar, pero vale la pena verla para aquellos que no lo han hecho, con Julia Roberts como la denunciante Martha Mitchell; un irreconocible Sean Penn como su esposo; el secretario de Justicia de Richard Nixon, John Mitchell, y Dan Stevens como John Dean. Aunque es exagerada en parte hasta el punto de la sátira, esta serie es una mirada reveladora al escándalo y sus actores clave, incluida una Shea Whigham tremendamente exagerada como G. Gordon Liddy.

“Todos los hombres del presidente” (HBO Max)

Una nueva versión de la versión cinematográfica de 1976 del director Alan J. Pakula del libro de Woodward y Bernstein se destaca por razones no deseadas en ciertos lugares, como una reunión de editores de The Washington Post que consiste en su totalidad en chicos con camisas blancas, debatiendo si apoyar a los jóvenes reporteros.

En esencia, sin embargo, la película se sostiene y algo más, desde su exploración de los reportajes clásicos hasta las fuentes asustadas que no pueden guardar silencio sobre la corrupción que presenciaron. Agregue a eso las actuaciones sensacionales y el guión ganador de un Oscar de William Goldman, con líneas distintivas como Garganta profunda (Hal Holbrook) diciéndole a Woodward (Robert Redford) que “siga el dinero” y “la verdad es que estos no son tipos muy inteligentes, y las cosas se salieron de control”.

“The Post”

Tom Hanks y Meryl Streep en “The Post”.

La película de 2017 de Steven Spielberg ofrece una inmersión más profunda en otro ángulo de la historia, específicamente la relación entre el editor del Washington Post Ben Bradlee (Tom Hanks) y la editora Katharine Graham (Meryl Streep), y el coraje que exhibió esta última —habiendo sido empujada a ese papel— al resistir la presión de la Casa Blanca al publicar los Papeles del Pentágono en 1971. Esa tenacidad sería más tarde vital para el papel de The Post en exponer Watergate.

“Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House”

Esta película regular de 2017 está protagonizada por un Liam Neeson mejor que la película como Felt, el funcionario del FBI que finalmente reveló ser la fuente de Woodward, Garganta profunda, en 2005.

“Frost/Nixon”

Frank Langella como Richard Nixon en ‘Frost/Nixon’.

Michael Sheen y Frank Langella repitieron sus papeles teatrales como David Frost y Nixon en la realización de sus famosas entrevistas televisivas de 1977, una película entretenida, definida por sus actuaciones destacadas, que se trata tanto de la presión sobre el entrevistador como su parada verbal como su tema.

