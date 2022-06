¿Cuáles son los países que más refugiados reciben en el mundo?

Germán Padinger

(CNN Español) — La imagen de una familia, o lo que queda de ella, atravesando a pie una frontera a veces tapada por la nieve y custodiada por soldados mucho mejor abrigados, en otras ocasiones aplastada por el calor y la humedad y amenazada por traficantes de personas, se ha vuelto demasiado común en lo que va del siglo XXI.

Desde el Congo hasta Siria, y de Afganistán a Venezuela, la cantidad de desplazados y refugiados no ha parado de crecer en el mundo. En 2016, cuando el número total de desplazados llegaba a 65 millones de personas, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advertía ya que la crisis era peor que al final de la Segunda Guerra Mundial.

Para noviembre de 2021, según la misma fuente, la cifra había trepado a 84 millones, y la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania no están sino acelerando el proceso.

Esa cifra incluye 48 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un país, 26,6 millones de refugiados y 4,4 millones de solicitantes de asilo.

En esta nueva edición del Día Mundial de los Refugiados, este es un vistazo a su situación en el mundo y a los países que más refugiados reciben.

¿De dónde provienen la mayoría de los refugiados?

El 68% de los refugiados en el mundo provienen de apenas cinco países, según datos de Acnur. Se trata de Siria (6,8 millones), Venezuela (4,1 millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones).

Siria lleva ya 11 años en guerra civil, y Afganistán acaba de salir de 20 años de la guerra entre Estados Unidos y los talibanes. Mientras que Sudán del Sur vivió también en guerra civil desde 2013 a 2020, tras su independencia.

En tanto Venezuela vive desde hace años un éxodo de su población, que intenta escapar de la crisis social, política y económica en el país, mientras que Myanmar ha estado afectada por la violencia contra la minoría rohinyá y el reciente golpe de Estado.

Por detrás, son también importantes los contingentes de refugiados provenientes de República Democrática del Congo (0,84 millones), Somalia (0,81 millones), Sudán (0,78 millones), República Centroafricana (0,64 millones) y Eritrea (0,52 millones).

Estos países han estado afectados por guerras civiles o violencia política en los últimos años, a los que se añaden una extrema pobreza.

¿Hacia dónde van los refugiados?

Turquía es el país que más refugiados ha recibido (3,7 millones), en su mayoría provenientes de Siria, país con el cual comparte fronteras.

Por detrás aparecen Colombia (1,7 millones), Uganda (1,5 millones), Pakistán (1,4 millones) y Alemania (1,2 millones).

Estos cinco países concentran al 39% del total de refugiados, según Acnur.

Al igual que Turquía, Colombia, Uganda y Pakistán han recibido refugiados provenientes principalmente de sus vecinos Venezuela, Congo y Afganistán (respectivamente). Alemania, en cambio, ha acogido personas de diferentes orígenes, especialmente tras abrir temporalmente las puertas a los refugiados en 2015.

Otros países importantes al momento de acoger refugiados son Sudán (1 millón), Líbano (900.000), Bangladesh (900.000), Perú (500.000) y Estados Unidos (300.000).

En total, el 85% de los refugiados del mundo fueron acogidos por países en vías de desarrollo, y el 73% por vecinos. Se estima, además, que hay cerca de un millón de niños nacidos en otros países y en familias de refugiados.

¿Qué son exactamente los refugiados?

Se habla mucho de refugiados, desplazados, asilados e incluso migrantes, como si tratara de la misma condición. Pero no es así.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (adoptada por Naciones Unidas en 1951 y expandida en alcance en 1967), se considera refugiado a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, , no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Los criminales de guerra y los que hayan cometidos delitos comunes graves están fuera del alcance de la Convención.

