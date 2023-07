Comienza a tomar forma una ciudad flotante en las islas Maldivas

1 de 8 | La amenaza del aumento del nivel del mar está dando lugar a una nueva forma de arquitectura flotante. En las Maldivas, un país en primera línea del cambio climático, se están remolcando los primeros bloques de una ciudad flotante. Una vez terminada, se parecerá a esta representación y unas 20.000 personas la llamarán hogar. Crédito: Waterstudio.NL/Dutch Docklands 2 de 8 | Diseñada por el estudio de arquitectura Waterstudio de los Países Bajos, especializado en la construcción sobre el agua, la ciudad constará de 5.000 unidades modulares, como se muestra en esta representación, que incluirán casas, restaurantes, centros de salud y escuelas. Crédito: Waterstudio.NL/Dutch Docklands 3 de 8 | La ciudad está situada en una laguna a solo 10 minutos en barco de Malé, la capital de las Maldivas. Además de los barcos, los residentes podrán desplazarse en bicicletas y scooters, pero no se permitirán los autos. Su objetivo es atraer a la población local con sus precios asequibles. Crédito: Waterstudio.NL/Dutch Docklands 4 de 8 | El de las Maldivas es el primer proyecto a escala urbana en el que participa Waterstudio; sin embargo, ya ha diseñado cientos de estructuras flotantes en el pasado, como el Arkup 40, un lujoso yate habitable, fotografiado aquí. Crédito: Waterstudio.NL/Arkup 5 de 8 | El yate tiene un interior moderno y minimalista, y puede tener uno o dos dormitorios. Cuenta con un sistema de gestión de residuos, recogida de agua de lluvia y purificación de agua. Crédito: Waterstudio.NL/Arkup 6 de 8 | El Arkup 40 puede adquirirse en versión estacionaria conectada a la red eléctrica o como yate con energía solar que puede desplazarse hasta 8,5 nudos (unos 15 kilómetros por hora). Está diseñado para resistir vientos fuertes, inundaciones y huracanes. Crédito: Waterstudio.NL/Arkup 7 de 8 | Waterstudio también ha diseñado villas flotantes como parte de una pequeña urbanización acuática en Dordrecht, Países Bajos. Las casas tienen ventanas del suelo al techo y una terraza exterior, pero cada una tiene un estilo ligeramente diferente. Crédito: Koen Olthuis/Waterstudio.NL/Miquel Gonzalez 8 de 8 | Waterstudio no se limita a las casas flotantes. Este año se inaugurará un teatro flotante diseñado por la empresa (que se muestra aquí en una representación), a orillas del Ródano, en Lyon, Francia. El arquitecto y fundador de Waterstudio, Koen Olthuis, explicó que, a medida que las ciudades se densifican, a menudo no se da prioridad a los espacios para centros culturales. Construirlos sobre el agua puede ser una solución. Crédito: WATERSTUDIO.NL

