El famoso restaurante flotante Jumbo de Hong Kong se hunde en el mar

Jumbo Kingdom, que en un punto fue el restaurante flotante más grande del mundo, protagonizó muchas películas internacionales y de Hong Kong. Entre ellas, Enter the Dragon, que protagonizó Bruce Lee, y James Bond: The Man with the Golden Gun. También recibió a ilustres visitantes como la reina Isabel II, Jimmy Carter y Tom Cruise.

