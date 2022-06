Familias de estadounidenses detenidos en el exterior piden acción urgente de Biden para liberar a sus seres queridos

Melissa Velásquez Loaiza

Washington (CNN) — Hay una creciente frustración entre las familias de estadounidenses detenidos en el extranjero que sienten que el presidente Joe Biden debe actuar para garantizar la pronta liberación de sus seres queridos, algunos de los cuales han pasado años encarcelados, y que creen que no se está recibiendo lo suficiente para hacer de esos casos una prioridad.

Esta creciente ira y angustia se puso de relieve esta semana por el intento de suicidio de Matthew Heath, un veterano de la Infantería de Marina que ha estado encarcelado en Venezuela durante casi dos años, así como un “error logístico” que dejó a la estrella detenida de la WNBA, Brittney Griner, sin poder llamar a su esposa —con quien no habla desde hace más de 100 días— en su aniversario.

Varios familiares de rehenes y detenidos estadounidenses expresaron inicialmente un gran optimismo y esperanza cuando la administración de Biden asumió en enero de 2021, particularmente a la luz de una reunión virtual celebrada por el secretario de Estado Antony Blinken con los miembros de la familia en principios de febrero de 2021. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Blinken se reunirá virtualmente nuevamente con las familias este miércoles.

Neda Sharghi, cuyo hermano Emad Shargi ha estado detenido en Irán desde 2018, le dijo a CNN este martes que “se fueron con mucha esperanza de que hubiera una urgencia en este tema”.

Matthew Heath, uno de los estadounidenses detenidos en Venezuela, intentó suicidarse, según su familia

Pero más de un año después de esa reunión inicial de Blinken, la gran mayoría de sus seres queridos aún no están en casa, y luego de la liberación de Trevor Reed de Rusia después de que sus padres se reunieran con Biden, existe la sensación entre las familias de que el progreso real requiere contacto directo con el presidente.

Este lunes, la agente de Griner, Lindsay Kagawa Colas, también pidió a Biden que se reuniera con la familia de la estrella de baloncesto detenida:”Si #BrittneyGriner es una prioridad, @POTUS se reunirá con la familia de Brittney y esta Administración hará lo que sea necesario para llevarla a casa de forma rápida y segura”, escribió en Twitter.

Ese mismo día, un grupo de familiares de detenidos y rehenes de todo el mundo que se hacían llamar la “Campaña Traer a Nuestras Familias a Casa” envió una carta a Biden, pidiéndole formalmente que se reuniera con el equipo de liderazgo de la campaña, “compuesto por cinco familiares, para compartir nuestras perspectivas, pedirle que se reúna con las familias por país y brindarle información que creemos que hará avanzar todos nuestros casos”.

“Nos ha quedado claro que sin su participación directa, otros problemas seguirán eclipsando la liberación de nuestros familiares inocentes. Nada debería ser más crítico para nuestra nación que traer a casa a más de 59 estadounidenses de las garras de países extranjeros que los retienen solo por ser estadounidenses”, escribieron en la carta, que fue enviada casi dos meses después de que se reunieran cerca de la Casa Blanca en mayo con la esperanza de reunirse con Biden.

El Departamento de Estado de EE. UU. ahora clasifica a la jugadora de la WNBA Brittney Griner como “detenida injustamente” en Rusia

“No sabemos qué más hacer”

Sharghi, quien forma parte del equipo de liderazgo de la campaña, le dijo a CNN que eligieron enviar la carta ahora “porque las familias sienten que hay una falta de urgencia y nosotros no saber qué más hacer, cómo más ser escuchado”.

“Usted es el único que puede garantizar que se restablezca su libertad al proporcionar un mandato directo a su administración para encontrar soluciones con prontitud”, escribieron en la carta, señalando que Biden es “un hombre de fe y compasión que comprende la importancia de familia”.

En su carta, las familias señalaron que “han puesto (sus) vidas en pausa durante años para centrarse únicamente en salvar a nuestros seres queridos”.

“Nos levantamos todos los días sabiendo que están sufriendo mucho más de lo que podíamos imaginar, tanto que muchos de ellos temen despertar. Y, por ellos y nuestras familias, nos levantamos de la cama y lo hacemos todo de nuevo, día tras día. Estamos haciendo todo lo posible como personas normales, pero estamos seguros de que usted es la única persona que podría poner fin a este trauma”, dijeron las familias.

Otro miembro del equipo de liderazgo, Alexandra Forseth, cuyo padre y tío están detenidos en Venezuela, le dijo a CNN que han estado trabajando en la carta durante el último mes. Ella dijo que la Casa Blanca acusó recibo de la carta pero no respondió a la solicitud de reunión.

“Llevar a nuestros seres queridos a casa es urgente y esta Administración no parece entender eso”, dijo. “¿Cuántos de nuestros seres queridos necesitan estar cerca de la muerte o morir para que se preocupen por obtener resultados en lugar de que los lugares comunes de estos casos sean una ‘máxima prioridad’?”.

Exclusiva: Trevor Reed detalla cómo sobrevivió a las horrendas condiciones de un centro de tratamiento psiquiátrico ruso

Trevor Reed relata su liberación de prisión en Rusia 4:02

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que “no tienen mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”.

“Solo podemos imaginar lo desafiante que es este momento para las familias de los rehenes y que están detenidos injustamente y el dolor que sienten. Nos mantenemos en contacto regular con ellos”, dijo el funcionario. “Estamos agradecidos por su asociación y sus comentarios. Y continuamos trabajando para asegurarnos de comunicarnos y compartir información de una manera útil para nuestras familias”.

La familia de Heath, quien se encuentra estable en un hospital militar en Venezuela luego de un intento de suicidio, criticó a la Casa Blanca por no hacer lo suficiente para asegurar su liberación.

“Me pregunto cómo le explicaré a su hijo de 13 años que su padre no va a volver a casa porque la Casa Blanca no pensó que salvarlo fuera lo suficientemente importante”, dijo su tía, Trudy Rutherford, en una declaración este lunes. Su tío Everett Rutherford, otro miembro del equipo de liderazgo de la campaña Trae a nuestras familias a casa, le dijo este martes al programa “New Day” de CNN que la familia no cree que Heath esté “fuera de peligro” y que esperan que él intente tomar la su vida otra vez.

Ha habido llamados, especialmente a raíz de la liberación de Reed de Rusia en un intercambio de prisioneros, para que la administración lo considere si eso es lo que es necesario para traer a los estadounidenses a casa. En su carta, las familias de la campaña Bring Our Families Home señalaron que “no son indiferentes a las cuestiones morales y éticas que plantea el uso de oficios y otras herramientas, pero sabemos que entenderán que el valor de traer a casa a un estadounidense inocente injustamente celebrada en el extranjero supera con creces cualquier otra cosa”.

Aunque el apoyo bipartidista para el intercambio que aseguró la libertad de Reed fue bien recibido por la Casa Blanca, los intercambios de prisioneros siguen siendo raros y controvertidos y, en última instancia, requieren una decisión del presidente. Uno de los principales desafíos es que el gobierno de EE. UU. no ve una equivalencia entre los juzgados en el sistema legal del país y los ciudadanos estadounidenses que consideran detenidos injustamente en el extranjero.

Otro argumento en contra del uso de intercambios de prisioneros es la preocupación de que podría incentivar a otros países a detener a estadounidenses para usarlos como moneda de cambio.

Mickey Bergman, vicepresidente y director ejecutivo del Centro Richardson, que trabaja en nombre de las familias de los detenidos en el extranjero, calificó este argumento como “intelectualmente flojo y moralmente en bancarrota”. Y Reed está instando a la administración a considerar más intercambios de prisioneros si eso significa que más estadounidenses son liberados.

— Kylie Atwood de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.