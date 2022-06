La versión latina del clásico “Father of the Bride” es el estreno más reproducido en HBO Max

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Una familia latina, su dinámica y una boda conquistan HBO Max. La versión hispana de la cinta “Father of the Bride”, que estrenó la semana pasada en HBO Max, se convirtió en la película más reproducida en esa plataforma.

La versión de 2022 es protagonizada por las estrellas cubanas Gloria Estefan y Andy García, junto a Adria Arjona y Diego Boneta.

La información fue reportada por primera vez por Deadline. Una representante de HBO Max confirmó a CNN en Español que el estreno lideraba en las listas de reproducciones, sin embargo no ofreció detalles adicionales de horas vistas o el ranking oficial a nivel mundial o en América Latina.

HBO Max es parte de Warner Bros. Discovery, la compañía matriz de CNN.

Gloria Estefan compartió en Twitter el pasado 18 de junio que la cinta ocupaba el primer lugar de las producciones más vistas en HBO Max en Latinoamérica.

Según la publicación, “Father of the Bride” es la cinta más reproducida en México, la segunda en Argentina, la tercera en Brasil y Chile y la cuarta en Colombia.

¿De qué trata “Father of the Bride”?

La cinta está centrada en una familia, en este caso cubanoestadounidense y mexicana, y la sorpresiva noticia de que su hija no solo tiene un nuevo novio sino que se casará con él.

Si el nombre de la producción te suena familiar es porque en 1991 se estrenó una cinta con el mismo nombre, protagonizada por Steve Martin, Diane Keaton y Kimberly Williams.

Ambas versiones están basadas en la novela “Father of the Bride” del autor estadounidense Edward Streeter.

La cinta fue dirigida por Gaz Alazraki, conocido por producciones como “Nosotros Los Nobles” y “Club de Cuervos”. Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Paul Michael Pérez son los productores de la cinta, mientras que Brad Pitt, Andy García y Ted Gildlow fueron los productores ejecutivos. Matt López estuvo a cargo del guión.

Alazraki dijo que quizo reflejar su experiencia bicultural en la cinta.

“Cuando me invitaron a reimaginar El padre de la novia, me hizo pensar en mí, un mexicano que recientemente se mudó con mi familia a Estados Unidos. Sobre cuán distante culturalmente podría ser mi futuro yerno o nuera. Me di cuenta que cuando te mudas a este país, vienes en busca de mejores oportunidades, pero no necesariamente consideras cuánto se pueden desvanecer tus tradiciones a medida que tus hijos crecen aquí. Entonces, esta reflexión se convirtió en la idea central que sustenta esta [nueva] versión [de la cinta]”, dijo Alazraki.

