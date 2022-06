Justin Timberlake se disculpa por su baile viral en pantalones caqui

Alejandra Ramos

(CNN) — Justin Timberlake se volvió viral por las razones equivocadas y ahora pide perdón.

El cantante fue captado realizando una incómoda rutina de baile durante una actuación en Washington el miércoles, y su respuesta fue hilarante.

“Washington, quiero disculparme contigo por dos razones: esta y esta”, dijo en sus Historias de Instagram haciendo zoom a sus pies. “Tuve una larga conversación con ambos, individualmente, y les dije: ‘No vuelvas a hacerme eso’”.

Luego se refirió a los pantalones caqui que llevaba puestos y que algunos fanáticos describieron como nerd y con vibras de papá.

“Papá en un tipo de baile de boda”, escribió un usuario de TikTok.

“Tal vez fueron los pantalones caquis. Era una verdadera vibra caqui”, bromeó.

Timberlake prometió que sus pies “lo harían bien” en el futuro. Agregó algunos memes de sí mismo en acción en los pantalones.

Su percance ocurrió durante el festival de música Something in the Water de Pharrell.

