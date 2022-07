Los mitos sobre el aborto y la salud mental de las mujeres están muy generalizados, dicen los expertos

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Es un mensaje infundado que, según los expertos, se repite una y otra vez: tener un aborto puede dañar la salud mental de una mujer, tal vez durante años.

“Hay tanta desinformación, tantos mitos sobre el aborto. Que el aborto conducirá al abuso de sustancias, depresión, pensamientos suicidas; que el aborto es malo para la salud; que todas las mujeres se van a arrepentir”, dijo la psicóloga social Brenda Major, distinguida profesora emérita en el departamento de psicología y ciencias del cerebro de la Universidad de California, Santa Bárbara.

En realidad, décadas de investigación han demostrado que “la gran mayoría de las mujeres sienten que tomaron la decisión correcta y no se arrepienten”, dijo Major, quien dirigió un grupo de trabajo de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) en 2008 que exploró la ciencia sobre el aborto y la salud mental.

Las mujeres que tuvieron un aborto en el primer trimestre no tenían más probabilidades de tener problemas de salud mental que las mujeres que continuaron con un embarazo no planificado, concluyó la revisión de la APA.

Un gran estudio a largo plazo, llamado The Turnaway Study, siguió la salud mental de casi 1.000 mujeres en 21 estados que querían y recibieron un aborto y mujeres que querían pero se les negó un aborto entre 2008 y 2010.

Las mujeres fueron entrevistadas cada seis meses durante los siguientes cinco años. Al final de ese tiempo, el 99% de las mujeres que abortaron creían que habían tomado la decisión correcta; de hecho, el alivio fue la emoción predominante, señaló un análisis.

Las mujeres que se sometieron a un aborto tenían niveles similares o más bajos de depresión y ansiedad que las mujeres a las que se les negó un aborto y no tenían más probabilidades de experimentar estrés postraumático que las mujeres que llevaron a término a su bebé, según los resultados del estudio.

La investigación tampoco encontró diferencias en los resultados de salud mental entre un aborto en el primer trimestre y tener un aborto más adelante en el embarazo.

Fuentes de desinformación

La información errónea sobre el aborto puede provenir de amigos o familiares, un artículo o estudio leído en línea, o durante una sesión obligatoria de asesoramiento previa al aborto que algunos estados implementaron durante la era de Roe vs. Wade, dijeron expertos a CNN.

De los 33 estados que han requerido que las pacientes reciban asesoramiento antes de un aborto, ocho incluyeron rutinariamente el potencial de respuestas psicológicas negativas como parte de la conversación, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación y políticas sin fines de lucro que se enfoca en los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo.

“Hubo estados en los que a las mujeres se les dijo que debido a que iban a tener un aborto, tenían un mayor riesgo de depresión, ideación suicida, trastorno de estrés postraumático y más”, dijo Julia Steinberg, profesora asociada de ciencias de la familia en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland.

“El aborto no causa depresión, no provoca suicidio (o) ideación suicida. No provoca el uso de sustancias. No provoca trastornos de ansiedad”, dijo Steinberg, quien ha estudiado el impacto del aborto en la salud mental durante años.

De hecho, el mejor indicador de que no te irá bien después de un aborto fue un “antecedente previo de problemas de salud mental”, señaló Major. “El mejor indicador del uso de sustancias después de un aborto fue si ya abusabas de sustancias, y el mejor indicador de depresión después del aborto fue si habías estado deprimida antes de tener uno”.

La información errónea sobre el aborto también proviene de estudios publicados en revistas académicas que concluyen que el aborto causa problemas de salud mental, dicen los expertos.

“Los estudios hacen que parezca que hay un debate, pero lo que realmente está pasando es que esos estudios están muy mal realizados”, dijo Steinberg. “No son metodológicamente rigurosos y no se adhieren a los principios científicos”.

El grupo de trabajo de la APA de 2008 publicó un reproche mordaz a la calidad de la investigación de muchos estudios que encontraron problemas de salud mental después del aborto. Los estudios a menudo no lograron controlar factores como la violación, la violencia sexual o de pareja, o el historial de trastornos mentales previos o abuso de sustancias de una mujer.

“Revisamos todos los estudios legítimos que se habían realizado sobre este tema”, afirmó Major. “Las fallas metodológicas en tantos de los estudios que se citan por mostrar daños a la salud mental de las mujeres como resultado de tener un aborto fueron simplemente atroces”.

Una revisión posterior de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de 2018 analizó los estudios sobre el impacto del aborto en la fertilidad futura y los resultados del embarazo, el riesgo de cáncer de mama, los trastornos de salud mental y la muerte prematura.

“Gran parte de la literatura publicada sobre estos temas no cumple con los estándares científicos para una investigación rigurosa e imparcial”, afirmó el informe, y concluyó que “tener un aborto no aumenta el riesgo de una mujer de infertilidad secundaria, trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo, placentación anormal (después de un aborto D&E), parto prematuro, cáncer de mama o trastornos de salud mental (depresión, ansiedad y TEPT)”.

Sin embargo, esta creencia de que el aborto daña la salud mental y física de las mujeres se ha utilizado para justificar “leyes de períodos de espera, requisitos de dos viajes (en los que las mujeres deben regresar dos veces) y brindarles información inexacta sobre el aborto con medicamentos”, dijo Steinberg.

Que te nieguen un aborto

El Estudio Turnaway también analizó el impacto a corto y largo plazo de que se te niegue un aborto. Los resultados mostraron que las mujeres que fueron rechazadas tenían más probabilidades de experimentar ansiedad y estrés significativos.

“En mi investigación, lo que encontramos es que los desafíos de abortar (encontrar un lugar, viajar, tener que revelar tu aborto a alguien que hubieras preferido no hacerlo) aumentaron los síntomas de depresión, ansiedad y estrés”, dijo la psicóloga social Antonia Briggs, una de las investigadoras de Turnaway del proyecto Advancing New Standards in Reproductive Health (ANSIRH) de la Universidad de California, San Francisco.

“Y luego, en el momento en que se te niega un aborto, esos síntomas aumentan aún más. Y luego, con el tiempo, se disipan”, explicó Briggs, profesora asociada de la UCSF.

Las mujeres a las que se les negó un aborto y que llevaron a sus bebés a término eran “mucho más propensas a experimentar problemas de salud física en el momento del parto, ya que el parto es mucho más riesgoso que tener un aborto”, dijo Briggs. Dos de las mujeres del estudio murieron durante el parto.

Un estudio de 2012 encontró que el riesgo de muerte asociado con el parto es aproximadamente 14 veces mayor que el riesgo del aborto.

Después de cinco años, el estudio encontró que las mujeres a las que se les negaba un aborto tenían más probabilidades de “vivir en la pobreza y de sufrir dificultades económicas, incluidas más bancarrotas, deudas y desafíos para satisfacer las necesidades básicas de la vida”, dijo Briggs.

Las mujeres que fueron rechazadas también tenían más probabilidades de estar atadas a una pareja violenta y abusiva, y de tener condiciones de salud crónicas, dijo Briggs. “También redujeron sus aspiraciones (para el futuro) y era menos probable que las alcanzaran”, agregó.

Si una mujer a la que se le negó un aborto tenía hijos menores de 5 años, esos niños tenían menos probabilidades de alcanzar sus hitos de desarrollo, más probabilidades de vivir en la pobreza y menos probabilidades de haberse unido a su madre, encontró el estudio.

¿Afectarán estos resultados a más mujeres ahora que se anuló Roe vs. Wade?

“Estoy completamente abrumada por la preocupación”, dijo Briggs. “Me preocupa que las personas puedan obtener la atención deseada. Algunas tendrán que superar una gran cantidad de obstáculos para acceder a la atención.

“Es de esperar que otras autogestionen sus abortos de manera segura accediendo a píldoras abortivas con medicamentos en línea, que sabemos que son bastante seguras”, comentó Briggs. Antes de la revocación de la Corte Suprema, más de la mitad de todos los abortos en EE.UU. se realizaron a través de un método de medicamentos recetados de dos medicamentos, según el Instituto Guttmacher.

“Luego, hay algunas mujeres que me preocupa que usen otros métodos menos seguros para autocontrolar los embarazos o llevar a término una situación que consideran que no es ideal para ellas”, dijo Briggs.

