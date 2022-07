Stefanos Tsitsipas llama a Nick Kyrgios, contra quien perdió en Wimbledon, “malvado” e “intimidador”

urielblanco

(CNN) — Stefanos Tsitsipas dijo que Nick Kyrgios tiene un “lado malvado” en su personalidad después de perder con el australiano en un partido polémico en Wimbledon el sábado.

Kyrgios venció a Tsitsipas en cuatro sets [6-7(2), 6-4, 6-3, 7-6(7)] en un partido polémico y lleno de acción en la cancha 1, pero ambos continuaron la disputa en sus conferencias de prensa posteriores al partido.

Tsitsipas se sintió frustrado por el “constante acoso” de Kyrgios desde el otro lado de la red y trató de golpear a su rival con un tiro durante el encendido encuentro.

Kyrgios, que se mostró muy activo durante todo el encuentro, fue advertido por el árbitro por insultar y se enfureció cuando Tsitsipas no fue descalificado por lanzar una pelota al público por su frustración.

“Sí, es un acoso constante, eso es lo que hace. Intimida a los rivales. Probablemente él mismo era un intimidador en la escuela. No me gustan los intimidadores”, dijo Tsitsipas a periodistas tras el partido.

“No me gusta la gente que menosprecia a los demás. También tiene algunos rasgos buenos en su personalidad. Pero también tiene un lado muy malvado, que, si sale a la luz, puede hacer mucho daño y mal a la gente que le rodea”.

El partido finalizó con un escueto apretón de manos entre ambos.

Kyrgios, que ya ha sido noticia en Wimbledon tanto por sus arrebatos como por sus audaces golpes, se rió de los comentarios de su rival, calificándolos de “suaves”.

Anteriormente había dicho que tenía un enorme respeto por el griego cuando fue entrevistado en la cancha inmediatamente después del partido.

“No sé qué decir. No estoy seguro de cómo le intimidé. Él fue el que me golpeó con las pelotas, él fue el que golpeó a un espectador, él fue el que lo sacó del estadio”, dijo Kyrgios a periodistas tras avanzar a los octavos de final.

“Hoy no hice nada hacia Stefanos que fuera irrespetuoso. No le he dado pelotazos. Venir aquí y decir que le intimidé, eso es muy suave. No estamos hechos con la misma tela. Me enfrento a tipos que son verdaderos competidores.

“Tengo muchos amigos en el vestuario, para que lo sepas. De hecho, soy uno de los más queridos. Estoy establecido. Él no es querido. Pongamos eso ahí”.

Tsitsipas se disculpó más tarde por haber disparado una pelota al público y admitió haber intentado golpear a Kyrgios con un golpe al cuerpo.

“No estoy acostumbrado a jugar así”, dijo. “Pero no puedo sentarme ahí, actuar como un robot y comportarme como alguien que es completamente frío e ignorante.

“Porque estás ahí haciendo tu trabajo, y tienes ruido que viene del otro lado de la cancha sin ninguna razón absoluta.

“Cada punto que jugué hoy sentí que había algo en el otro lado de la red”.

Kyrgios se rió de las acusaciones de acoso.

“Esa es su manera de manipular al adversario y hacer que te sientas distraído, en cierto modo. No hay ningún otro jugador que haga esto. Realmente espero que todos los jugadores podamos llegar a algo y hacer una versión más limpia de nuestro deporte, que este tipo de comportamiento no se acepte, no se permita, no se tolere”.

Kyrgios, que jugará contra el estadounidense Brandon Nakashima en la siguiente ronda, dijo que Tsitsipas debería estar más preocupado por encontrar la manera de ganarle.

“Estaría bastante molesto si perdiera contra alguien dos semanas seguidas. Tal vez debería averiguar primero cómo vencerme un par de veces más”, añadió el australiano.

