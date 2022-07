ANÁLISIS | Los estadounidenses están divididos sobre lo que representa EE.UU. en este 4 de julio

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Pocas veces los estadounidenses han estado tan divididos sobre lo que representa su país como en el 246º aniversario de la independencia.

Mientras los fuegos artificiales rojos, blancos y azules estallan en el aire este lunes por la noche, puede que la política no esté en el primer plano de la mente de la mayoría de la gente.

Sin embargo, es innegable que la época partidista está penetrando en la vida de todos.

Si, como dijo Abraham Lincoln, una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie, los años venideros auguran aún más desconcierto nacional. La unidad por la que abogó el presidente Joe Biden en su discurso de investidura parece más esquiva que nunca.

4 de julio en EE.UU: dónde ver fuegos artificiales en Los Angeles, Nueva York, Houston, Miami

La democracia estadounidense sigue luchando por su supervivencia, mientras la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense revela detalles cada vez más aterradores del intento de Donald Trump de robar las elecciones de 2020. Mientras tanto, el expresidente está impaciente por lanzar una campaña de 2024 basada en sus mentiras sobre el fraude electoral que pondría de manifiesto sus tendencias cada vez más autocráticas.

En otro ejemplo de sorprendente perturbación política, un Tribunal Supremo activista, protegido tras altas vallas metálicas en sus marmóreas salas de Washington, acaba de despojar a millones de mujeres del derecho constitucional a abortar. La decisión valida una campaña de medio siglo de los activistas conservadores, muchos de los cuales tienen sinceras objeciones morales contra el aborto, que equiparan con el asesinato de un niño no nacido.

La lluvia podría empañar los festejos por el 4 de julio 0:42

Pero la decisión de la Corte Suprema y el incipiente sistema de mosaico de restricciones al aborto en todo Estados Unidos han sido recibidos con indignación en otras partes de América. Este domingo, la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, posible candidata republicana a la presidencia, defendió la prohibición del aborto en su estado en el programa “State of the Union” de CNN, cuando se le preguntó si se debía obligar a dar a luz a una niña de 10 años que había sido violada, o que explicara cómo atendería su estado a las mujeres privadas del derecho a interrumpir un embarazo. Sus evasivas encapsularon la forma en que muchos partidarios del derecho al aborto ven la hipocresía y la inhumanidad entre algunos de los que profesan preocuparse por la vida, y la división irreconciliable sobre este tema en el país.

Dada la discordia política que hierve bajo la superficie de las celebraciones nacionales de este lunes, no es de extrañar que un asombroso 85% de los adultos estadounidenses en una encuesta de Associated Press-NORC publicada la semana pasada dijera que las cosas en el país van en la dirección equivocada. La encuesta formalizó lo que es obvio: a pesar de todas sus ventajas, sus abundantes recursos, su prosperidad comparativa y su historia de trabajo para perfeccionar su democracia, Estados Unidos no es un país a gusto consigo mismo en estos momentos. El tópico de que los mejores días de Estados Unidos están por venir es cada vez más difícil de creer.

Más razones para el pesimismo

Las tensiones sociales se ven exacerbadas por la presión económica.

La guerra en Ucrania está encareciendo las facturas de los alimentos y elevando la gasolina a precios récord. La difícil presidencia de Biden parece estar sin ideas sobre cómo ayudar, después de haber empeorado potencialmente la situación al inyectar cientos de millones de dólares de gasto en la economía.

La delincuencia con armas de fuego en las ciudades está recordando un pasado más violento y cada lunes trae un sombrío recuento de los tiroteos masivos del fin de semana.

La sombra de la violenta intentona golpista de Trump planea sobre el país.

Una avalancha de restricciones al voto en muchos estados liderados por los conservadores y la negativa del GOP a renovar la legislación sobre el derecho al voto recuerdan a una era envenenada de represión racial. Los liberales que una vez soñaron con un nuevo Franklin Roosevelt están insatisfechos con los resultados de su estrecho monopolio del poder político en el Washington de Biden. Pero su radicalismo también corre el riesgo de alienar al crucial sector medio de votantes que debería estar en juego a medida que el GOP se sumerge en la derecha.

Increíblemente, el país está luchando por fabricar suficiente fórmula infantil para alimentar a sus bebés —y está teniendo que volar con suministros de emergencia desde el extranjero— una metáfora si alguna vez hubo una para un momento en el que las cosas no parecen ir muy bien.

¿Por qué se celebra en EE.UU. el 4 de julio? Conoce la historia de esta festividad que se remonta al siglo XVIII

Y en algunas regiones, los espectáculos que reúnen a estadounidenses de todas las convicciones —los fuegos artificiales del 4 de julio— se ven mermados por las prohibiciones impuestas porque la tierra está seca como un polvorín a causa del calentamiento global, otra amenaza que desafía el consenso político para actuar.

Una nación profundamente dividida

Casi todos los días hay una controversia o una pelea política que subraya el antagonismo entre las ciudades y los suburbios estadounidenses más moderados, diversos y socialmente tolerantes y el conservadurismo de la América rural.

Muchos líderes de ambos lados del pasillo acentúan las diferencias para obtener beneficios políticos, lo que no hace sino aumentar la sensación de enfado que recorre el país. Los líderes elegidos que tratan de unir a quienes tienen opiniones divergentes son una especie en peligro de extinción.

Cada vez más, para los que piensan en política, cada lado de la división ve al otro como una amenaza existencialista para su idea de Estados Unidos, un cisma de percepción especialmente demostrado en las últimas semanas por la lucha entre partidarios y detractores del derecho al aborto.

En la derecha, la desilusión con el propio gobierno —que alimentó el ascenso de Trump y se está exacerbando con sus mentiras sobre el fraude electoral— es una fuerza impulsora en un Partido Republicano que está renunciando a la democracia.

En la izquierda, cada vez más personas consideran ilegítimo una Corte Suprema que se burla abiertamente de la opinión de la mayoría. Antes se consideraba que el alto tribunal estaba por encima de las llamas partidistas. Pero incluso sus jueces se han visto envueltos en una marea de furia, con tijeretazos más propios de las redes sociales que de las opiniones del Tribunal Supremo.

Durante los argumentos orales antes de la histórica anulación de Roe contra Wade el mes pasado, la jueza liberal Sonia Sotomayor se preguntó si el tribunal podría “sobrevivir al hedor” de la eliminación del derecho al aborto. En su opinión mayoritaria, que hizo precisamente eso, el juez Samuel Alito se deleitó en calificar el razonamiento de Roe como “atrozmente erróneo”.

El Tribunal Supremo fue visto en su día como una fuerza moderadora de la estabilidad. Pero en su nuevo afán por destrozar los precedentes, la mayoría conservadora lo ha convertido en otra fuerza desestabilizadora de la sociedad.

Razones para la esperanza de los estadounidenses

¿Qué motivos hay para la esperanza en este Día de la Independencia? Biden insiste en que las cosas no son tan malas como parecen, tratando de cumplir con esa parte de las obligaciones de un presidente que implica levantar el país.

“No se ha encontrado ni una sola persona, ni un solo líder mundial que diga que Estados Unidos está retrocediendo”, insistió el presidente al concluir una visita a Europa la semana pasada.

“Estados Unidos está mejor posicionado para liderar el mundo de lo que nunca hemos estado. Tenemos la economía más fuerte del mundo. Nuestras tasas de inflación son más bajas que las de otras naciones del mundo”, dijo, aunque siendo algo económico con la verdad en lo que se refiere al repunte de la inflación que en su día descartó.

Biden, por supuesto, tiene interés en pintar las cosas bajo una luz mejor de lo que son, especialmente con la proximidad de las elecciones de mitad de período en las que los demócratas probablemente sufrirán su índice de aprobación por debajo del 40%.

Pero no todo es oscuridad. Biden ha sacado a Estados Unidos de las profundidades de la recesión pandémica. Los precios pueden ser altos y consumir las ganancias salariales, pero el desempleo está en torno a los mínimos de 50 años. Esto podría amortiguar el impacto de una recesión que muchos expertos temen que esté en camino.

En retrospectiva, la declaración de Biden de independencia parcial del covid-19 el pasado 4 de julio fue prematura, y políticamente imprudente. Pero la vida está mucho más cerca de la normalidad que hace un año y Estados Unidos está mejor preparado para hacer frente a cualquier resurgimiento del covid-19 en otoño. Hay muchas vacunas para repartir, aunque de nuevo la política parece amenazar el bien común, ya que la negativa a tomar tales precauciones es una insignia de honor entre algunos conservadores de base.

Puede que Washington no esté tan irremediablemente roto como parece. Desde el año pasado, republicanos y demócratas se han combinado para aprobar una nueva y enorme ley que arregla las envejecidas infraestructuras del país, una tarea que eludió a los últimos presidentes antes de Biden. Y tras un acuerdo entre republicanos y demócratas, el Senado aprobó una de las leyes de seguridad de armas de fuego más amplias en una generación. La medida podría haber quedado muy lejos de las súplicas de los desconsolados familiares de las víctimas de los tiroteos masivos en Buffalo, Nueva York, y Uvalde, Texas. Pero fue una señal de que, incluso en este clima político tan vicioso, no es imposible un cambio progresivo a través de las instituciones políticas.

Por primera vez en dos décadas, los estadounidenses no están librando grandes guerras en el extranjero. Y el liderazgo de Biden en Occidente frente a la invasión rusa de Ucrania puede representar la muestra más significativa de liderazgo global estadounidense desde la Guerra Fría.

La valentía de quienes se enfrentaron al intento de Trump de robar el poder en 2020 también es una inspiración este 4 de julio. La representante republicana de Wyoming Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes, puede alienar a los liberales con sus opiniones políticas, pero se ha escrito un lugar en la historia al defender la democracia, a diferencia de muchos de sus rivales del Partido Republicano genuflexos que corren perpetuamente asustados de Trump.

Cassidy Hutchinson, exayudante de la Casa Blanca de Trump, puso en aprietos a colegas mucho más veteranos al demostrar cómo una sola persona puede tomar partido por la verdad con su testimonio televisado ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del Capitolio.

Y si la mayoría del país que no quería ver revertido Roe quiere un ejemplo de cómo convertir la desmoralizante derrota en una eventual victoria, puede mirar a los años de activismo del movimiento antiaborto para ver cómo el cambio político puede ser forjado por generaciones de activistas que se mantienen comprometidos con el objetivo.

Porque este 4 de julio, Estados Unidos todavía tiene un sistema político democrático que puede ser moldeado por el pueblo.

Al menos, por ahora.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.