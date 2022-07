El papa Francisco descarta renunciar debido a su estado de salud… por el momento

olivertapia

(CNN) — El papa Francisco negó firmemente los rumores de una posible renuncia por problemas de salud en una entrevista con Reuters publicada el lunes.

“No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no. Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo [su trabajo]. Lo haré y el gran ejemplo del papa Benedicto fue algo muy bueno para la iglesia”, dijo el papa Francisco a Reuters en una entrevista exclusiva.

El papa Francisco se ve obligado a utilizar una silla de ruedas por un dolor en la rodilla

Francisco continuó diciendo que “el Vaticano es la última corte europea de una monarquía absoluta” y que “la charlatanería y el espíritu cortesano todavía existen en el Vaticano”.

El papa dijo que había sufrido “una pequeña fractura” en la rodilla cuando dio un paso en falso mientras un ligamento estaba inflamado. También bromeó sobre los rumores de cáncer: “los médicos no me dijeron nada al respecto”, dijo.

Francisco compartió detalles sobre sus problemas de rodilla por el que los médicos le recomendaron encarecidamente que evitara un viaje a dos países africanos que estaba programado del 2 al 7 de julio. “Estoy bien, mejorando poco a poco. Técnicamente, la calcificación ya se ha hecho gracias al láser, la fisioterapia y la magnetoterapia”, dijo el pontífice.

La entrevista se realizó el sábado por la tarde en la residencia papal en el Vaticano.

Francisco aún planea visitar Rusia y Ucrania

El papa dijo que entre sus planes todavía está visitar Rusia y Ucrania.

El papa Francisco afirma que la guerra de Ucrania “tal vez fue provocada de alguna manera o no fue evitada”

“Me gustaría ir, es posible que logre ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales”, dijo Francisco en la entrevista con Reuters.

El papa Francisco dijo también que planea viajar a Canadá a finales de julio y, después de eso, está dispuesto a visitar tanto Moscú como Kyiv.

