‘Gente simplemente cayendo y cayendo’: testigos describen el terror en el tiroteo del desfile de Illinois

(CNN) — El papá de Zoe Pawelczak pensó que los estallidos repetitivos que sonaban en el desfile del 4 de julio en Highland Park el lunes por la mañana eran parte del espectáculo, dice ella. Pero ella sintió que algo estaba mal.

“Yo dije, ‘Papá, no… algo anda mal’, y lo agarré” y corrí, le dijo Pawelczak a CNN. Las personas detrás de ellos también comenzaron a correr.

¿Qué hacer en caso de un tiroteo?

“Y miré hacia atrás… y luego fue solo este mar de pánico, y gente simplemente cayendo y cayendo”, recordó.

Pawelczak fue uno de los testigos que contó historias de terror puro pocas horas después del tiroteo en el suburbio de Chicago. Las autoridades dicen que alguien abrió fuego desde un techo cuando el desfile pasaba cerca, matando al menos a seis personas e hiriendo a unas dos docenas más. La policía dijo el lunes por la noche que había arrestado a un sospechoso, Robert E. Crimo III.

Pawelczak, que acababa de mudarse de Arizona, dijo que fue al desfile para pasar tiempo con su padre, ya que solía asistir al evento cuando era niña. Después de que pasó una banda, escuchó una larga ronda de disparos, tal vez 50 o más, dijo.

Ella cree que vio al menos a una persona muerta a tiros, le dijo a CNN, con un nudo en la garganta. No estaba claro de inmediato quién era.

Después de que ella agarró a su padre, se escondieron detrás de un contenedor de basura durante aproximadamente una hora, antes de que la policía los condujera a ellos y a otros a una tienda de artículos deportivos, dijo. Ella y su padre estaban bien, pero otros en la tienda resultaron heridos.

“Un hombre recibió un disparo en la cabeza, como en la oreja. Estaba sangrando por toda la cara”, dijo Pawelczak a CNN. “Hubo otra chica que fue escoltada, (quien) recibió un disparo en la pierna”.

Pawelczak y su padre y esperaron en el sótano hasta que la policía los escoltó fuera de la tienda.

Afuera, las calles estaban “bastante sucias”, dijo Pawelczak, y había “sangre por todas partes”.

“Parecía una zona de batalla”, dijo. “La violencia armada nunca está bien, nunca debemos ser insensibles a esto”.

Pawelczak le dijo más tarde a CNN que un hombre había escondido a sus hijos en el contenedor de basura.

“En un momento, un hombre fue a buscar a su hijo y me pidió que cuidara a sus hijos, así que todos nos escondimos detrás de un contenedor de basura y los niños, realmente pequeños, decían ‘¿qué está pasando?'”, dijo. “Terminaron escondiéndose en un contenedor de basura allí, el padre terminó poniendo a sus hijos en el contenedor de basura para esconderse y mantenerse a salvo. Y probablemente éramos 30 de nosotros escondiéndonos en este pequeño rincón detrás del contenedor de basura”.

Pawelczak dijo que su padre conocía a Crimo.

“El padre del niño es una persona increíble y (yo) no puedo creer que fuera su hijo”, dijo. “Estoy muy feliz de saber que está bajo custodia. No puedo imaginar ver lo que vi hoy y tener a la persona todavía en las calles”.

Arrestan una persona en relación con tiroteo en Highland Park 2:56

‘Una bala podría atravesar nuestros cuerpos’

Steve Tilken le dijo a CNN que se refugió en el sótano de una tienda con su esposa, sus dos nietos y docenas de personas más mientras la policía recorría el área en busca del pistolero.

El residente de Highland Park le dijo a CNN que inicialmente pensó que alguien estaba lanzando una serie de fuegos artificiales, pero la nieta de 13 años de su esposa había recibido un entrenamiento activo de disparos en la escuela y “de repente cayó al suelo sollozando”. Ella también tiró a su hermano al suelo, dijo Tilken.

“Mi esposa se quedó parada allí, estuvo parada como un segundo o dos, y luego se dio cuenta de lo que estaba pasando y entonces se zambulló para proteger sus cuerpos con su cuerpo y yo me quedé como un par de segundos más con incredulidad porque no veía la carnicería que estaba ocurriendo detrás de mí. Y tiré mi cuerpo encima del de ellos”, dijo.

Tilken dijo que corrieron a la tienda cercana cuando se dio cuenta de que estaban desprotegidos y en la línea de fuego.

“Estábamos como patos sentados allí mismo y una bala podría atravesar todos nuestros cuerpos”, dijo.

¿Cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en 2022?

Alrededor de 20 personas se refugiaron en diferentes áreas del sótano, incluidas dos mujeres que parecían tener heridas leves por rozaduras de bala, dijo Tilken.

“La nieta de mi esposa estaba conmocionada, pero en el sótano, ella, ya sabes, aprovechó algunos recursos internos y estaba tratando de ayudar a las personas con niños pequeños y ayudando a mantener a los niños entretenidos y ayudando a las dos mujeres que tenían algunos de las heridas menores”, dijo Tilken.

Dijo que salió de la tienda en un momento para tratar de ver qué estaba pasando y vio un cuerpo “en un charco de sangre”, a unos dos metros y medio de donde estaba parado. “Me di cuenta … es solo tu suerte aleatoria que no me dispararon”.

La policía con armas de asalto entró más tarde al sótano en busca del atacante, dijo Tilken, y luego trajo a un médico para evaluar a los heridos.

‘Corre, corre, corre, hay un pistolero’

Warren Fried, quien asistió al desfile con su esposa y sus mellizos de 7 años, dijo que vio pasar a la policía y una ambulancia en el desfile y luego escuchó un batería de disparos. La gente comenzó a gritar “dispara” y “corre”, y él y su familia huyeron hacia su automóvil en busca de seguridad.

“La gente se escondía, los niños estaban en las calles buscando a sus padres, en estado de shock”, dijo.

Otro asistente, Miles Zaremski, que ha vivido en la zona durante unos 37 años, primero pensó que los disparos eran petardos de un vehículo del desfile, o fuegos artificiales.

Cuando continuó, se dio cuenta de que el sonido provenía de un arma y vio a la gente que se alejaba corriendo.

“Vi sangre en la acera. Vi un cuerpo ensangrentado que parecía muerto”, dijo Zaremski a CNN. “Fue repugnante. Fue simplemente caótico”.

Zaremski dijo más tarde que presenciar la escena “en el cumpleaños de la nación… con gente supuestamente divirtiéndose”, lo había conmocionado hasta la médula.

“Si puede suceder el 4 de julio en una comunidad pacífica y respetuosa de la ley como la que tenemos en Highland Park”, le dijo a CNN. “Puede suceder en cualquier lugar”.

Debbie Glickman, de 54 años, estaba bailando al ritmo de la música, dijo, cuando “de repente vimos gente que huía del desfile”.

“Uno de mis amigos… dijo: ‘¡Corre, corre, corre, hay un pistolero, hay un pistolero!”, recordó. Glickman corrió y dijo que no vio a un pistolero ni a nadie herido.

“La gente pensaba que tal vez era solo un petardo que había estallado mal, pero la gente corría y… simplemente era un caos masivo absoluto”, dijo. “Fue absolutamente lo más aterrador que me ha pasado”.

Así fue el momento en que se escucharon disparos en Highland Park 1:39

‘Me sorprende que haya tardado tanto’

Larry Bloom, residente de Highland Park desde hace 15 años, le dijo a CNN que había ido en bicicleta al desfile y estaba parado justo a la derecha de un quiosco de música cuando escuchó un “pop, pop, pop”.

“Entonces simplemente empezó. Solo una lluvia de disparos, tan rápido, durante bastante tiempo, al menos eso pareció”, dijo Bloom. “Entonces todos se levantaron, dieron media vuelta y corrieron e intentaron ponerse detrás de algo”.

Era temprano en las celebraciones y había mucha gente presente, dijo Bloom: “Imagínese una audiencia completa para un desfile, era mucha gente. Había cientos de personas solo en esa área, todos corriendo en la misma dirección”, dijo.

Cinco estadísticas alarmantes sobre los tiroteos en EE.UU.

Parecía que los disparos provenían del otro lado de la calle y apuntaban al área de la multitud en la que se encontraba, dijo Bloom, aunque era difícil establecer dónde estaba el pistolero. “Estaba justo encima de nosotros”, dijo. “Desde una azotea no sería inimaginable”.

Cuando los disparos cesaron y se aclaró y la policía entró, la mayoría de la gente abandonó el área, dijo Bloom.

“A lo largo de los años, teniendo en cuenta la temperatura de este país y algunos de los datos demográficos de nuestra ciudad, todos los años me sorprende, y agradezco, que aún no hubiera sucedido. Y después de llegar a un lugar seguro y poder respirar unos segundos, realmente pensé: ‘Sí, mira, finalmente sucedió aquí, esto es nuestro’. Es decepcionante, pero me sorprende que haya tardado tanto, lo que suena horrible”, dijo Bloom.

Jeff Leon, de 57 años, le dijo a CNN que los disparos en el desfile sonaron como “petardos en un bote de basura”, y no fue hasta que vio reaccionar a los policías que supo que había sucedido algo.

“Sonaba como una serie de petardos que se lanzaron dentro de un contenedor de basura de metal… al principio eso es lo que pensé que era”, dijo, y agregó que no reaccionó de inmediato.

“La policía empezó a reaccionar y vi que algunas personas caían”, dijo León. Fue entonces cuando dijo que él y todos los que lo rodeaban dejaron todas sus pertenencias y comenzaron a correr.

