Cheques de ayuda contra la inflación en California: ¿quién podrá cobrar hasta US$ 1.050?

(CNN Español) — El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el pasado 30 de junio un presupuesto estatal de US$ 308.000 millones, el cual tiene entre sus objetivos ayudar a los residentes del estado a mitigar el impacto de la actual inflación en Estados Unidos.

Cabe recordar que en mayo la inflación en Estados Unidos llegó al 8,6%, su mayor ritmo desde 1981, principalmente por los precios récord de la gasolina.

De los US$ 308.000 millones del presupuesto firmado en California, US$ 9.500 millones estarán destinados para ayudas directas, de las que se podrán beneficiar 23 millones de californianos, según un comunicado de la oficina del gobernador.

Estos cheques de ayuda directa llevan por nombre oficial “Reembolso Tributario para la Clase Media”. Con ellos, los residentes del estado pueden optar hasta por US$ 1.050, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos.

Requisitos para recibir los cheques de ayuda en California

El “Reembolso Tributario para la Clase Media” comenzará a depositarse a los californianos a partir de octubre de este año y hasta mediados de enero de 2023.

Calificarás automáticamente a este reembolso si cumples con los siguientes 5 requisitos:

Haber presentado tu declaración de impuestos de 2020 para el 15 de octubre de 2021. Cumplir con el ingreso bruto ajustado de California (CA AGI por sus siglas en inglés) establecido por la Franchise Tax Board (FTB) de California en la sección “Lo que podría recibir” de este enlace. Haber sido residente de California durante seis meses o más del año tributario de 2020. No haber sido elegible para ser reclamado como un dependiente en el año tributario de 2020. Ser residente de California en la fecha de emisión del pago.¿Cuánto dinero puedo recibir del cheque de ayuda por inflación en California?

¿Cuánto dinero puedo recibir del cheque de ayuda por inflación en California?

Para saber exactamente tu CA AGI, debes ir a la línea 17 en tu Formulario 540 de 2020, o la línea 16 en tu Formulario 540 2EZ de 2020. Es un dato importante pues con él sabrás cuánto dinero te toca recibir en el “Reembolso Tributario para la Clase Media”.

Por ejemplo:

Si se trata de reembolsos conjuntos, aquellos que hayan reportado un CA AGI de US$ 150.000 o menos en su declaración 2020, podrían tener una ayuda directa de entre US$ 1.050 y US$ 700. Para el mismo CA AGI, pero en la situación de cabeza de familia o cónyuge sobreviviente, el pago podría ser entre US$ 700 y US$ 350.

Solo en el primer caso se pueden optar por hasta US$ 1.050. La tabla completa con los montos se encuentra en la sección “Lo que podría recibir”, que te dejamos más arriba. Pero, si te la perdiste, da clic aquí para conocerla.

