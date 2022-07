El médico que trató a las víctimas del tiroteo cerca de Chicago dice que los muertos tenían lesiones “indescriptibles”, “de guerra”

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El doctor David Baum, que trató a las víctimas del tiroteo cerca de Chicago este lunes 4 de julio, describió algunas de las horribles lesiones que presenció.

Baum y su esposa estuvieron en el desfile y su nieto participó. Cuando su familia huyó del tiroteo, el médico corrió hacia la escena del crimen.

Baum dijo que algunos de los muertos del tiroteo en Highland Park quedaron “eviscerados”.

“La horrible escena de algunos de los cuerpos es indescriptible para la persona promedio. Habiendo sido médico, he visto cosas en las salas de emergencias, ya sabes, ves mucha sangre.

“Pero los cuerpos eran literalmente, algunos de los cuerpos, tenían una herida de evisceración por el poder de esta arma y las balas. Había otra persona que tenía una herida en la cabeza atroz. Indescriptible”, dijo a CNN.

Así es el daño al cuerpo humano que causan las armas de fuego

Hablando mientras las pertenencias de los asistentes al desfile se podían ver abandonadas en la escena de fondo, Baum dijo que la comunidad suburbana en Illinois nunca volverá a ser la misma.

“Crecí aquí y volví a mudarme aquí con mi esposa. Criamos a nuestros hijos aquí. Mi hija y mi yerno se mudaron aquí porque estaban preocupados por la violencia armada y los robos de autos en la ciudad cuando tuvieron a su hijo. Y ahora la gente, ya sabes, tiene miedo de llevar a sus hijos a la guardería. Pero lo que vi fue que las vidas de las familias cambiaron para siempre porque estaban caminando con sus hijos y sus patinetas y alguien que no debería haber tenido acceso a un rifle de alto poder se subió a un techo y decidió hacer lo que quería hacer”, dijo Baum.

Robert E. Crimo III, identificado por la policía como la persona sospechosa de disparar y matar a seis personas y herir a decenas más en el desfile del 4 de julio, fue arrestado el lunes horas después del tiroteo.

“Sabes, para mí, no puedes beber hasta los 21 años, pero todavía no sé por qué este país permite que un joven de 18 años tenga un arma que estaba destinada a la guerra. Y las heridas… que vi, nunca estuve en el ejército, pero esas son lesiones de guerra. Eso es lo que se ve en las víctimas de la guerra, no en las víctimas de un desfile”, continuó Baum.

Todo lo que sabemos del tiroteo masivo cerca de Chicago durante las celebraciones del 4 de Julio que dejó 6 muertos

Baum dijo que las víctimas de la masacre fueron asesinadas en 30 segundos.

“Hoy esto me pone más triste. Y también estoy pensando que todos tenemos que cambiar nuestro comportamiento hasta que esto esté bajo control. Ya no voy a ir a un desfile. No voy a ir a un evento deportivo. Tengo miedo de que mi nieto vaya a la escuela. Todos tenemos que cambiar nuestro comportamiento y no hacer las cosas que amamos hacer debido a esta situación”, dijo el médico.

“No creo que la persona promedio tenga que ver un cuerpo destripado o una lesión en la cabeza que es indescriptible… para entender cuál es el problema de este país”, dijo el Dr. Baum.

“Y el problema con este país es no reconocer que cada semana, todos ustedes van a una comunidad diferente con un Uvalde diferente. Y Uvalde estuvo en Highland Park de una manera pequeña. Quiero decir… lo que sucedió en Texas es horrible. Lo que sucedió aquí es horrible. El hecho de que mis hijos y mi nieto y todos estos otros niños de esta comunidad que son buenos miembros de la comunidad estaban caminando por la calle en scooters, eso es todo lo que tienen que saber. No tengo que ver lo que vi… Las personas que se fueron se fueron instantáneamente”, dijo.

