El director de “Thor: Love and Thunder” olvidó que Natalie Portman actuó en “Star Wars”

Alexandra Ferguson

(CNN) — ¡Qué vergüenza, Taika Waititi!

El director de “Thor: Love and Thunder” dijo a la revista Rolling Stone que olvidó que la protagonista de su película, Natalie Portman, había formado parte de la franquicia “Star Wars”.

Según Waititi, su conversación inicial con Portman fue algo como esto:

“Natalie me dijo, ‘¿qué harás después?’ Y yo dije, ‘Estoy intentando trabajar en algo de Star Wars. ¿Alguna vez has querido estar en una película de Star Wars?'”, recordó. “Ella dijo, ‘Ya he estado en películas de Star Wars’. Me olvidé de esas”.

El director se rió al respecto, según la publicación.

“Thor: Love and Thunder” no reaviva la chispa que encendió “Ragnarok”

Para que conste, Portman interpretó el papel de Padmé Amidala en la trilogía de precuelas de “Star Wars”.

Portman repite su papel como Jane Foster en la secuela de “Thor”.

