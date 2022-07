Iglesia venezolana actualiza protocolos de prevención de abuso sexual

Alejandra Ramos

(CNN Español) — La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) informó este miércoles que se actualizaron los protocolos de la Iglesia Católica para la prevención de abusos sexuales.

El primer vicepresidente de la institución, monseñor Mario Moronta, explicó en conferencia de prensa que se trata de normativas para “crear ambientes de protección” partiendo desde la preparación y formación de personas que van a atender a niños, adolescentes y otra población vulnerable.

Entre los protocolos, también se disponen directivas sobre cómo deben tratar a los menores los maestros, sacerdotes y catequistas en ámbitos escolares. Además, el nuevo protocolo dispone que en las casas parroquiales no deben vivir menores de edad y en las actividades de catequesis en las que hay convivencia se exigirá que padres o representantes de los niños estén presentes, dijo Moronta.

“Reiteramos el compromiso de promover la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, así como de protegerlos y ofrecerles ambientes seguros para su desarrollo integral. Como pastores del pueblo de Dios nos sentimos profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abuso que se presentan en diversas instancias de nuestro país”, señaló el religioso al comenzar su declaración.

El anuncio llega dos semanas después de que el medio estadounidense The Washington Post publicara una investigación en la que encontró que en Venezuela, algunos sacerdotes condenados por abuso volvieron al ministerio. Consultado sobre la restitución de religiosos, Moronta dijo que la mayoría de los casos que se tiene seguridad han sido sancionados con la dimisión del estado clerical, o sea ya no pueden ejercer el sacerdocio.

Por último, Moronta afirmó que en la mayoría de los casos de abuso sexual que se atendieron no hubo omisión. “El que a lo mejor haya algunos obispos o algunos superiores religiosos entidades de la Iglesia que no hayan dado los pasos correspondientes no significa que haya omisión sino quizás una praxis incorrecta en este campo”, señaló.

