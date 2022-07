Un niño de 8 años quedó paralizado de la cintura para abajo tras recibir un disparo en el pecho durante el tiroteo de Highland Park

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Un niño de 8 años que asistió al desfile del 4 de julio en Highland Park con sus padres y su hermano gemelo recibió un disparo y ahora está paralizado de cintura para abajo, dijo a CNN el jueves el portavoz de la familia, Anthony Loizzi.

Cooper Roberts recibió un disparo en el pecho y sufrió varias lesiones importantes, incluida una lesión en la médula espinal, dijo Loizzi en una conferencia de prensa virtual el jueves.

Acusan de 7 cargos a Robert E. Crimo III, sospechoso de tiroteo cerca de Chicago; podría enfrentar cadena perpetua

Permanece en el hospital sedado y con un ventilador, en estado crítico pero estable, dijo Loizzi.

“Va a ser una nueva normalidad para él en el futuro”, afirmó Loizzi. “Parece (como) que tendrá problemas significativos para avanzar, especialmente para caminar”.

A Cooper Roberts le encantaba el desfile del 4 de julio, dijo un portavoz de la familia.

Cooper y su gemelo, Luke, amaban el desfile, indicó Loizzi. Ese amado evento terminó en tragedia cuando un hombre armado comenzó a disparar un rifle semiautomático contra la multitud desde un techo. Siete personas murieron y decenas más, incluidos los Robert, resultaron heridas.

Luke sufrió heridas de metralla, fue tratado y dado de alta y ahora se está recuperando en su casa, según Loizzi. Su madre, Keely Roberts, “recibió un disparo en el área de la pierna y el pie” y se sometió a varias cirugías, agregó el portavoz.

Desde entonces, fue dada de alta porque insistió en que quería estar al lado de Cooper en el hospital, dijo Loizzi.

Cooper y Luke también tienen cuatro hermanas mayores, según el portavoz. Se ha creado una campaña GoFundMe verificada en apoyo a la familia.

Aficionado al béisbol y un luchador

Cooper siempre fue muy activo, ama el béisbol —y los deportes en general— y es fanático de los Cerveceros de Milwaukee, dijo Loizzi.

Los hermanos gemelos son “mejores amigos, cómplices”, afirmó la hermana mayor de Cooper en un comunicado.

“Cooper nunca ha conocido a un extraño un día en su vida; cada persona que conoce es su mejor amigo instantáneo (solo superados por Luke)”, dijo en una declaración. “También es increíblemente atlético: le encanta el fútbol, ​​andar en bicicleta, el béisbol (Go Brew Crew; hace aproximadamente una semana fue a su primer partido de los Brewers y no podría haberlo amado más) y el fútbol (Go Pack Go). Es muy estudioso y le encanta leer, un ratón de biblioteca literal. Tal vez por eso es el narrador de historias más divertido y cautivador que jamás haya conocido”.

“No hay nada que este niño no pueda hacer y no hay palabras para la cantidad de bondad dentro de él”, agregó.

Cooper se ha sometido a varias cirugías desde el tiroteo. Pero, al igual que su madre, Cooper es un luchador, dijo Loizzi.

“Si conoces a Keely, ella es solo una luchadora y parece que Cooper tiene esa parte de ella en él porque está luchando tan duro como puede”, dijo Loizzi.

Cooper se encuentra en estado crítico pero estable, dijo un portavoz de la familia.

Keely Roberts es la superintendente del Distrito Escolar Primario 6 de Zion, un distrito escolar en el noreste de Illinois. En un comunicado, los funcionarios del distrito dijeron que tenían la esperanza de que Cooper “estuviera bien, pero sabemos que sus facturas médicas serán significativas al igual que la terapia que seguirá”.

“Oremos para que Cooper se recupere lo mejor posible. Cualquier ayuda que pueda brindar, pensamientos, oraciones o donaciones, es muy apreciada”, dijo la declaración del distrito.

Loizzi, quien dijo que conoce a Roberts a través del trabajo, la describió como siempre comprometida con sus estudiantes, trabajando “las 24 horas del día” y enviándole correos electrónicos incluso en las primeras horas de la mañana, “preocupada por los estudiantes en sus escuelas y cómo puede apoyarlos y servirles”.

“Ha sido administradora escolar durante muchos, muchos años sirviendo a muchos distritos y me ha sorprendido continuamente… (en) cómo da todo de sí misma, trabaja arduamente día y noche para servir a los estudiantes y las familias en las escuelas públicas”, afirmó Loizzi. “Y ahora ella y su familia necesitan nuestro apoyo”.

Ashley Killough de CNN contribuyó a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.