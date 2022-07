Novak Djokovic avanza a la final y buscará su cuarto título consecutivo en Wimbledon

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Novak Djokovic, 20 veces campeón del Grand Slam, derrotó a Cameron Norrie en cuatro sets por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en la pista central para avanzar a la final de Wimbledon.

Djokovic perdió el primer set contra el británico Norrie, pero se recuperó rápidamente para llevarse los tres siguientes en un partido que duró dos horas y 34 minutos.

Con esta victoria, Djokovic, de 35 años, avanza a su 32ª final de Grand Slam, superando a Roger Federer en la lista de individuales masculinos de todos los tiempos.

Rafael Nadal se retira de las semifinales de Wimbledon

“Es otra final para mí aquí en Wimbledon, un torneo que me gusta mucho, así que espero que la experiencia pueda jugar a mi favor”, dijo Djokovic tras el partido.

El serbio se enfrentará al australiano Nick Kyrgios en la final de este domingo en busca de su cuarto título consecutivo y el séptimo en su carrera en Wimbledon.

Kyrgios llegó a la final después de que Rafael Nadal, 22 veces campeón del Grand Slam, se retirara antes del partido de semifinales por una lesión abdominal.

Wimbledon será probablemente el último grand slam en el que compita Djokovic debido a la normativa de la vacuna covid-19 en Estados Unidos.

“A partir de hoy no se me permite entrar en Estados Unidos por estas circunstancias….. Y eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí”, dijo el número 3 del mundo antes del inicio del torneo el mes pasado.

“Me encantaría ir a Estados Unidos, pero a día de hoy no es posible. Ya no hay mucho que pueda hacer, quiero decir que realmente depende del gobierno de EE.UU. tomar la decisión de permitir o no a las personas no vacunadas entrar en el país.”

Djokovic fue expulsado de Australia antes del primer Grand Slam del año, en enero, por las polémicas relacionadas con las va

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.