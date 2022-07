Ryan Gosling aporta una gran dosis de “Ken-ergía” a la próxima película de Barbie

Alexandra Ferguson

(CNN) — Ryan Gosling está muy, muy emocionado por interpretar al novio de plástico favorito de todo el mundo, Ken, en la esperadísima película de “Barbie”; tan emocionado, de hecho, que acuñó un nuevo término: “Ken-ergía”.

En una entrevista que pareció un sueño febril, el actor canadiense dejó caer varias alusiones a Ken en una discusión que debía centrarse en su nuevo thriller de acción de Netflix, “The Gray Man”. Pero “Entertainment Tonight” no pudo contener a un Ken.

El personaje de Chris Evans en “The Gray Man” llama al personaje de Gosling “muñeco Ken” en una meta referencia al próximo papel de Gosling como el compañero rubio decolorado de Barbie. Pero que le llamen “muñeco Ken” no es “un insulto en absoluto”, dijo Gosling, sino una señal de que el personaje de Evans reconocía una vibración única en su interior.

“Tengo esa energía de Ken que él podía sentir, obviamente”, dijo a Entertainment Tonight en el primero de muchos juegos de palabras sobre Ken. “Todavía siento que la Ken-ergía está viva”.

Cuando la presentadora Lauren Zima le pidió que detallara qué es exactamente la ‘Ken-ergía’, se limitó a redoblar la apuesta: “Tienes un Ken en tu vida, y sabes que ese Ken tiene Ken-ergía”.

Incluso cuando respondía a las preguntas sobre su nueva película de Netflix, Gosling encontró la manera de hacer que todo girara en torno a Ken, pintando una imagen compleja de un juguete con un alma torturada y una novia increíblemente generosa.

“Esa vida de Ken es incluso más dura que la de ‘Gray Man’, creo”, dijo. “Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está pasando por algunas cosas”.

Cuando se le presionó sobre los detalles de la trama de “Barbie”, Gosling se hizo el inocente y comenzó a desdibujar las líneas entre nuestra realidad y la de la película de “Barbie”.

“Todo lo que dice Barbie es exactamente correcto”, dijo. “No es lo que crees que es, a menos que lo sea. Y entonces sabes lo que es, pero no creo que sea lo que crees que es. Espera, ¿de qué estamos hablando?”

No podía revelar más, dijo; de lo contrario, Mattel vendría a “meterlo en una caja”. Jugar a ser un muñeco de plástico durante tanto tiempo al parecer se le subió a la cabeza.

