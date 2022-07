El premio acumulado de US$ 480 millones de Mega Millions es uno de los mayores de su historia

Solo se han ganado otros tres premios mayores en 2022: un premio de US$ 426 millones en California el 28 de enero, uno de US$ 128 millones en Nueva York el 8 de marzo y otro de US$ 110 millones en Minnesota el 12 de abril.

Pronto lo sabrás si juegas al Mega Millions de este viernes, el décimo premio más grande de sus 20 años de historia, con un acumulado estimado de US$ 480 millones. No hace falta que uses la calculadora, eso son unos US$ 276 millones en efectivo.

