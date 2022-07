18 frases históricas de Nelson Mandela, líder sudafricano, símbolo mundial de la reconciliación

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Nelson Mandela, el líder sudafricano considerado un símbolo mundial de la reconciliación, fue amado y admirado en todo el mundo: apareció en libros y películas y recibió una lluvia de premios y elogios.

Y a través de sus frases célebres, Mandela habló de su tiempo en prisión, su lucha contra el apartheid, su surgimiento como un ícono global o incluso hizo bromas sobre su carrera. Sus palabras a menudo tienen una resonancia mucho más allá de su contexto original.

Este 18 de julio se conmemora el nacimiento de Mandela, que durante su vida fue conocido como “el preso político más famoso del mundo” y como “la Gran Esperanza Negra de Sudáfrica”.

Estas son algunas de sus citas memorables.

Sobre su vida y la política

“En mi país primero vamos a la cárcel y luego nos convertimos en presidente”.

“La ley me hizo un criminal, no por lo que había hecho, sino por lo que me quedé a causa de lo que yo pensaba, porque era mi conciencia”.

“Yo no tenía una creencia específica, excepto que nuestra causa era justa, era muy fuerte y que estaba ganando cada vez más y más apoyo”.

Sobre su lucha por la libertad

“He recorrido ese largo camino hacia la libertad. He tratado de no desfallecer; he dado pasos en falso en el camino. Pero he descubierto el secreto de que después de subir una gran colina, uno solo encuentra que allí hay muchos más cerros que escalar. Me he tomado un momento”

“Solo los hombres libres pueden negociar; los presos no pueden celebrar contratos. Tu libertad y la mía no pueden separarse”.

“Puedo descansar por un momento, ya que con la libertad vienen las responsabilidades, y no me atrevo a quedarme, porque mi larga caminata aún no ha terminado”.

“Para ser libres no solo debemos deshacernos de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás”.

“Mucha gente en este país ha pagado un precio antes de mí, y muchos pagarán el precio después de mí”.

Sobre el coraje

“Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo”.

“La bondad del hombre es una llama que se puede ocultar, pero no extinguir”.

Sobre el trato con los oponentes

“Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces él se convierte en tu socio”.

“Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes, porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos”.

Sobre el racismo

“Detesto el racismo, porque lo considero una barbaridad, venga de un negro o de un blanco”.

Sobre la negociación

“Si le hablas a un hombre en un idioma que entiende, se le sube a la cabeza. Si le hablas en su idioma, se le sube al corazón”.

Sobre el liderazgo

“Es mejor liderar desde atrás y poner a los demás al frente, especialmente cuando celebras la victoria cuando ocurren cosas buenas. Tomas la primera línea cuando hay peligro. Entonces la gente apreciará tu liderazgo”.

“Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo”.

Sobre la educación

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Sobre la fama

“Esa era una de las cosas que me preocupaba, ser elevado a la posición de un semidiós, porque entonces ya no eres un ser humano. Quería ser conocido como Mandela, un hombre con debilidades, algunas de ellas fundamentales, y un hombre comprometido”.

