Fauci anuncia que planea retirarse al finalizar el mandato de Biden

“Elijo a todo el mundo que ocupa un puesto de influencia en mi instituto. Es algo en lo que llevo trabajando cuatro décadas. Así que tenemos un buen sistema”, dijo Fauci a Kate Bolduan de CNN. “Obviamente, no se puede seguir para siempre. Quiero hacer otras cosas en mi carrera, aunque estoy en una edad bastante avanzada. Tengo la energía y la pasión para seguir queriendo dedicarme a otros aspectos de mi carrera profesional y voy a hacerlo en algún momento. No sé exactamente cuándo, pero no me veo en este trabajo hasta el punto de no poder hacer nada más después”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.