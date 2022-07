Las criptomonedas se están recuperando. ¿Será un repunte duradero?

“Registraremos un repunte a más largo plazo en el sector de activos digitales, pero no me emocionaría mucho todavía”, dijo Joel Kruger, estratega de mercados de LMAX Group. “Este sigue siendo un mercado emergente”. Kruger dijo que la recuperación del bitcoin ha quedado rezagada con respecto a los movimientos alcistas más pronunciados del ether y otras criptomonedas más pequeñas, y sigue siendo una preocupación a corto plazo. El grupo más amplio de criptomonedas y acciones no podrá disfrutar de una recuperación más significativa hasta que haya “un rebote más saludable” en el bitcoin, añadió.

El bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor en 2022. Ahora, con un precio que ronda los US$ 23.000, se encuentra casi 65% abajo de su máximo del año pasado de casi US$ 70.000. El valor de todas las criptomonedas ha caído de unos US$ 2.2 billones a finales de 2021 a poco más de un billón.

