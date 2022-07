Eurocopa y Copa América Femenina: las mejores jugadoras de las finales 2022

Alexandra Popp es, sin dudas, la lideresa de la selección alemana. En la Eurocopa 2022, es la máxima goleadora junto a Beth Mead, con 6 anotaciones. La capitana de Alemania comenzó el torneo como suplente en el partido inaugural contra Dinamarca; al entrar de cambio, anotó su primer gol y desde ahí la delantera se adueñó de la posición. En seis temporadas con Wolfsburg, Popp ha ganado la Bundesliga cinco veces, aunque no ha logrado ganar la Champions League. Con Alemania fue medalla de oro en los Olímpicos de Río 2016. Merle Frohms, la arquera alemana, ha tenido la misma relevancia en su selección que Earps en Inglaterra. En cinco partidos, solo ha permitido un gol y ha tenido siete salvadas. Frohms no había recibido goles hasta la semifinal contra Francia, donde desafortunadamente el balón rebota en el poste y luego en su espalda para colarse en la red. Su actual club es el Eintracht Frankfurt, donde la temporada pasada quedó en tercer lugar en Bundesliga y fue la guardamenta con más porterías en cero con 10. Giulia Gwinn es defensa lateral de Alemania. Tal vez no es una posición que tenga los reflectores encima, pero su trabajo ha ayudado a mantener la solidez en la zona baja. Si hay alguien que ha corrido en la Eurocopa es Gwinn: en cinco partidos, ha recorrido 51,6 km, la mayor distancia en todo el torneo. Asimismo, ha recuperado 30 balones, con lo cual está en el top 15 de esta estadística. Desde la temporada 2019/2020, es jugadora del Bayern Munich, club con el quedó campeona en la 2020/2021 a la edad de 21 años.

Beth Mead es una de las máximas goleadoras de la actual Eurocopa 2022, con 6 anotaciones en 5 partidos jugados, y la mejor asistidora, con 5. Según previsiones de periodistas del deporte de la UEFA, Mead no estaba considerada entre las que podrían ser elegidas como la jugadora del torneo, pero gracias a sus goles y asistencias se está metiendo en la pelea. Mead es jugadora del Arsenal de Inglaterra desde 2017. En la temporada 2018/2019, fue campeona con el equipo y tuvo el mayor número de asistencias del torneo (12 en total). Mary Earps es la estandarte de la portería inglesa. En cinco partidos jugados en la Eurocopa 2022, solamente ha concedido un gol y ha destacado con 10 atajadas, lo que guió a su selección a la final. Además, es una de las cuatro jugadoras con más minutos. Desde la temporada 2018/2019, Earps es la guardamenta del Manchester United, donde no ha podido quedar campeona de liga; un año antes, en la 2017/2018, fue campeona como portera del Wolfsburg. Lauren Hemp es delantera del cuadro inglés. Si bien en esta Eurocopa lleva un gol y una asistencia (muy por debajo de Mead), a punto de cumplir 22 años es una de las mayores promesas de Inglaterra. Fue una de las más mencionadas por periodistas como mejor revelación y mejor jugadora joven. Desde 2018, es futbolista del Manchester City, donde aún no se ha podido coronar campeona; en la reciente temporada 2020/2021, fue la más goleadora del equipo con 10 anotaciones.

Christiane Endler, líder de la selección de Chile, reciente multicampeona de clubes con el Lyon y premio FIFA The Best a mejor portera 2021. Stina Blackstenius, jugadora sueca pronosticada a ser la mejor de la Eurocopa 2022 y anotadora de seis goles con el Arsenal en su primera temporada con el equipo (la 2021/2022). Aitana Bonmatí, joven mediocampista española que había sido prevista como la estrella revelación de la Euro 2022 y además llegó a la final de la Champions League con el Barcelona en la temporada 2021/2022. Estefanía Banini, estrella argentina del Atlético de Madrid que tuvo una enorme Copa América 2018 (3 goles y 3 asistencias) y que en la edición 2022 acabó su participación como una de las mejores asistentes (con 3). Jessica Martínez, paraguaya emblema de su selección que en la temporada 2021/2022 logró su mejor marca goleadora (6 anotaciones) en la liga española con Sevilla y que en la Copa América 2022 acabó su participación con 3 goles. Ada Hegerberg, la superestrella noruega que, si bien no tuvo una participación destacada en la Euro 2022, es la máxima anotadora de clubes en toda Europa y leyenda del Lyon de Francia. Delphine Cascarino, la mediocampista francesa que tuvo un gol en la Eurocopa 2022 y perdió en semifinales contra Alemania. Es superestrella del poderoso Lyon (actual campeón de Francia y de Champions League). Deyna Castellanos, la capitana y goleadora de Venezuela. Fue la más destacada de su selección en la Copa América 2022 con tres goles, incluyendo uno en el partido por el repechaje al Mundial 2023 (que perdió contra Chile).

