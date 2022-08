Estados Unidos revela nuevas sanciones dirigidas al apoyo “ilícito” a la industria petrolera de Irán

Las dos entidades sancionadas por el Departamento de Estado son Pioneer Ship Management PTE LTD, “una empresa que gestionaba un buque cisterna de gas licuado de petróleo, por actuar como gestor comercial de un buque que transportaba productos petrolíferos iraníes” y Golden Warrior Shipping, Co. Ltd., que “ha participado en transacciones relacionadas con el petróleo y los productos petrolíferos iraníes, para incluir la prestación de apoyo logístico al comercio de petróleo iraní”.

