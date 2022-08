Inundaciones en Kentucky: encuentran docenas de muertos y se espera que el número de víctimas aumente

“Estamos trabajando tan duro y rápido como podemos para intentar salvar todo ese material… Creo que todavía no he notado todo el impacto. Creo que no quiero pensar en ello”, dijo Pickering. Señaló que el Smithsonian y otras instituciones han ofrecido ayuda.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.