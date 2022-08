Tres mujeres dicen que la campaña de positivismo corporal en España utilizó sus imágenes sin autorización

“Esto me hizo enojarme bastante al principio, porque no puedes simplemente usar las imágenes de otras personas. Y también me molestó porque viví con un seno durante unos 18 meses y realmente lo odiaba”, añadió.

“Recibí mensajes el sábado, de Twitter e Instagram, preguntando si era yo la persona del anuncio, la que tenía una mastectomía. Y lo miré y pensé que no, en realidad no soy yo, principalmente porque no tengo senos”, le dijo FitzPatrick a CNN.

