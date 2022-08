Airbnb y nuevo propietario se disculpan por el anuncio de renta vacacional de una “cabaña de esclavos”

“Como nuevo propietario durante tres semanas de The Belmont en Greenville, Mississippi, me disculpo por la decisión de ofrecer a nuestros huéspedes una estancia en ‘el cuartel de esclavos’ que se encuentra en la parte posterior de la casa preguerra de 1857 que ahora funciona como un ‘bed and breakfast’. También me disculpo por haber insultado a los negros cuyos antepasados eran esclavos”, dijo Hauser en una declaración a CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.