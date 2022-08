Nancy Pelosi llega a Taiwán en medio de tensiones y amenazas de China sobre represalias

El presidente Joe Biden dijo públicamente que el ejército de EE.UU. no creía que este fuera un buen momento para que Pelosi visitara Taiwán, pero señaló que no llegó a decirle directamente a la congresista que no fuera, dijeron dos fuentes previamente a CNN.

“Obviamente, vamos a estar observando esto de cerca. No hay razón para que esta visita se convierta en un evento que lleve a una crisis o un conflicto, ni en un pretexto que los chinos podrían tratar de azuzar para algún tipo de acción militar”, señaló el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en el programa “At this Hour with Kate Bolduan” de CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.