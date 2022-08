OPINIÓN | Un calmante desde Taiwán para la ansiedad inducida por la visita de Pelosi

No pienso en China con regularidad y tengo que recordarme continuamente que cualquier ansiedad que sienta por las consecuencias de la visita de Pelosi está influenciada externamente. He estado pidiendo a mis amigos taiwaneses que me aseguren esto, y ellos también me han dicho que nadie en sus círculos está hablando de la visita de Pelosi. “Estoy seguro de que China y sus trolls se van a enojar por eso”, bromeó mi amigo.

A veces me encuentro alternando entre dos realidades: una sumergida en el temor existencial frente a un posible conflicto armado y la otra con una leve inquietud sobre mi situación con la cucaracha mientras la vida sigue normalmente. Es decir, hasta que me doy cuenta de que la retórica política proviene casi exclusivamente del exterior y que la mayoría de la gente en Taiwán parece no inmutarse. Los políticos taiwaneses también se han mantenido en silencio sobre la visita de Pelosi.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.